PS define su rol opositor y llama a articular una mayoría democrática frente al “avance de la ultraderecha”

El comité central del Partido Socialista de Chile (PS) fijó este sábado su línea política tras el pleno realizado durante la jornada, instancia en la que se adoptaron resoluciones por unanimidad de las y los integrantes presentes.

En una declaración pública, la colectividad analizó el escenario nacional e internacional, marcado -según señalaron- por una “restauración conservadora” y el “avance de la ultraderecha”, y reafirmó su rol histórico en la defensa de la democracia, la justicia social y los derechos humanos.

La declaración subraya que “el discurso de orden no puede servir de excusa para relativizar derechos que han costado décadas de lucha social, política y democrática”, advirtiendo que los avances sociales “nunca han sido concesiones del poder, sino resultados de mayorías sociales y políticas construidas con esfuerzo, diálogo y convicción”.

Oposición dialogante, pero con límites claros

Uno de los principales acuerdos del pleno fue que el PS se constituirá como una oposición representativa de los intereses de la ciudadanía, dispuesta al diálogo, pero con definiciones nítidas.

“Seremos dialogantes, pero con límites claros (...) El Partido Socialista no es neutral frente al retroceso”, afirma el texto, agregando que no pueden permitir que, “so pretexto del orden o la eficiencia”, se pongan en cuestión derechos laborales, sociales, previsionales y de las mujeres, obtenidos tras más de un siglo de lucha democrática.

En materia de derechos humanos y seguridad, la colectividad rechazó lo que calificó como una falsa dicotomía.

“Nunca los derechos humanos serán objeto de transacción, pero tampoco excusa para la impunidad, ni obstáculo para la acción del Estado”, sostiene la declaración, enfatizando que la seguridad ciudadana es una demanda legítima, siempre que se ejerza dentro del Estado de Derecho.

En ese sentido, la tienda recalcó que “no hay seguridad duradera sin derechos humanos, ni democracia sin derechos humanos”.

Unidad interna

El comité central también enfatizó en la necesidad de fortalecer la unidad interna del partido, apelando a su carácter “fraterno, democrático e institucional”, pero también reconociendo la existencia de distintas sensibilidades.

“Las diferencias existen -y existirán-, y deben procesarse en los órganos del partido”, señala la resolución, evocando la larga tradición de democracia interna del PS y su capacidad para actuar “responsablemente” incluso en escenarios adversos, desde la persecución y el exilio hasta la reconstrucción democrática y el ejercicio del gobierno en coalición.

La coalición amplia

Finalmente, el Partido Socialista reafirmó su objetivo estratégico de pasar de ser oposición a constituirse en una opción de mayoría, ejerciendo un rol “constructivo y vigilante”, enfocado en defender “lo que sea mejor para el país”.

En ese marco, comprometió su trabajo en causas como el acceso oportuno a la salud, la recuperación de la educación pública y la búsqueda de soluciones a la crisis de vivienda.

El pleno resolvió, además, impulsar la conformación de una coalición amplia de oposición democrática, advirtiendo que la fragmentación del progresismo ha significado históricamente retrocesos en derechos.

“La historia reciente de Chile demuestra que cuando el progresismo se fragmenta, retroceden los derechos; cuando se articula, avanza el país”, afirma el texto.

Por último, el PS sostuvo que no busca refugiarse en “trincheras identitarias”, sino articular una mayoría política y social capaz de frenar la ofensiva conservadora, avanzar para que chilenas y chilenos vivan mejor, defender la democracia y ofrecer gobernabilidad a Chile”.