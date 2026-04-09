Lincolao enfatiza que estudiantes que participen en hechos violentos deberían perder beneficios sociales: “Sí, totalmente”

La ministra de Ciencia Ximena Lincolao enfatizó que los responsables de la agresión que sufrió tras su participación en la ceremonia de inauguración del año académico de la Universidad Austral deberían pasar por diversas consecuencias académicas por las acciones en que estuvieron involucrados.

“Yo creo que en estos casos hay que actuar con firmeza y no políticamente. Y la agresión, la violencia, en cualquier parte, en cualquier institución es mala”, comenzó señalando en una entrevista con CNN Chile.

“Pero si creo que es muy importante que las consecuencias tienen una buena reacción si son consistentes con los adultos”, agregó al respecto.

Consultada sobre si los estudiantes que participen de hechos violentos deberían perder derechos sociales, enfatizó que “sí, totalmente”.

“ Yo creo que los beneficios sociales se ganan y tiene que haber una retribución al país de todo beneficio social “, explicó Lincolao.

Sobre la posible expulsión de estos estudiantes, señaló: “Yo creo en las consecuencias, si esas son las consecuencias que el cuerpo legislativo, el Poder Judicial y la ministra piensa que son”.

“Si nosotros le damos buena atención a algo malo, estamos incentivando una actividad mala. Por eso los adultos en esto, en forma transversal, digan que esto no tiene ninguna excusa, no se debe hacer, pero no solamente porque yo soy ministra, sino porque es absolutamente inaceptable”, agregó la secretaria de Estado.

Las declaraciones de Lincolao se dan en medio de la presentación por parte del gobierno del proyectos de ley de “Escuelas Protegidas”, que busca enfrentar el aumento de la violencia escolar.

Entre las medidas se incluye el aumentar las condenas en contra de quienes cometen delitos al interior de establecimientos educacionales, la revisión de mochilas y la posibilidad de inhabilitar el acceso a la gratuidad a aquellos condenados por desorden público.