Libertarios debutan como oposición: Kaiser apunta contra equipo de Kast por rol en ley de reajuste

Fue el sábado en la mañana cuando el diputado Johannes Kaiser levantó su primera ofensiva contra el equipo del presidente electo, José Antonio Kast.

En sus redes sociales el exabanderado y líder del Partido Nacional Libertario (PNL), cuestionó a una de las figuras clave del futuro gobierno, el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, después de que -a solo dos semanas de que el Congreso despachara el reajuste público- se conociera que el déficit fiscal cerró en 2,8%, ocho puntos más de lo proyectado por el actual gobierno.

“Me preocupa que el próximo ministro de Hacienda haya visado la ley de reajuste, sabiendo que no venía financiada y debiendo saber que la ley de presupuesto, aprobada en noviembre, se basó en premisas falsas y mentiras del actual gobierno”, apuntó el libertario.

Son las primeras críticas públicas de Kaiser al equipo del mandatario electo a semanas de que la colectividad decidiera no sumarse al gobierno de Kast. Y se dan en un contexto en el que el propio Kaiser ha definido el rol de su partido como el de “una oposición amigable”.

De esa forma, en los últimos días el parlamentario ha cuestionado en tres ocasiones al equipo del presidente electo. Y es que en el partido recuerdan que -junto al senador y futuro jefe de la Segpres, José García- Quiroz fue uno de los cercanos a Kast que presionó por sacar adelante la ley de reajuste del sector público, pese a las alertas que habían levantado entre los libertarios, donde acusaron que había cerca de 800 millones de dólares no justificados.

De hecho, finalmente la ley fue despachada por el Congreso con el respaldo del partido liderado por Arturo Squella y el resto del sector.

Santiago, 29 de diciembre 2025. El Presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser junto a los demás parlamentarios del Partido se refiere a negociaciones con el Presidente electo y presentacion de proyecto de ley sobre licencias de conducir

Según fuentes de los libertarios, el tema incluso fue abordado durante el sábado en una reunión que sostuvo Quiroz con algunos parlamentarios de derecha en la que participó el diputado electo de los libertarios Pier Karlezi, que habría presentado la inquietud al futuro ministro de Hacienda.

Así, este lunes en la mañana Kaiser citó a una actividad en el partido para volver a referirse al tema. “Nos preocupa especialmente que durante la votación de la ley de reajuste, desde el nuevo gobierno no se hayan hecho las prevenciones que correspondían para rechazar esa ley”, afirmó.

En esa línea, agregó que “entendemos que se quiera entrar con la fiesta en paz en materia de la relación con los empleados públicos, pero entendemos también que no se puede hacer a costa de asumir de inmediato un déficit extra sobre aquel estructural que ya tenemos de 800 millones de dólares, que ahora se viene a sumar a lo que nos acaba de informar el Ministro Grau, y que en la práctica desordena completamente las promesas de ajuste fiscal que había hecho la candidatura de José Antonio Kast”.

En ese sentido, recalcó que “no olvidemos que en su momento se habló de un recorte de 6 mil millones de dólares. Bueno, ahora para lograr los mismos efectos van a tener que hacer 8 mil. Y queremos saber entonces cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer y garantizarle, por supuesto, a la nueva Administración que va a tener los votos nacional libertarios para hacer los recortes donde sea necesario”.

Durante el domingo, en tanto, en su canal de YouTube El Nacional Libertario, Kaiser afirmó que este era el “primer tropiezo” del futuro gobierno y recalcó que “me parece que de todas maneras después va a tener un costo político porque para financiar el reajuste vas a tener que recortar de alguna parte”.

Aunque en los libertarios descartan que esto sea una ofensiva contra la Oficina del Presidente Electo (OPE), sí reconocen que es un ejemplo de cómo van a actuar una vez que Kast asuma en La Moneda.

Lo anterior -dicen- sobre todo considerando que en materia fiscal, el recorte es una de las promesas de campaña más cuestionadas de Kast.

Exfiscal Ana Victoria Quintana congela militancia

En línea con la determinación de ser una “oposición amigable”, este lunes los libertarios comunicaron que la exfiscal Ana Victoria Quintana decidió congelar su militancia para mantenerse como una de las cartas para asumir como subsecretaria de Prevención del Delito de Kast.

La abogada fue contactada por la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, para evaluar la opción de que llegue al cargo, por lo que acordó con la directiva de su partido mantenerse al margen de la colectividad. Esto, considerando la decisión de la directiva de no ingresar al gobierno.

En ese contexto, Kaiser afirmó que ella es una persona con una capacidad técnica y una historia de servicio a la patria realmente encomiabley es en razón de ello que ha sido contactada para asumir este rol. El Partido Nacional Libertario no entra al gobierno. El Partido Nacional Libertario mantiene su independencia, pero no le va a negar a Chile las capacidades de una persona que ha combatido tanto al crimen organizado“.

El nombre de Quintana aparece a solo cuatro días de que Kast dé a conocer su nómina de subsecretarios y delegados presidenciales, en un proceso que se ha visto marcado por la presión de los partidos para aumentar sus representantes en el Ejecutivo.

En ese contexto, fuentes de la Oficina del Presidente Electo (OPE) afirman que la exfiscal no es solo uno de los nombres fuertes por su trayectoria, sino también porque les permitiría contar al menos un figura cercana a Kaiser en el gabinete.