Política

Los diputados de izquierda convencidos de aprobar la AC contra Pardow

El Congreso está lleno de dudas en torno al libelo. Sin embargo, hay un grupo de parlamentarios que ya tiene tomada una decisión. Aunque es pequeño, sus votos bastarían para que la acusación tenga éxito si la derecha logra alinearse.

Cristóbal Fuentes 
Cristóbal Fuentes
10 OCTUBRE 2024 LOS DIPUTADOS JAIME ARAYA Y RUBEN OYARZO, EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Son decenas los diputados oficialistas que hoy están en un estado de reflexión en torno a la acusación constitucional (AC) presentada por la derecha en contra de Diego Pardow, a raíz de los errores en los cobros de la luz.

En vista de esos descuelgues el Frente Amplio hizo un emplazamiento público al gobierno y las directivas del oficialismo a que hagan algo para evitar el desangre que dejaría al exministro de Energía y militante del Frente Amplio (FA) fuera de cargos públicos por cinco años.

Sin embargo, hay un grupo de parlamentarios de la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric -o afines al sector- que han adelantado desde ya que están por apoyar el libelo y que no están abiertos

Con solo dos descuelgues provenientes de la izquierda, en caso de que la oposición actúe en bloque al momento de votar, bastaría para sacar adelante la acusación. Por lo mismo, en La Moneda están atentos a los nombres que hoy abiertamente adelantan su voto favorable.

Este lunes, por ejemplo, el vicepresidente de la Cámara Eric Aedo, militante de la DC, dijo: “Mantengo mi decisión de apoyar la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow. No está dando las explicaciones necesarias, se está yendo por las ramas. Lo que tiene que contestar es, simplemente, si sabía de la situacion de Transelec, ¿por qué no la dio a conocer a la opinión pública y al propio Parlamento? (...). Esa responsabilidad no se extingue, porque la gente ha pagado de más por la luz (...)“.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Otro que no da su brazo a torcer es Jaime Araya, de la bancada PPD e independientes. “Tengo formada una fuerte convicción de la responsabilidad política por la destrucción de la confianza en la institucionalidad tarifaria. Una secuencia de hechos que me parecen hasta ahora categóricos. Las consecuencias en los presupuestos familiares son brutales”, dijo el parlamentario.

9 ABRIL 2024 RETRATO AL DIPUTADO JAIME ARAYA EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

El jefe de la bancada DC, Héctor Barría, terminó por convencerse. “Chile está indignado por esta situación (...). Hoy está más clara que el agua esta acusación: estoy a favor de aprobarla, porque, hasta el momento, no veo ninguna defensa clara ni ninguna acción concreta de cómo reparar esta situación", planteó.

Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Quien también está convencido es Rubén Oyarzo, del Partido Radical. “Voy a votar a favor de la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow, porque los sobrecobros en las cuentas de la luz no son un simple error administrativo, son un abuso que golpeó directamente el bolsillo de las familias chilenas. Y frente a eso, no puede haber impunidad ni defensas corporativas”, sostuvo el diputado.

Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATONCHILE

También apoya el libelo el exmilitante socialista Jaime Naranjo, quien hoy es parte de la bancada de diputados de la DC. “Ha llegado la hora de no ser más cómplice del silencio de las chambonadas que algunas autoridades de gobierno han realizado”, dijo.

Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE
Más sobre:Acusación constitucionalDiego PardowPolíticaFrente Amplio

