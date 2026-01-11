“Logramos estabilizar el país”: Elizalde aborda discusión entre Kast y Boric respecto a situación fiscal

El ministro del Interior Álvaro Elizalde abordó este domingo la discusión generada entre el presidente electo José Antonio Kast y el actual Mandatario Gabriel Boric respecto a la situación fiscal del país.

La carga la inició Kast el jueves durante su participación en un foro de Icare. “Tenemos que sincerar los números. Nos van a entregar un gobierno con una situación fiscal muy difícil y vemos cómo en estos días incluso tratan de tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante cuatro años", señaló el mandatario electo aquella jornada.

La respuesta por parte del Presidente Boric llegó al día siguiente en una entrevista en el programa Factos del medio Súbela, en el que acusó a Kast de mentir.

“Es lamentable, porque además lo hace muchas veces en base a mentiras. Kast durante la campaña dijo explícitamente que nosotros habíamos aumentado la pobreza, por ejemplo. Eso se demuestra como completamente falso. Pero yo ya a estas alturas no espero que lo reconozcan”, acusó Boric.

En ese contexto, Elizalde fue consultado nuevamente este domingo sobre las “mentiras de Kast”.

“Usted puede revisar sus reiteradas declaraciones de que Chile es más pobre y que hay más pobres que hace cuatro años atrás”, respondió Elizalde al respecto en una entrevista con Mesa Central de Canal 13.

“Toda esta imagen de que el país se cae a pedazos... Lo cierto es que si comparamos todos los indicadores respecto de lo que acontecía en 2022 y lo que acontece hoy, Chile está mejor. Logramos estabilizar el país, hemos avanzado y hemos generado transformaciones”, destacó el ministro del Interior.

Elizalde también resaltó las cifras de reducción de ingresos irregulares y de la violencia rural en la zona sur, la contención en la alza de los homicidios y el aumento en la sanción efectiva a personas privadas de libertad.

“Está bien, pueden haber razones que en alguna medida expliquen por qué se había producido una situación. Pero lo cierto es que había inflación descontrolada, déficit fiscal, y se hablaba de que iba a haber estanflación, es decir, recesión con inflación. Y producto a la conducción del ministro (Mario) Marcel, bajo el liderazgo del Presidente Boric y también del ministro (Nicolás) Grau, eso no ocurrió”, enfatizó Elizalde respecto a la situación fiscal ad portas del final del mandato de Boric.

Líderes serviles a Trump y situación de Cuba

Durante la entrevista también se abordó la postura del Presidente Boric respecto a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, la que terminó la madrugada del 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Esta semana, Boric reforzó sus críticas a la acción estadounidense y en particular a quienes se mostraron a favor de estas acciones.

“Los líderes que le rinden p leitesía y se m uestran serviles al p residente de EE.UU. Tru mp tratando de ganarse su favor sólo se hu m illan . Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana”, escribió en X.

Respecto a este asunto, Elizalde explicó que “el Presidente hace una referencia genérica respecto sobre todo cuál es la actitud que se tiene respecto a las políticas que ha implementado el presidente de Estados Unidos y el impacto que tiene no solo en la región, sino en el mundo entero”.

Consultado sobre si entre aquellos líderes incluía a José Antonio Kast, Elizalde enfatizó que los dichos de Boric se tratarían de una referencia general.

“Tenemos una postura evidentemente distinta respecto de lo recientemente acontecido y la forma en la cual se debe liderar la política internacional del país. Lo que representa el Presidente Boric es la continuidad de la historia de Chile en política internacional. ¿Por qué razón? Porque somos un país pequeño, al fin del mundo. Y, finalmente, si no es el derecho internacional el que determina la forma en la cual se relacionan los estados, la regla que impera es la regla de la fuerza", detalló.

Por otro lado, también destacó la postura por parte del Presidente Boric respecto al gobierno cubano. Este domingo, en una entrevista en El País, el Mandatario señaló que en Cuba “ no hay de m ocracia, es un régi m en de p artido único y no hay li b ertad de ex presi ón ”.

“A mí me representa. Es la opinión del Presidente de la República, que es quien lidera el programa del gobierno y lidera la política internacional chilena, y habla precisamente de lo que señaló anteriormente, que nosotros tenemos que finalmente defender principios, y los principios se aplican en todas circunstancias. Porque finalmente, si es que se hacen excepciones, esas excepciones sientan precedentes que son muy complejos respecto de los derechos de las personas, y la democracia y los derechos humanos tienen que ser promovidos en todo el mundo”, señaló al respecto.