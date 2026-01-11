SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Logramos estabilizar el país”: Elizalde aborda discusión entre Kast y Boric respecto a situación fiscal

    El ministro del Interior descartó la acusación por parte de Kast el jueves en Icare que van a entregar "un gobierno con una situación fiscal muy difícil".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    “Logramos estabilizar el país”: Elizalde aborda discusión entre Kast y Boric respecto a situación fiscal Diego Martin

    El ministro del Interior Álvaro Elizalde abordó este domingo la discusión generada entre el presidente electo José Antonio Kast y el actual Mandatario Gabriel Boric respecto a la situación fiscal del país.

    La carga la inició Kast el jueves durante su participación en un foro de Icare. “Tenemos que sincerar los números. Nos van a entregar un gobierno con una situación fiscal muy difícil y vemos cómo en estos días incluso tratan de tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante cuatro años", señaló el mandatario electo aquella jornada.

    La respuesta por parte del Presidente Boric llegó al día siguiente en una entrevista en el programa Factos del medio Súbela, en el que acusó a Kast de mentir.

    “Es lamentable, porque además lo hace muchas veces en base a mentiras. Kast durante la campaña dijo explícitamente que nosotros habíamos aumentado la pobreza, por ejemplo. Eso se demuestra como completamente falso. Pero yo ya a estas alturas no espero que lo reconozcan”, acusó Boric.

    En ese contexto, Elizalde fue consultado nuevamente este domingo sobre las “mentiras de Kast”.

    “Usted puede revisar sus reiteradas declaraciones de que Chile es más pobre y que hay más pobres que hace cuatro años atrás”, respondió Elizalde al respecto en una entrevista con Mesa Central de Canal 13.

    “Toda esta imagen de que el país se cae a pedazos... Lo cierto es que si comparamos todos los indicadores respecto de lo que acontecía en 2022 y lo que acontece hoy, Chile está mejor. Logramos estabilizar el país, hemos avanzado y hemos generado transformaciones”, destacó el ministro del Interior.

    Elizalde también resaltó las cifras de reducción de ingresos irregulares y de la violencia rural en la zona sur, la contención en la alza de los homicidios y el aumento en la sanción efectiva a personas privadas de libertad.

    “Está bien, pueden haber razones que en alguna medida expliquen por qué se había producido una situación. Pero lo cierto es que había inflación descontrolada, déficit fiscal, y se hablaba de que iba a haber estanflación, es decir, recesión con inflación. Y producto a la conducción del ministro (Mario) Marcel, bajo el liderazgo del Presidente Boric y también del ministro (Nicolás) Grau, eso no ocurrió”, enfatizó Elizalde respecto a la situación fiscal ad portas del final del mandato de Boric.

    Líderes serviles a Trump y situación de Cuba

    Durante la entrevista también se abordó la postura del Presidente Boric respecto a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, la que terminó la madrugada del 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

    Esta semana, Boric reforzó sus críticas a la acción estadounidense y en particular a quienes se mostraron a favor de estas acciones.

    “Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al presidente de EE.UU. Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan. Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana”, escribió en X.

    Respecto a este asunto, Elizalde explicó que “el Presidente hace una referencia genérica respecto sobre todo cuál es la actitud que se tiene respecto a las políticas que ha implementado el presidente de Estados Unidos y el impacto que tiene no solo en la región, sino en el mundo entero”.

    Consultado sobre si entre aquellos líderes incluía a José Antonio Kast, Elizalde enfatizó que los dichos de Boric se tratarían de una referencia general.

    Tenemos una postura evidentemente distinta respecto de lo recientemente acontecido y la forma en la cual se debe liderar la política internacional del país. Lo que representa el Presidente Boric es la continuidad de la historia de Chile en política internacional. ¿Por qué razón? Porque somos un país pequeño, al fin del mundo. Y, finalmente, si no es el derecho internacional el que determina la forma en la cual se relacionan los estados, la regla que impera es la regla de la fuerza", detalló.

    Por otro lado, también destacó la postura por parte del Presidente Boric respecto al gobierno cubano. Este domingo, en una entrevista en El País, el Mandatario señaló que en Cuba “no hay democracia, es un régimen de partido único y no hay libertad de expresión”.

    A mí me representa. Es la opinión del Presidente de la República, que es quien lidera el programa del gobierno y lidera la política internacional chilena, y habla precisamente de lo que señaló anteriormente, que nosotros tenemos que finalmente defender principios, y los principios se aplican en todas circunstancias. Porque finalmente, si es que se hacen excepciones, esas excepciones sientan precedentes que son muy complejos respecto de los derechos de las personas, y la democracia y los derechos humanos tienen que ser promovidos en todo el mundo”, señaló al respecto.

    Lee también:

    Más sobre:Álvaro ElizaldeEconomíaSituación fiscalJosé Antonio KastGabriel BoricVenezuelaCuba

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El trueque de Andrés Echeverría: dejar la gestión de fondos para blindar Fundamenta

    “No tienen moral para señalar a Cuba en nada”: Díaz-Canel tras advertencia de Trump

    Kaiser se desmarca de una eventual llegada como ministro al gobierno de Kast

    Trump lanza advertencia a Cuba y llama a alcanzar un acuerdo “antes de que sea muy tarde”

    La definiciones de timoneles del PC y FA tras llamados a reflexión de Boric y Jara

    “Pareciera que llamó a tirar la cadena”: Vallejo apunta a Kast al acusar congelamiento de diálogo con la oposición

    Lo más leído

    1.
    Jeannette Jara: “Tenemos que hacer una autorreflexión descarnada”

    Jeannette Jara: “Tenemos que hacer una autorreflexión descarnada”

    2.
    Kaiser se desmarca de una eventual llegada como ministro al gobierno de Kast

    Kaiser se desmarca de una eventual llegada como ministro al gobierno de Kast

    3.
    Boric refuerza su embestida contra Kast a dos meses del cambio de mando

    Boric refuerza su embestida contra Kast a dos meses del cambio de mando

    4.
    La definiciones de timoneles del PC y FA tras llamados a reflexión de Boric y Jara

    La definiciones de timoneles del PC y FA tras llamados a reflexión de Boric y Jara

    5.
    Presidente Boric se suma a tesis de Vallejo sobre EE.UU. y advierte: “En el futuro podría eventualmente amenazar a Chile”

    Presidente Boric se suma a tesis de Vallejo sobre EE.UU. y advierte: “En el futuro podría eventualmente amenazar a Chile”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Controlan incendio en Machalí, cercano a reserva nacional Río los Cipreses

    Controlan incendio en Machalí, cercano a reserva nacional Río los Cipreses

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España

    Temblor hoy, domingo 11 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 11 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    “Logramos estabilizar el país”: Elizalde aborda discusión entre Kast y Boric respecto a situación fiscal
    Chile

    “Logramos estabilizar el país”: Elizalde aborda discusión entre Kast y Boric respecto a situación fiscal

    Kaiser se desmarca de una eventual llegada como ministro al gobierno de Kast

    La definiciones de timoneles del PC y FA tras llamados a reflexión de Boric y Jara

    El trueque de Andrés Echeverría: dejar la gestión de fondos para blindar Fundamenta
    Negocios

    El trueque de Andrés Echeverría: dejar la gestión de fondos para blindar Fundamenta

    Enrique Marshall, presidente del Fondo Autónomo de Protección Previsional: “La instalación debería completarse a mitad de este año”

    Bernardo Larraín: “El principal desafío de Kast es que el gobierno de emergencia conjugue dos palabras: gestionar y reformar”

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    La guía definitiva para lavar mejor tu ropa y que quede oliendo bien

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    “Me dio mucha fuerza”: la dedicatoria de Francisca Garrido a Matías Opitz tras lograr el podio del Ironman de Pucón
    El Deportivo

    “Me dio mucha fuerza”: la dedicatoria de Francisca Garrido a Matías Opitz tras lograr el podio del Ironman de Pucón

    Alarma en el Sevilla: Alexis Sánchez sufre contusión en la pelvis y es duda para el duelo ante el Celta

    Ignacio Cornejo es noveno en la séptima etapa del Rally Dakar y cae puestos en la clasificación general

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Muere Bob Weir, guitarrista y miembro fundador de la banda Grateful Dead
    Cultura y entretención

    Muere Bob Weir, guitarrista y miembro fundador de la banda Grateful Dead

    Por qué no me hice sacerdote: un relato de Jaime Bayly

    El adiós del bar El Clan tras 25 años: un sticker inamovible de la música chilena

    “No tienen moral para señalar a Cuba en nada”: Díaz-Canel tras advertencia de Trump
    Mundo

    “No tienen moral para señalar a Cuba en nada”: Díaz-Canel tras advertencia de Trump

    Trump lanza advertencia a Cuba y llama a alcanzar un acuerdo “antes de que sea muy tarde”

    ONG venezolana denuncia muerte de preso político bajo custodia en Caracas: era acusado de “traición a la patria”

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil