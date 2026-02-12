Lobos y García fijan para este viernes cita bilateral de traspaso de la Segpres

Para este viernes 13 de febrero,a las 17.00 horas, está fijada la cita bilateral de traspaso de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), entre la actual ministra Macarena Lobos (independiente) y el futuro titular de la cartera, José García Ruminot (RN).

La ministra del Presidente Gabriel Boric y el futuro secretario de Estado de José Antonio Kast estarán acompañados de sus respectivos subsecretarios en la reunión. Nicolás Facuse (PS) por el gobierno saliente y Constanza Castillo (RN) por la administración entrante.

Se espera que luego del encuentro -tentativamente a eso de las 19.00 horas- Lobos y García entreguen un punto de prensa en Palacio para dar cuenta de los principales temas tratados en la cita.

La reunión de traspaso de la Segpres -vínculo legislativo de La Moneda- se da en momentos de tensión entre el Ejecutivo y la futura administración por proyectos pendientes en el Parlamento, entre ellos sala cuna universal, Financiamiento para la Educación Superior (FES) y reforma política.

Los principales cruces, eso sí, se han centrado en la iniciativa que busca equipar el derecho de sala cuna para las trabajadoras, los trabajadores y los independientes y crea un fondo solidario para esta materia.

Esto, luego que desde La Moneda, con Boric a la cabeza, acusaron directamente a la UDI de “maniobras dilatorias” para estancar el proyecto, luego de que el presidente de la comisión de Educación, el senador gremialista Gustavo Sanhueza no convocó a sesión para que continuara la tramitación.

Además, la futura administración de Kast también recibió cuestionamientos desde el gobierno de Boric. A esto luego se sumaron distintos parlamentarios de su propio sector, que emplazaron para que, en el caso de que no se despache la primera semana de marzo, el gobierno del republicano lo tramite con prontitud tras asumir.