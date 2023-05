“Los proyectos políticos no se levantan solamente cuando el viento sopla a favor”: el mensaje de Boric en medio de polémica tras dichos de Piergentili

En el marco de la inauguración del nuevo hospital de la comuna de Huasco, en la región de Atacama, el Presidente de la República Gabriel Boric agradeció la “lealtad” de los parlamentarios de la zona con su gobierno y recalcó que “los proyectos políticos no se levantan solamente cuando el viento sopla a favor”.

“Los parlamentarios de acá en particular, no sólo nos están recordando permanentemente las necesidades de la región de Atacama, sino que han sido muy leales con el gobierno en los momentos buenos y malos. Eso lo agradezco profundamente, porque los proyectos políticos no se levantan solamente cuando el viento sopla a favor, sino que se sostiene también en los momentos difíciles”, destacó el Mandatario.

Hasta ahora, el Presidente Boric ha evitado referirse directamente a la nueva polémica que agita las aguas al interior de las coaliciones oficialistas, tras los dichos de la timonel del PPD, Natalia Piergentili, quien en entrevista con La Tercera criticó la postura de algunos sectores de Apruebo Dignidad y el gobierno tras los malos resultados de la elección del 7-M.

“Si les quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica. Sigues apapachando a ese sector con la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leseras”, expresó la excandidata al Consejo Constitucional.

Aunque algunos ministros del comité político -como Álvaro Elizalde (Segpres) y Antonia Orellana (Mujer)- dieron a conocer públicamente esa molestia, también existió un reclamo privado de Palacio a la líder del PPD. Fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien además es militante del partido, quien se encargó de expresarle su malestar a Piergentili.

Quienes conocieron de esos intercambios, sostienen que el domingo en la tarde, la jefa de gabinete le escribió un “duro” mensaje por WhatsApp a la timonel PPD. En ese texto, de acuerdo a las mismas fuentes, Tohá “retó” a la jefa de su partido y le reprochó lo ofensivo, que a su juicio, habían sido sus dichos.

La ministra, además, expresó su molestia en una entrevista que concedió este lunes en la mañana, a T13 Radio. “Si uno quiere ocupar la situación de estar como fuerza de gobierno para llevar adelante transformaciones, políticas públicas, proyectos de inversión que toquen a esos sectores importantes que a lo mejor no han votado por nosotros las últimas veces, lo que menos debe hacer son polémicas internas al interior de las fuerzas de gobierno”, manifestó.