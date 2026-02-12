SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Lobos y García fijan para este viernes cita bilateral de traspaso de la Segpres

    La ministra de Boric y el futuro secretario de Estado de Kast estarán acompañados de sus respectivos subsecretarios en la reunión, que está programada para las 17.00 horas.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    Macarena Lobos / José García Ruminot

    Para este viernes 13 de febrero,a las 17.00 horas, está fijada la cita bilateral de traspaso de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), entre la actual ministra Macarena Lobos (independiente) y el futuro titular de la cartera, José García Ruminot (RN).

    La ministra del Presidente Gabriel Boric y el futuro secretario de Estado de José Antonio Kast estarán acompañados de sus respectivos subsecretarios en la reunión. Nicolás Facuse (PS) por el gobierno saliente y Constanza Castillo (RN) por la administración entrante.

    Se espera que luego del encuentro -tentativamente a eso de las 19.00 horas- Lobos y García entreguen un punto de prensa en Palacio para dar cuenta de los principales temas tratados en la cita.

    La reunión de traspaso de la Segpres -vínculo legislativo de La Moneda- se da en momentos de tensión entre el Ejecutivo y la futura administración por proyectos pendientes en el Parlamento, entre ellos sala cuna universal, Financiamiento para la Educación Superior (FES) y reforma política.

    Los principales cruces, eso sí, se han centrado en la iniciativa que busca equipar el derecho de sala cuna para las trabajadoras, los trabajadores y los independientes y crea un fondo solidario para esta materia.

    Esto, luego que desde La Moneda, con Boric a la cabeza, acusaron directamente a la UDI de “maniobras dilatorias” para estancar el proyecto, luego de que el presidente de la comisión de Educación, el senador gremialista Gustavo Sanhueza no convocó a sesión para que continuara la tramitación.

    Además, la futura administración de Kast también recibió cuestionamientos desde el gobierno de Boric. A esto luego se sumaron distintos parlamentarios de su propio sector, que emplazaron para que, en el caso de que no se despache la primera semana de marzo, el gobierno del republicano lo tramite con prontitud tras asumir.

    Más sobre:Macarena LobosJosé García RuminotSegpresSecretaría General de la PresidenciaBilateral

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno realizará aporte a UNICEF para enviar ayuda humanitaria a Cuba

    A semanas del inicio del año escolar: el despliegue de Junaeb en las zonas afectadas por incendios en Ñuble y Biobío

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    “Señal coherente” e “inaceptable”: las reacciones que provocó el anuncio del gobierno de enviar ayuda humanitaria a Cuba

    Trama bielorrusa: tribunal rechaza petición de la defensa y mantiene prisión preventiva de Eduardo Lagos

    Lo más leído

    1.
    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    2.
    Futuro canciller Pérez Mackenna estudia realizar fideicomiso ciego, mientras Mas avanza en el de su patrimonio

    Futuro canciller Pérez Mackenna estudia realizar fideicomiso ciego, mientras Mas avanza en el de su patrimonio

    3.
    Derecha se suma a presión por sala cuna: piden a Kast tramitar proyecto con celeridad a contar del 11 de marzo

    Derecha se suma a presión por sala cuna: piden a Kast tramitar proyecto con celeridad a contar del 11 de marzo

    4.
    Gobierno confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio de presiones del Partido Comunista

    Gobierno confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio de presiones del Partido Comunista

    5.
    En medio de presiones del PC, Vallejo afirma que el gobierno evalúa envío de ayuda humanitaria a Cuba

    En medio de presiones del PC, Vallejo afirma que el gobierno evalúa envío de ayuda humanitaria a Cuba

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Gobierno realizará aporte a UNICEF para enviar ayuda humanitaria a Cuba
    Chile

    Gobierno realizará aporte a UNICEF para enviar ayuda humanitaria a Cuba

    Lobos y García fijan para este viernes cita bilateral de traspaso de la Segpres

    A semanas del inicio del año escolar: el despliegue de Junaeb en las zonas afectadas por incendios en Ñuble y Biobío

    Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja arrastrada por caída en acciones de SQM y Wall Street
    Negocios

    Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja arrastrada por caída en acciones de SQM y Wall Street

    Comercio acusa falta de claridad por la Ley de Plásticos de un Solo Uso

    Australiana entrará a la propiedad de mina en Región de Antofagasta y ligada al empresario salmonero Martín Borda

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos
    Tendencias

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”
    El Deportivo

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”

    Paqui Meneghini compara su proceso con el de Gustavo Álvarez en la U y le manda un recado a los hinchas azules

    Otra vez cesante: Atlético Mineiro anuncia la salida de Jorge Sampaoli después de solo cinco meses en el cargo

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín
    Cultura y entretención

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

    Declaran monumento histórico a patrimonio de Federico Assler, Nemesio Antúnez, Gracia Barrios y José Balmes

    A propósito de Shakira gratis en Brasil: cómo es la travesía para viajar a un show en Copacabana

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?
    Mundo

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?

    Trump recibirá el 7 de marzo en Miami a varios presidentes latinoamericanos para una cumbre regional

    Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en plena crisis de desabastecimiento

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles