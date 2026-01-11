Carmona reafirma postura del PC sobre Venezuela y DDHH luego que Jara apuntara “tarea pendiente” en materia internacional

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona se refirió a las declaraciones de la excandidata Jeannette Jara en la Fiesta de los Abrazos de este sábado, sobre su postura frente a la situación de Venezuela.

En la oportunidad, la ex abanderada presidencial señaló que su sector tenía “una tarea pendiente” respecto a la promoción de derechos humanos en todos los países, independiente de su bandera.

Ante esto, en el programa Estado Nacional de TVN, el presidente del PC dijo que “yo escucho con respeto las opiniones de Jeannette. Ella es dirigente nacional del partido, miembro de su comisión política y, por lo tanto, también escucho con respeto las opiniones de otros dirigentes nacionales ”.

Pero también señaló que Jara como candidata presidencial tenía otra tarea. ” Una cosa en la misión que ella tiene y la formulación que hace, que nosotros la respetamos y la respaldamos, por acuerdo nuestro, en tanto lideresa de una coalición que fue históricamente la más amplia que ha tenido Chile, desde la DC hasta el PC; y otra cosa es el Partido Comunista, que es el partido origen de Jeannette, que tiene su mirada, su posición”.

Carmona recordó que como partido bregan por una perspectiva socialista ya que “forma parte de nuestra formación. Nosotros tenemos una valoración de la lucha que libran los pueblos en la emancipación propia por definiciones propias. Quiero dejar en claro que el Partido Comunista, desde su historia larga -y esto también lo saben todos nuestros dirigentes-, tiene una propuesta para Chile, no para Perú, ni asume la propuesta que tenga ni Cuba, ni Venezuela ni el país que ustedes quieran”.

“Las políticas de transformación se hacen de acuerdo a la realidad y al desarrollo de cada pueblo. Y eso ha sido nuestra historia”, sumó.

Respecto al llamado a una reflexión sobre la situación de los derechos humanos en otros países, mencionó la desaparición de dos direcciones completas de su partido en el año 1976, para señalar que “ tenemos ahí una historia de ser nosotros testimonios de cómo no se respetan , cuando el capital opera a como dé lugar, los derechos humanos”.

Respecto a la liberación de presos políticos en Venezuela, Carmona expresó que “yo represento la opinión del Partido Comunista, toda vez que este tema lo tuvimos en debate, en el último pleno del Comité Central previo al día de Año Nuevo, y no hay nada que haya transcurrido y que cambie”.

Sin embargo, igualmente dijo que “voy a tener consideración, porque pueden haber miradas. Para eso esto es un debate abierto. Pero que el Partido Comunista tenga o no tenga posición, eso está fuera de lugar. La tiene, y la tiene primero sobre el tema de Venezuela”.

En su respuesta Carmona después se centró en la intervención norteamericana en Venezuela, donde dijo que “no hay nada, absolutamente nada, que justifique la intervención de Estados Unidos” y mencionó los casos de Panamá, Guatemala, República Dominicana y de Chile.