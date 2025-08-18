“Los discursos pasan, las palabras vuelan”: gobierno responde críticas de Kast y ME-O en medio de cierre de inscripciones

El gobierno salió la tarde de este lunes a responder las críticas que lanzaron en la misma jornada los candidatos presidenciales José Antonio Kast (republicanos y PSC) y Marco Enríquez-Ominami.

La defensa la hizo la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, en la habitual vocería desde el set de prensa de La Moneda.

Esto, luego que en medio del cierre de inscripciones presidenciales y parlamentarias, ambos aspirantes a la máxima magistratura del país apuntaron contra la administración del Presidente Gabriel Boric. Kast deslizó que el actual es un “gobierno de utilería”, mientras que ME-O lo responsabilizó del avance de los sectores de derecha.

“Es parte del contexto electoral que los candidatos critiquen al gobierno de turno. Creo que todos los que tengan memoria recordarán que en cada elección presidencial el desafío muchas veces que tienen los candidatos es plantearse como mejor alternativa que el gobierno de turno y por lo tanto es fácil levantar críticas o ataques al gobierno de turno” , retrucó Vallejo.

La portavoz del Ejecutivo planteó que, pese a esto, “al final del día lo que la gente tiene que ver son las propuestas, la trayectoria de cada uno de los candidatos, quienes han tenido la oportunidad de hacerlo por el país, si lo han hecho o no, si han podido defender la democracia o no, si han defendido o no los derechos de las mujeres, de los estudiantes, de los trabajadores o no”.

“Los discursos pasan, las palabras vuelan. Son los hechos los que tiene que juzgar la ciudadanía en contextos electorales y son los hechos los que queremos demostrar hoy día que se están aplicando y que están teniendo efectos respecto a lo que nos toca a nosotros como gobierno”, remarcó.

La secretaria de Estado, además, afirmó que desde el Ejecutivo se ha mantenido la prescindencia en torno a la carrera por La Moneda. Esto, pese a la arremetida contra Kast, tras sus dichos sobre el Parlamento, respecto al que dijo que “no es tan relevante”.

“Desde el primer momento, el gobierno ha mantenido y mantendrá la prescindencia, porque gobernar y defender la democracia no es un atentado a la prescindencia y no altera a la prescindencia, es parte, además, de nuestra tarea y lo va a seguir siendo”, dijo.

A esto agregó que: Por lo tanto, hoy se ve que nuestra tarea es gobernar y siempre también defender la democracia. No importa si alguien la amenaza siendo candidato o no candidato presidencial, independientemente del contexto electoral, el gobierno va a mantener siempre esa línea de gobernar en beneficio de nuestro país al mismo tiempo que cuando sea necesario defender la democracia y lo vamos a seguir haciendo".