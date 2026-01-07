SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Los detalles de las reuniones de José Antonio Kast en Perú

    El presidente electo participará de un almuerzo bilateral, instancia que se desarrollará en el Palacio de gobierno peruano y tras la cual se espera que haya declaraciones a la prensa.

    Helen Mora 
    Helen Mora
    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    En medio de la expectativa por la conformación de su gabinete, el presidente electo, José Antonio Kast, inició este martes un viaje oficial a Perú, el tercero al extranjero desde su triunfo electoral.

    Su agenda comenzó temprano este miércoles. A las 08.30 horas de Perú (10.30 horas en Chile), el mandatario electo participó de un desayuno con empresarios peruanos convocado conjuntamente por Cancillería peruana y Comex en el Hotel Country Club.

    Posterior al desayuno, Kast sostendrá una reunión bilateral privada con el mandatario peruano, José Jerí en el palacio de gobierno del país vecino, para luego participar de una cita bilateral ampliada.

    Ya a las 14.00 horas de Perú (16.00 horas en Chile), Kast participará de un almuerzo bilateral.

    Luego de la comida se espera que entregue declaraciones a la prensa.

    ¿Por qué Perú?

    Tras su paso por Argentina y Ecuador, Kast fijó como tercer destino a Perú para continuar su estrategia en materia de seguridad, economía y crisis migratoria.

    De hecho, este último punto será protagonista de este viaje, pues Kast espera que se logren habilitar todas las medidas para generar un corredor humanitario para las personas que quieran volver a sus países.

    Esto, sobre todo, considerando la reciente incursión de Estados Unidos en Venezuela.

