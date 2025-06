Líder FA tras fallido telefonazo de Marcos Rubio a Boric: “No somos pauteados por gobiernos extranjeros”

Durante el viernes pasado, Presidencia recibió el llamado del secretario de los Estados Unidos, Marco Rubio, para manifestar su preocupación por las versiones que indicaban que Chile podría romper relaciones diplomáticas con Israel debido a la situación en Gaza.

Rubio buscaba tener una conversación directa con el Presidente Gabriel Boric, pero Presidencia derivó el llamado a Cancillería.

Bajo este escenario, la timonel del Frente Amplio, fue consultada en Desde la Redacción de La Tercera sobre si hay preocupación por este llamado desde Estados Unidos.

Al respecto, Martínez sostuvo: “A mí me enorgullece que en nuestro país tengamos un Presidente que plantee con claridad que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio, que no podemos guardar silencio porque es una forma también de ser cómplices de esa masacre, y además me enorgullece que la soberanía de Chile se respete, que el Presidente hable con el Presidente, que se reciba al canciller a través del canciller”.

“Me enorgullece que podamos tener claridad de que no somos pauteados por gobiernos extranjeros , tal como lo dijo también el Presidente”, zanjó.

“Creemos en el multilateralismo, y por eso queremos tener buenas relaciones con todo el mundo y eso implica también defender las decisiones soberanas que toma nuestro Mandatario, agregó.

“Yo esperaría que todas las personas que se dicen republicanas tengan ese mínimo de republicanismo para poder abordar esta temática tan sensible para la humanidad”, cerró la líder del Frente Amplio.