Los pasos que seguirán los partidos que el Servel ordenó disolver: cuáles se resisten a desaparecer y cuáles acataron la orden

Desde noviembre del año pasado que se veía venir. Con los resultados de las elecciones parlamentarias en mano, al menos una decena de partidos políticos corría el riesgo de ser disuelto por no alcanzar el mínimo de representación en el Congreso.

Según establece la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, una colectividad se disuelve si no alcanza el 5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados, ya sea en a lo menos ocho regiones del país o en tres regiones geográficamente contiguas, según sea el caso.

Asimismo, se estipula que los partidos políticos que no alcanzaren los porcentajes mínimos de representación señalados mantendrán su calidad de tal, si eligieren, en esta última elección, un mínimo de cuatro parlamentarios, ya sean diputados o senadores.

Fachada del Servicio Electoral

Y, el pasado miércoles, con el proceso correspondiente del Tribunal Calificador de Elecciones ya concluido, el Servicio Electoral lo anunció: trece partidos políticos tendrán que ser disueltos.

Entre ellos figura el Partido Radical -cuya raigambre como movimiento en Chile data de 1863-, Evolución Política (Evopoli), la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Demócratas, Amarillos por Chile, el Partido Ecologista Verde, Acción Humanista, el Partido Social Cristiano, el Partido Igualdad, el Partido Popular, el Partido de los Trabajadores Revolucionarios, el Partido Humanista y el Partido Alianza Verde Popular.

Los que apelarán

De este listado, tres ya anunciaron que apelarán la resolución. El timonel de la FRVS y excandidato presidencial, Jaime Mulet, confirmó que acudirán al Tricel, debido a que, a su juicio, cumplen con la exigencia legal al tener cinco parlamentarios electos entre los más recientes comicios y los anteriores de 2022. De paso, criticó en conversación con el Diario Financiero que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), y el Presidente Gabriel Boric “están empeñados en poner barreras a la formación de nuevos partidos”.

El presidente de Evopoli, Juan Manuel Santa Cruz, anunció este lunes en conversación con radio Infinita que ya impugnaron la resolución y que ésta será derivada al Tricel. También acusó que cumplen con los parlamentarios requeridos, entre la elección de noviembre y la anterior. “¿Por qué se genera esta discrepancia? El Servel en una resolución de hace seis meses atrás estableció que esos cuatro legisladores tienen que ser elegidos en un mismo acto electoral. Pero eso no lo dice la ley“, dijo.

Desde el Partido Radical, que dirige Leonardo Cubillos, informaron que acudirán al Tricel y al Tribunal Constitucional e incluso no se cerraron a la posibilidad de reinscribir la colectividad.

El presidente de Evopoli Juan Manuel Santa Cruz. FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Los que se reinscribirán

En un camino similar al que hoy analiza el Partido Radical, se encuentran tres colectividades.

La presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, detalló antes de que se conociera el dictamen que desde diciembre están en proceso de reinscribir la colectividad bajo el nombre de Partido Cristiano de Chile.

Lo mismo decidió el Partido Ecologista Verde, según comunicó a La Tercera su timonel, el diputado Félix González.

Iván Carrasco, presidente del Partido Igualdad, fue crítico con la actual legislación y dijo a este medio: “Estamos reuniéndonos con otras fuerzas, con las que coincidimos en materia programática, en el sentido anticapitalista, para poder legalizarnos como otro partido, más amplio”.

El diputado y presidente del Partido Ecologista Verde Félix González.

Los que acogerán el dictamen

Mediante una declaración pública, Demócratas, la colectividad que dirige la senadora y futura ministra de Energía, Ximena Rincón, anunció que no apelarán. Sin embargo, plantearon que “esto no es un adiós, la forma puede cambiar, pero el fondo sigue plenamente vigente”.

Una postura similar adoptó Amarillos, la tienda del diputado y siguiente subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet. “No desaparecerán nuestros ideales ni la voluntad que nos llevó a unirnos”, expresaron.

El timonel de Amarillos Andrés Jouannet. Foto: Raúl Zamora/Aton Chile. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Catalina Valenzuela, dirigente y expresidenta del Partido Humanista, indicó a este medio que “no apelaremos a esta definición a pesar del convencimiento absoluto de que es una medida arbitraria y antidemocrática”. No obstante, advirtió que seguirán “en el intento de mantener vivo nuestro proyecto con más de 41 años y poniendo al ser humano como valor central”.

Por su parte, Dauno Tótoro Navarro, dirigente y exsecretario general del Partido de los Trabajadores Revolucionarios anunció que no apelarán y tildó la medida como “antidemocrática”, debido a que busca “excluir de la discusión política a organizaciones nuevas o por fuera de los partidos tradicionales.

Dauno Tótoro (Partido de los Trabajadores Revolucionarios)

El timonel y diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, descartó apelar argumentando que “el Humanismo no depende para su existencia de la legalidad del sistema, por lo que continuaremos con nuestras actividades políticas y sociales. En su momento evaluaremos si volvemos a legalizarnos o no”

El Partido Popular, en tanto, se mantiene en indefinición. Según comunicaron a este medio, cualquier decisión al respecto se analizará en el encuentro nacional que están preparando para mediados de marzo.

La Tercera contactó al Partido Alianza Verde Popular, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.