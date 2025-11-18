BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Los primeros días de Parisi tras la elección: invita a Kast y a Jara a su programa de streaming

    Al igual que en 2021, el líder del PDG también afirmó que realizarán una consulta digital en el partido para fijar su postura presidencial.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    Santiago, 16 de noviembre 2025. El candidato presidencial, Franco Parisi, realiza un discurso durante el conteo de votos. Sebastian Nanco/Aton Chile SEBASTIAN NANCO/ATON CHILE

    Este martes, dos días después de la primera vuelta, Franco Parisi (PDG) reapareció en la escena presidencial con un solo objetivo: invitar a José Antonio Kast y Jeannette Jara a su programa de streaming Bad Boys.

    “Invito formalmente al candidato Kast y a la candidata Jara a que conversemos en el Bad Boys, como le hicimos la otra vez (...) fraternal, ameno”, dijo, en entrevista con el matinal de Mega, Mucho Gusto.

    Sus dichos marcaron sus primeros pasos después de -para sorpresa de todos- imponerse como la tercera mayoría de la elección de este domingo, con casi el 20% de los votos y una bancada de 14 diputados. Su mejor desempeño en sus ya tres aventuras presidenciales.

    En ese contexto, tanto en el comando republicano como en el de la candidata oficialista, han mirado con atención las señales de Parisi respecto a los respaldos de cara al balotaje. Ambos, de hecho, ya han mostrado su disposición para incluir parte de sus propuestas y también para empezar los contactos.

    Por eso, la invitación que Parisi les entregó este martes estuvo lejos de sorprender. Y es que, tal como en 2021, cuando invitó a Kast (quien asistió) y al hoy Presidente Gabriel Boric a su programa, el guion del líder del PDG parece ser el mismo que el de hace cuatro años.

    En esa línea, junto con convocarlos al programa, anunció que “después inmediatamente hacemos una consulta digital a la gente del PDG sobre si quieren al candidato A, al candidato B, nulo o blanco”.

    Antes de eso, explican en el entorno de Parisi, no está la intención de juntarse con ninguno de los dos candidatos. De hecho, así lo dijo el timonel del PDG, Rodrigo Vattuone, quien -en entrevista con Desde la redacción de La Tercera- argumentó que “nuestro compromiso no es con los candidatos. Nuestro compromiso se debe y estamos absolutamente agradecidos del cariño demostrado por la gente y esos dos millones y medio de votos, por lo tanto tenemos que analizar cuál será nuestra situación”.

    Esto, más allá de que -dicen- en los otros comandos ya han intentado empezar las gestiones para concretar un primer acercamiento.

    Santiago, 16 de noviembre 2025. El candidato presidencial, Franco Parisi, realiza un discurso durante el conteo de votos. Sebastián Nanco/Aton Chile SEBASTIAN NANCO/ATON CHILE

    Lo cierto es que, por el momento, en el PDG ya hay una definición clara: quieren eludir a toda costa que se les empiece a asociar con cualquiera de las candidaturas antes de que se tome una definición institucional, por lo que apuestan a evitar entregar señales que puedan ir en la dirección contraria.

    Por lo mismo, el propio ingeniero comercial afirmó que no respondería ningún tipo de llamado. Lo cierto es que algunos en su colectividad ya se empezaron a desordenar en favor de Kast.

    Parisi, en todo caso, ha mantenido sus críticas tanto a Kast como a Jara. “¿Viste la foto que puso Kast diciendo que estaba hablando con Milei? Eso es como que tu mamá te está diciendo ‘voy a votar por ti’. Obvio que sí. Eso es un error", dijo hoy, cuestionando la foto que el republicano compartió hablando por teléfono con el presidente argentino, Javier Milei.

    Sobre Jara, en tanto, apuntó a que “lo que yo quiero ver son las medidas. Ella dijo que se iba a bajar el sueldo. También me la copió Boric. Hágalo ante notario”.

    En esa línea, Vattuone agregó que “tanto la señora Jeannette Jara como José Antonio Kast tienen que realizar la pega. Y lo hemos dicho claro. Nosotros en el PDG no somos dueños de esos más de dos millones y medio de votos”.

    Si bien reconoció que en 2021 respaldó al republicano, descartó manifestar su postura para este 2025.

    Por lo pronto, en el partido indican que ya están preparando un cronograma para su definición institucional, que -apuestan- se tome a no más tardar en 10 días. Algo que dicen dependerá derechamente de cuando Kast y Jara vayan al programa, quienes, hasta ahora, no han confirmado su asistencia. Apenas se concrete eso -explican- llamarán a consulta interna.

    De ese trabajo -en constante contacto con Parisi- se han hecho cargo en las últimas horas tanto la directiva del partido como la comisión política, donde -entre otras cosas- han estado revisando las opciones que tendrá la papeleta de la consulta digital, que podrían ir desde el respaldo a Jara o Kast, hasta el voto nulo, en blanco o la libertad de acción.

    Anular, según explican, ha sido una de las alternativas que ha ido ganando fuerza en las últimas horas, por lo que debería estar sí o sí entre las opciones.

    El foco -agregan algunos dirigentes- también ha estado en ordenar a los parlamentarios electos. Si bien recalcan que no se les prohibirá anunciar públicamente su voto, sí se les solicitó que lo hagan a título personal, sin asociarlo al partido.

    Lo anterior, después de que Javier Olivares -diputado electo por el distrito 6- afirmara este lunes en Sin Filtros que “jamás votaría comunista. Jamás votaría por nadie en la izquierda”.

    Al respecto, el timonel de la tienda explicó que “el PDG es un partido que no nace de lineamientos comunes de los partidos políticos tradicionales. El 99% de los militantes, y todos con clave única, proviene de la independencia, por ende cada uno de ellos y de los parlamentarios tienen opinión propia. Ahora, las decisiones del partido se toman luego de un análisis y una vez que están tomadas, llamamos al partido a decirlas”.

    Más sobre:Franco ParisiPDGJosé Antonio KastJeannette JaraEleccionesEarly Access

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Televidentes reportan caída en la transmisión de CHV, CNN Chile y TNT Sports

    “El desafío que enfrentamos es claro”: Catalina San Martín retrocede y entrega su apoyo sin condiciones a Kast para el balotaje

    Kast activa su red regional tras pasar al balotaje y sostiene llamados con Milei y Peña

    Tras cita con economistas cercanos a Matthei, candidatura de Kast se abre a revisar gradualidad de ajuste fiscal de US$6.000 millones

    Denuncian intento de atentado contra Alexander Maita, líder del Comando con Venezuela en Chile

    Gobierno solicita renuncia del director de la Comisión Chilena de Energía Nuclear

    Lo más leído

    1.
    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    2.
    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    3.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    4.
    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    5.
    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Servicios

    Anuncian horario extendido del Metro para este miércoles por concierto de Oasis

    Anuncian horario extendido del Metro para este miércoles por concierto de Oasis

    Este fin de semana llega la nueva versión del Paris Parade: revisa el horario y recorrido

    Este fin de semana llega la nueva versión del Paris Parade: revisa el horario y recorrido

    Cómo, dónde y a qué hora ver el show de drones de Oasis previo al concierto en Chile

    Cómo, dónde y a qué hora ver el show de drones de Oasis previo al concierto en Chile

    Televidentes reportan caída en la transmisión de CHV, CNN Chile y TNT Sports
    Chile

    Televidentes reportan caída en la transmisión de CHV, CNN Chile y TNT Sports

    “El desafío que enfrentamos es claro”: Catalina San Martín retrocede y entrega su apoyo sin condiciones a Kast para el balotaje

    Kast activa su red regional tras pasar al balotaje y sostiene llamados con Milei y Peña

    Tras cita con economistas cercanos a Matthei, candidatura de Kast se abre a revisar gradualidad de ajuste fiscal de US$6.000 millones
    Negocios

    Tras cita con economistas cercanos a Matthei, candidatura de Kast se abre a revisar gradualidad de ajuste fiscal de US$6.000 millones

    Gobierno solicita renuncia del director de la Comisión Chilena de Energía Nuclear

    Economía se desacelera en el tercer trimestre principalmente por minería, pero inversión alcanza su mayor nivel desde 2019

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo
    Tendencias

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    Una viña chilena es elegida como la mejor del mundo 2025 por Forbes

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile

    En vivo: Rangers recibe a San Marcos por la Liguilla de la Primera B
    El Deportivo

    En vivo: Rangers recibe a San Marcos por la Liguilla de la Primera B

    Joaquín Larrivey le da el triunfo a Concepción sobre Antofagasta en el inicio de la Liguilla de Primera B

    Adiós a su campaña perfecta: España clasifica al Mundial con un amargo empate en casa frente a Turquía

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad
    Finde

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Grupo Frontera vuelve a Chile y agenda show en el Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Grupo Frontera vuelve a Chile y agenda show en el Movistar Arena

    Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y hubo show de drones como previa al concierto de Oasis

    Mon Laferte presenta el video oficial de “Melancolía”: velo aquí

    España a 50 años de la muerte de Franco: entre el revisionismo y la amnesia
    Mundo

    España a 50 años de la muerte de Franco: entre el revisionismo y la amnesia

    Congreso de EE.UU. aprueba desclasificación total de archivos Epstein tras giro de Trump

    Justicia argentina confirma procesamiento de Alberto Fernández y lo deja a un paso del juicio oral por caso de seguros

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?