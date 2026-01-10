SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Jara afirma que el PC tiene una “tarea pendiente” en relaciones internacionales y promoción de los DD.HH.

    La exabanderada presidencial del oficialismo criticó la mirada histórica de su colectividad en política "en el tema de las relaciones internacionales y cómo se promueven los derechos humanos en todos los países, independiente de la bandera que tengan”.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    La excandidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, aprovechó su participación en la tradicional Fiesta de los Abrazos del Partido Comunista para marcar diferencias con la postura de la colectividad en materia internacional y de derechos humanos.

    La exministra del Trabajo, aseguró que “el sector donde yo milito tiene una tarea pendiente en el tema de las relaciones internacionales y cómo se promueven los derechos humanos en todos los países, independiente de la bandera que tengan”.

    “Cambiar de ideas en organizaciones que son centenarias o que llevan mucho tiempo a veces es difícil”, apuntó.

    Estas declaraciones se podrían interpretar como un contraste con las definiciones en materia internacional adoptadas por el PC, luego del pronunciamiento emitido por la tienda en que se rechazó la acción estadounidense de captura a Nicolás Maduro, al que se calificó de “presidente”.

    Si bien, Jara compartió el repudio al operativo militar estadounidense, asegurando que “no me agrada lo que ha hecho EE.UU., yo creo que el fin no justifica los medios”, reafirmó que “en Venezuela había una dictadura y el dictador era Maduro”

    Los dichos de la exministra son posteriores al discurso que realizó durante la celebración que tuvo lugar en Recoleta, donde además hizo un llamado amplio a la autocrítica dentro de la izquierda y el progresismo tras la derrota frente a José Antonio Kast.

    “Este año va a requerir de mucho análisis y autocrítica de nuestro partido, de la izquierda, de la centro-izquierda, del progresismo, porque al menos yo soy de la tesis de que no todo es culpa de los otros”, apuntó.

    Más sobre:Jeannette JaraPCPartido ComunistaFiesta de los Abrazos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Municipalidad de Ñuñoa presenta recurso de protección por cierre de calles durante concierto de Bad Bunny

    Von der Leyen expresa el “pleno apoyo” a las protestas en Irán y condena la “violenta represión”

    Para combatir acciones criminales: Colombia anuncia proyecto para construir Escudo Nacional Antidrones

    Edmundo González advierte de que no han liberado ni al uno por ciento de los presos políticos de Venezuela

    Las razones detrás de las protestas contra el gobierno de Irán y las últimas acciones del régimen islámico

    Cambios en condenas por delitos de lesa humanidad: diputados RN acuden a la CIDH tras fallo de la Suprema

    Lo más leído

    1.
    Insulza (PS) marca distancia de llamado del PC a movilizarse en gobierno de Kast y desliza que derrota de Jara fue por “discursos repetidos”

    Insulza (PS) marca distancia de llamado del PC a movilizarse en gobierno de Kast y desliza que derrota de Jara fue por “discursos repetidos”

    2.
    Presidente Boric se suma a tesis de Vallejo sobre EE.UU. y advierte: “En el futuro podría eventualmente amenazar a Chile”

    Presidente Boric se suma a tesis de Vallejo sobre EE.UU. y advierte: “En el futuro podría eventualmente amenazar a Chile”

    3.
    Cambios en condenas por delitos de lesa humanidad: diputados RN acuden a la CIDH tras fallo de la Suprema

    Cambios en condenas por delitos de lesa humanidad: diputados RN acuden a la CIDH tras fallo de la Suprema

    4.
    Boric refuerza su embestida contra Kast a dos meses del cambio de mando

    Boric refuerza su embestida contra Kast a dos meses del cambio de mando

    5.
    Diputado Longton (RN) apunta a que el FA y el PC tuvieron un repliegue estratégico y que en marzo “sacarán sus verdaderas convicciones”

    Diputado Longton (RN) apunta a que el FA y el PC tuvieron un repliegue estratégico y que en marzo “sacarán sus verdaderas convicciones”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Emiten aviso meteorológico por posibles de tormentas eléctricas en la cordillera y precordillera de tres regiones del norte del país

    Emiten aviso meteorológico por posibles de tormentas eléctricas en la cordillera y precordillera de tres regiones del norte del país

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo 6.8 en Indonesia

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo 6.8 en Indonesia

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Mundial de la Kings League

    Emiten aviso meteorológico por posibles de tormentas eléctricas en la cordillera y precordillera de tres regiones del norte del país
    Chile

    Emiten aviso meteorológico por posibles de tormentas eléctricas en la cordillera y precordillera de tres regiones del norte del país

    Municipalidad de Ñuñoa presenta recurso de protección por cierre de calles durante concierto de Bad Bunny

    Jara afirma que el PC tiene una “tarea pendiente” en relaciones internacionales y promoción de los DD.HH.

    Alfredo Echavarría tras reunión con Kast: “Propusimos estudiar un subsidio a la tasa 2.0 y ampliar un poco el monto (…) Creo que sí lo considerarán”
    Negocios

    Alfredo Echavarría tras reunión con Kast: “Propusimos estudiar un subsidio a la tasa 2.0 y ampliar un poco el monto (…) Creo que sí lo considerarán”

    Javiera Toro: “Los datos de la Casen 2024 nos muestran que la política social no puede debilitarse”

    Fabio Valdés, presidente del grupo Penta: “Quiroz es el segundo Büchi”

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio
    Tendencias

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Soy neuróloga y esto es lo que puedes hacer para reducir tu dolor de cabeza o migraña

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”

    El plan de Tom Pidcock: doble medallista de oro olímpico en ciclismo se preparará en Chile para la próxima temporada
    El Deportivo

    El plan de Tom Pidcock: doble medallista de oro olímpico en ciclismo se preparará en Chile para la próxima temporada

    De Colo Colo al fútbol centroamericano: el exótico nuevo destino de Juan Carlos Gaete

    La increíble cifra que pagó Cruzeiro por Gerson Santos y que lo transformó en el traspaso más caro de Sudamérica

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Globos de Oro 2026: horarios y cómo seguir la ceremonia en Chile
    Cultura y entretención

    Globos de Oro 2026: horarios y cómo seguir la ceremonia en Chile

    Reseña de libros: de Adriana Murad a Juan Luis Salinas

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    Von der Leyen expresa el “pleno apoyo” a las protestas en Irán y condena la “violenta represión”
    Mundo

    Von der Leyen expresa el “pleno apoyo” a las protestas en Irán y condena la “violenta represión”

    Para combatir acciones criminales: Colombia anuncia proyecto para construir Escudo Nacional Antidrones

    Edmundo González advierte de que no han liberado ni al uno por ciento de los presos políticos de Venezuela

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender
    Paula

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza