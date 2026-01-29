Lobos afirma que el gobierno de Gabriel Boric ha sido el que ha tenido la “mayor producción legislativa en los últimos 20 años”

La mañana de este jueves, la ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, entregó el balance legislativo de la administración del Presidente Gabriel Boric. En la instancia, abordó las tensiones entre el gobierno y la UDI, que surgieron a raíz del proyecto de sala cuna universal.

Cabe recordar que la tesis del Ejecutivo apunta a que fue el gremialismo el que dificultó el avance de esta iniciativa en el Parlamento, al no citar a la Comisión de Educación del Senado, liderada por el parlamentario de esa colectividad, Gustavo Sanhueza.

En ese contexto, Lobos hizo un llamado a no quedarse en las “interpelaciones cruzadas”. “Hay una responsabilidad clara de un partido que no quiso avanzar en esto sin la citación, pero creo que tenemos que dar vuelta la página y enfocarnos en el objetivo”, sostuvo.

Con ello, dijo que el “objetivo” ahora es que “ojalá en los primeros días de marzo podamos sacar este proyecto”, asegurando que es “clave para garantizar la empleabilidad femenina”.

“Creo que el periodo estival debiera servirnos para refrescar la mente y poder concretar ese anhelado acuerdo”, señaló.

Gobierno destaca cifra de leyes publicadas

En el marco del los resultados de la agenda legislativa, se destacaron los avances del gobierno, donde Lobos aseguró: “ Somos el gobierno que ha tenido la mayor producción legislativa en los últimos 20 años desde la recuperación de la democracia ”.

La ministra explicó que en el ranking histórico total, el gobierno de Boric se ubica en el tercer lugar, y es superado por los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y de Ricardo Lagos, sin embargo, esas dos administraciones tuvieron una extensión de seis años, a diferencia de la actual, que dura cuatro.

En detalle, resaltó que desde el 11 de marzo de 2022 hasta el 28 de enero de 2026, se han publicado 364 leyes, de las cuales 125 fueron iniciativas del gobierno.

Además, desde el Ejecutivo destacaron que solo el último año se han publicado alrededor de 63 leyes, entre ellas está la creación del Ministerio de Seguridad Pública, la reforma de pensiones y la nueva Ley de Adopción.