Libertarios presentan listado de nombres que podrían “enriquecer” el gobierno de Kast

La tarde de este martes, el diputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, visitó la “Moneda chica” de José Antonio Kast.

Su arribo a La Gloria 88 se da en medio de las tratativas por la conformación del nuevo gobierno que se instalará en el Palacio de La Moneda en marzo de este año.

Tras salir del lugar, el diputado dio a conocer que presentaron “un listado de personas que podrían ser un enriquecimiento para el futuro gobierno”.

Consultado sobre si él se encuentra en esa lista, dijo que no, pero que eso no quiere decir que no estaría disponible para eventualmente encabezar un ministerio.

Dicho eso, señaló que durante los próximos días habrá una confirmación sobre la eventual participación de los libertarios en el gobierno.