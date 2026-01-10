Jara afirma que el PC tiene una “tarea pendiente” en relaciones internacionales y promoción de los DD.HH.

La excandidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, aprovechó su participación en la tradicional Fiesta de los Abrazos del Partido Comunista para marcar diferencias con la postura de la colectividad en materia internacional y de derechos humanos.

La exministra del Trabajo, aseguró que “el sector donde yo milito tiene una tarea pendiente en el tema de las relaciones internacionales y cómo se promueven los derechos humanos en todos los países, independiente de la bandera que tengan”.

“Cambiar de ideas en organizaciones que son centenarias o que llevan mucho tiempo a veces es difícil” , apuntó.

Estas declaraciones se podrían interpretar como un contraste con las definiciones en materia internacional adoptadas por el PC, luego del pronunciamiento emitido por la tienda en que se rechazó la acción estadounidense de captura a Nicolás Maduro, al que se calificó de “presidente”.

Si bien, Jara compartió el repudio al operativo militar estadounidense, asegurando que “no me agrada lo que ha hecho EE.UU., yo creo que el fin no justifica los medios”, reafirmó que “en Venezuela había una dictadura y el dictador era Maduro”

Los dichos de la exministra son posteriores al discurso que realizó durante la celebración que tuvo lugar en Recoleta, donde además hizo un llamado amplio a la autocrítica dentro de la izquierda y el progresismo tras la derrota frente a José Antonio Kast.

“Este año va a requerir de mucho análisis y autocrítica de nuestro partido, de la izquierda, de la centro-izquierda, del progresismo, porque al menos yo soy de la tesis de que no todo es culpa de los otros”, apuntó.