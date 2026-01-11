SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    “Pareciera que llamó a tirar la cadena”: Vallejo apunta a Kast al acusar congelamiento de diálogo con la oposición

    La vocera de Gobierno sostuvo que, pese a existir acuerdos técnicos avanzados en proyectos clave del Ejecutivo, las conversaciones se habrían interrumpido tras intervenciones del presidente electo y su equipo.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    Diego Martin

    La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, advirtió este domingo un congelamiento de las conversaciones con la oposición para destrabar proyectos legislativos pendientes del Ejecutivo, situación que atribuyó a un cambio de actitud tras intervenciones del presidente electo, José Antonio Kast, y su equipo.

    En conversación con Estado Nacional de TVN, Vallejo abordó las urgencias legislativas del Ejecutivo para los dos meses restantes de su mandato, mencionando proyectos como Sala Cuna para Chile, el Sistema Nacional de Cuidados y el fin al CAE con la creación del FES, señalando corresponden a temas “que son transversales para la ciudadanía importantes de sacar, porque buscan impactar positivamente en la vida concreta de las personas”.

    En ese sentido, sostuvo que, pese a que existían acuerdos técnicos avanzados con la oposición en iniciativas clave, el diálogo político se habría interrumpido abruptamente, deslizando algún grado de responsabilidad de José Antonio Kast

    Pareciera ser que el presidente electo como que llamó a tirarle la cadena. Yo espero que así no sea. Pero algo pasó”, afirmó.

    Consultada directamente sobre si Kast habría dado una instrucción a los parlamentarios de oposición, la ministra respondió que el cambio de escenario se produjo “desde arriba o desde su equipo”,

    Hubo un cambio de actitud desde la intervención del presidente electo y sus representantes esta semana. Luego de eso no han habido contestaciones de teléfono”, sostuvo

    Frente a esto, hizo un llamado a retomar el diálogo y avanzar en consensos, señalando que “nosotros esperaríamos que, por el bien del país y de esta forma de hacer política que hemos logrado construir, los acuerdos técnicos que hemos logrado tener se transformen en acuerdos políticos”.

