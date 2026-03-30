Longton (RN) enfatiza que Kast deberá evaluar continuidad de Steinert si informe del director de la PDI demuestra irregularidades

Este lunes, el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, enfatizó que el Presidente José Antonio Kast debería contemplar la remoción de Trinidad Steinert si el informe pedido al director de la PDI por la Cámara de Diputados demuestra una irregularidad.

Todo surgió tras conocerse el llamado a retiro de la jefa de Inteligencia de la policía civil, Consuelo Peña. El conflicto surgió debido a un oficio reservado envíado por Steinert a la oficina de partes del director de la PDI, solo 48 horas antes de la determinación. En este solicitaba mayores antecedentes del traslado de un grupo de detectives a otra destinación en la región de Tarapacá.

La solicitud habría sido cumplida por Peña y la respuesta no dejó satisfecha a Steinert, lo que aparentemente habría terminado en la solicitud de retiro. Sin embargo, la ministra de Seguridad ha señalado que la decisión recayó en la PDI, lo que podría aclararse el próximo 6 de abril cuando el general director de la institución, Eduardo Cerna, entregue mayores antecedentes a los parlamentarios sobre esta situación.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert Dedvi Missene

En este contexto, el senador Longton abordó la posibilidades que se abrirían con la información que pueda compartir o confirmar Cerna.

“Es muy relevante lo que diga él, porque si él confirma que es una decisión que le correspondió a la institución, a la PDI, a mí me parece que ahí queda bastante clara o cerrada la situación. Y si no, se va a generar un problema, sin ninguna duda”, comenzó señalando en una entrevista en radio Pauta.

“Si el director de la PDI dice que hubo una instrucción por parte de la ministra o de otra persona para sacar a esta funcionaria de inteligencia, claramente se genera una dificultad que se generó una instrucción que no correspondía a sus atribuciones. Y ahí el presidente va a tener que tomar una decisión”, agregó al respecto Longton.

Consultado sobre si en aquella decisión se podría considerar sacar del cargo a Steinert, Longton respondió: “ Claramente puede ser considerado en atención a si ejerció una facultad que no le corresponde, porque acá se trata de ejercer una facultad que te da la ley y la Constición o no te la dan. Y si no se la da, obviamente que el Presidente tiene que tomar una decisión en razón de eso”

Críticas de parlamentarios socialistas tras recortes presupuestarios en Seguridad

La situación que enfrenta la titular de Seguridad también ha sido criticada desde la oposición, que además suman los diversos anuncios de recortes a la cartera.

“Todos estamos de acuerdo que Chile vive un serio problema de seguridad, pero, lamentablemente, del Ministerio de Seguridad solo sabemos polémica”, cargó el diputado César Valenzuela.

“Descabezaron el área de crimen organizado en la policía de investigaciones, buscan reducir recursos a la policía, buscan reducir recursos a la fiscalía. En definitiva, tenemos un ministerio de seguridad concentrado en polémicas y no en su tarea , que es combatir la delincuencia y el crimen organizado”, agregó el parlamentario.

Por su parte, Raúl Leiva, quien forma parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana, criticó que " no hay absolutamente ningún proyecto de ley ni ninguna política pública nueva “.

“Lo único que se presentó por parte de la señora ministra y el subsecretario es el recorte de un 3%, vale decir 72.000 millones de pesos en materia de seguridad, lo cual va a socavar o socavaría fuertemente todo el trabajo en materia de crimen organizado por parte de las policías”, señaló el diputado.

A lo que agregó: “En un gobierno que señala que su prioridad es la seguridad, lo cual va en línea con lo que la ciudadanía demanda, es inconcebible ese tipo de recorte”.