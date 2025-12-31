Los personajes, frases y momentos que marcaron 2025, según los presidentes de partido

Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio

Hecho político del año.

En enero, la aprobación de la reforma de pensiones. Marcó un hito político clave en Chile. Este avance no fue sólo del gobierno del Presidente Gabriel Boric, sino que de todos los sectores políticos que estuvieron dispuestos al diálogo y al acuerdo (...). Lamentablemente, hoy el elemento de solidaridad está en cuestión y corresponde que el futuro gobierno de seguridad de que no atentara contra él.

Personaje del año

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Con una diplomacia firme pero dialogante (...), ha logrado sortear con éxito las negociaciones para los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump sin dejar de tener la mirada puesta en las transformaciones y la justicia social, la estabilidad política y económica de México y la cooperación regional.

Frase del año

“Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio del pueblo palestino enfrentar un tribunal penal internacional”. El Presidente Gabriel Boric en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Condensa una visión de Estado, respeto del derecho internacional y la promoción del multilateralismo. Principios que no sabemos si José Antonio Kast va a defender.

Rodrigo Vattuone, presidente del Partido De la Gente

Hecho político del año

Cuando el Partido de la Gente obtiene un resultado histórico el 16 de noviembre, siendo el segundo partido político más votado. Obtiene 14 diputados electos, de los cuales siete son mujeres.

Personaje del año

Franco Parisi. Una persona con mérito, esforzada, cercana, con propuestas concretas y con un liderazgo que creció a pesar de todos los obstáculos que debió enfrentar en su candidatura presidencial.

Frase del año

“Ni facho ni comunacho”, Franco Parisi. Identificó a muchos chilenos e incomodó a la clase política.

Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional

Hecho político del año

La aprobación de la reforma de pensiones. Se logra tras un acuerdo transversal en el congreso con resultados concretos: aumento de la PGU en septiembre a 250 mil para mayores de 82 años y ahora en enero introduciendo solidaridad, una compensación para las mujeres y reconocimiento al esfuerzo de los pensionados.

Personaje del año

José Antonio Kast, tras lograr con un amplio margen de votación la Presidencia de la República.

Frase del año

“Un homenaje muy especial al Presidente Sebastián Piñera (...). Más allá de las diferencias que podamos haber tenido, lo respeto profundamente como expresidente y su imagen solo crece. Cada vez nos vamos dando cuenta de temas en los cuales él tenía una dedicación especial”.

Frase de José Antonio Kast en su discurso como presidente electo. Fue la última señal -y la que faltaba- de reconocimiento transversal al legado y figura del Presidente Piñera, incluso de quienes, en el pasado, tuvieron alguna diferencia política con él.

Guillermo Ramírez, presidente de la UDI

Hecho político

La elección de José Antonio Kast como Presidente de la República. El primer gremialista, en un momento de gran desconfianza hacia la política. En el mundo, la muerte de Francisco y la asunción de León XIV como nuevo Papa, en un momento de reformas profundas en la Iglesia.

Personaje del año

María Corina Machado, Nobel de la Paz. Ella es una inspiración para el mundo entero.

Frase del año

“La delincuencia es una sensación”, dicha por varios personeros de gobierno. Esa frase explica su desconexión con la realidad, la derrota electoral del gobierno y la creciente desconfianza de la ciudadanía hacia la política. En abril, el ministro de Seguridad Pública Luis Cordero, lo expresó así en una entrevista: “Nuestro indicador de temor es el más alto del mundo (...). Si miras las tasas de homicidio cada 100 mil habitantes, está en torno a seis puntos cada 100 mil habitantes, eso significa que la probabilidad estadística de que una persona pueda ser objeto de homicidio es 0,006″.

Jaime Quintana, presidente del PPD

Hecho político del año

La creación del Ministerio de Seguridad. Presenta un cambio de paradigma en la manera en cómo se ha venido enfrentando la criminalidad en Chile. Principalmente, porque significa un robustecimiento objetivo de las capacidades del Estado para enfrentar el delito.

Personaje de año

Jeannette Jara. Todos los otros candidatos tuvieron meses, sino años, para impulsar y sostener sus campañas. Ella tuvo apenas ocho meses. Es muy meritorio lo que hizo.

Frase del año

“Si Kast tiene mano blanda, muy probablemente le van a hacer un Golpe de Estado”, de la senadora electa Vanessa Kaiser. Lo que busca es desvirtuar lo que son los golpes de Estado.

Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social

Hecho político del año

La petición de renuncia del ministro Esteban Valenzuela, que terminó sacando del gobierno a un excelente ministro. No por su gestión, sino como castigo a que su partido no permitió la intervención en un proceso de toma de decisiones autónomo de sus órganos internos.

Personaje del año

El actor político del año fue el votante obligado, porque terminó de un plumazo con la práctica de algunos sectores de hablarle solo a sus propios grupos de interés. Ese votante (...) forzó a la política a recordar una verdad básica: el Estado se administra para todos, no para facciones ni minorías organizadas.

Frase al año

“Ni facho ni comunacho”, Franco Parisi. Logró algo que pocos discursos consiguieron: energizar y darle contenido político a un segmento amplio de votantes que se había mantenido al margen, cansado de la polarización y huérfano de representación.

Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli

Hecho político del año.

Fin del octubrismo. La elección presidencial de Jose Antonio Kast le puso una lápida a una agenda de izquierda que buscaba refundar Chile, construida a partir de octubre de 2019. El estallido ocurrió, no tapemos el sol con el dedo (...). Esas frustraciones y sueños siguen estando. Luego de haber perdido algunos años, es imperante retomar el rumbo y hacernos cargo.

Personaje del año

El votante obligado. Al igual que en las elecciones anteriores, hay más preguntas que respuestas sobre este votante. ¿Qué es lo que los mueve? ¿A qué responden? Es un desafío para todo el espectro político comprender mejor a este votante.

Frase del año

“Gobierno de emergencia”, Jose Antonio Kast. Si bien es un concepto, este fue crucial en el resultado de la elección. Permitió que varios electores que se sentían identificados con otros proyectos políticos pudieran adherir a Kast (...). Su candidatura ya no se trataba de eliminar el Ministerio de la Mujer (...), sino que de poner foco en seguridad y crecimiento.

Ximena Rincón, presidenta de Demócratas

Hecho político del año

El término del clivaje del Sí y el No. Cambia completamente el escenario político en nuestro país. Los chilenos quieren soluciones y no la vieja disputa que definía quienes eran los buenos y los malos (...).

Frase del año

“Nací en cuna de mimbre”, Jeannette Jara.

Personaje del año

El electorado chileno y, en especial, los nuevos electores, que (...) nos dieron una lección sobre lo que esperan de nosotros los políticos: escucharlos, darles solución a sus urgencias y no perdernos en discusiones que no aportan a resolver sus problemas.

Sara Concha, presidenta del Partido Social Cristiano

Hecho político del año

La elección presidencial. Que un candidato de derecha haya derrotado por una amplia diferencia a la candidata de la continuidad (...) reafirma para mí que Chile no quiere comunismo y que la mayoría de los chilenos busca fortalecer la seguridad, reactivar la economía y el empleo, y frenar la migración descontrolada.

Personaje del año

José Antonio Kast. La tercera fue la vencida. Manteniendo sus ideas base y puliendo otras logró demostrar un liderazgo y consolidarse como la opción de nuestro sector que Chile necesita para poder salir adelante nuevamente.

Frase del año:

“Por amor a Chile”, del Partido Social Cristiano. Refleja nuestro sentimiento de servidores públicos, donde lo importante es siempre trabajar para buscar el bienestar de nuestro país.

Tomás Hirsch, presidente de Acción Humanista

Hecho político del año

La aprobación de la reforma de pensiones.

Personaje del año

Jeannette Jara. Logró una de las reformas más importantes de la última década, anhelada por millones de pensionados y de trabajadores, como es la reforma de pensiones. Y por haber sido la candidata que logró representar al arco más amplio que ha tenido el progresismo en Chile desde el retorno a la democracia.

Frase del año

Cuando se produjo la reforma de pensiones, Jara dijo: “Este acuerdo es un triunfo de la gente”.

Juan Carlos Urzúa, presidente del Partido Liberal

Hecho político del año

Que se haya logrado instalar el concepto de que “Chile se cae a pedazos”, con los números y la realidad que tenemos. Este disenso entre la realidad y el relato es un hecho político que para mí marca lo que viene para adelante.

Personaje del año

Desde la perspectiva del partido, es Vlado Mirosevic, quien, luego de tres períodos como diputado en Arica, ahora postula al Senado y arrasó. Es un tremendo logro para el partido, porque entramos al Senado.

Frase del año

“Ni facho ni comunacho”, Franco Parisi. Es una tremenda frase, que además logró instalar el fenómeno Parisi a pesar de que todos lo daban por muerto. Ahí hay una sintonización con la gente que es bien de estudio.