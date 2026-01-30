Los reparos de Parisi con el despliegue de Kast: “Yo estaría más preocupado de la contingencia del sur que de otras cosas”

El fundador del PDG y excandidato presidencial, Franco Parisi, se refirió al despliegue del presidente electo José Antonio Kast, quien ha participado de varios foros y actividades internacionales ad portas de asumir su mandato el próximo 11 de marzo.

En entrevista con el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, Parisi proyectó que la situación política estará “bastante dividida” cuando asuma la próxima administración.

“Va a estar bastante interesante la política. Yo creo que vamos a ser entre seis y siete candidatos presidenciales, y eso está demostrando que la izquierda sí va a ir dividida en la próxima elección presidencial, la derecha va a tener tres candidatos a lo menos, y por lo tanto, sí está bastante dividida la situación política ahora, durante, y para las elecciones del 2029″, sostuvo.

En ese sentido, planteó que, a su parecer, “va a ser bien complicado” el escenario político cuando asuma Kast. Si bien, reconoció que “han sido buenas las señales”, presentó sus reparos.

“Creo que se equivocó al no bajarse el sueldo, creo que eso no fue bueno. Yo estaría más preocupado de la contingencia del sur, más que de otras cosas, pero cada uno toma sus decisiones ”, sostuvo. Esto a propósito de los incendios forestales que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío, donde 21 personas fallecieron y miles quedaron damnificadas.

Respecto al rol que asumirá el PDG en el gobierno de Kast, aseguró que serán “consensuales siempre que haya beneficios para la clase media”.

“Nos encantaría que Pamela Jiles sea la presidenta de la Cámara”

En el Congreso se preparan para enfrentar un nuevo periodo legislativo, el que tendrá nuevas caras, puesto que varios parlamentarios electos asumirán por primera vez un cargo en el Parlamento.

En ese marco, se han estado llevando adelante diálogos entre los partidos para firmar un nuevo acuerdo legislativo para presidir la Cámara de Diputados. Sin embargo, el PDG se bajó de las conversaciones, pese a que cuenta con 14 legisladores.

En ese marco, Parisi planteó: “Yo le diría a la gente que se tome un armonyl, esta negociación es todos los años al inicio de una nueva temporada. Esta decisión se va a terminar y zanjar el día de la votación y quizás en segunda vuelta. El 11 de marzo, pero en segunda vuelta".

“Esta cuestión es así, los cuchillazos en el momento de la votación son gigantes (…) esta es una pelea política del mundo del reality de los políticos. El PDG tiene bien clara la película, que sabemos lo que queremos", indicó.

En esa línea, aseguró que en su colectividad les “encantaría que Pamela Jiles sea la presidenta de la Cámara, primero porque (alcanzó) la votación más alta a nivel nacional, un tremendo cerebro político, una sintonía fina con la sociedad en general, pero si no logramos un acuerdo, vamos solos, si nosotros estamos acostumbrados a no tener nada, así que no nos quita el sueño”, aseveró.

Revisa aquí la entrevista completa: