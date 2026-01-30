SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Los reparos de Parisi con el despliegue de Kast: “Yo estaría más preocupado de la contingencia del sur que de otras cosas”

    El líder del PDG aseguró que su partido asumirá un rol "consensual" en la administración de Kast, "siempre que haya beneficios para la clase media”, indicó.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    El fundador del PDG y excandidato presidencial, Franco Parisi, se refirió al despliegue del presidente electo José Antonio Kast, quien ha participado de varios foros y actividades internacionales ad portas de asumir su mandato el próximo 11 de marzo.

    En entrevista con el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, Parisi proyectó que la situación política estará “bastante dividida” cuando asuma la próxima administración.

    “Va a estar bastante interesante la política. Yo creo que vamos a ser entre seis y siete candidatos presidenciales, y eso está demostrando que la izquierda sí va a ir dividida en la próxima elección presidencial, la derecha va a tener tres candidatos a lo menos, y por lo tanto, sí está bastante dividida la situación política ahora, durante, y para las elecciones del 2029″, sostuvo.

    En ese sentido, planteó que, a su parecer, “va a ser bien complicado” el escenario político cuando asuma Kast. Si bien, reconoció que “han sido buenas las señales”, presentó sus reparos.

    “Creo que se equivocó al no bajarse el sueldo, creo que eso no fue bueno. Yo estaría más preocupado de la contingencia del sur, más que de otras cosas, pero cada uno toma sus decisiones”, sostuvo. Esto a propósito de los incendios forestales que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío, donde 21 personas fallecieron y miles quedaron damnificadas.

    Respecto al rol que asumirá el PDG en el gobierno de Kast, aseguró que serán “consensuales siempre que haya beneficios para la clase media”.

    “Nos encantaría que Pamela Jiles sea la presidenta de la Cámara”

    En el Congreso se preparan para enfrentar un nuevo periodo legislativo, el que tendrá nuevas caras, puesto que varios parlamentarios electos asumirán por primera vez un cargo en el Parlamento.

    En ese marco, se han estado llevando adelante diálogos entre los partidos para firmar un nuevo acuerdo legislativo para presidir la Cámara de Diputados. Sin embargo, el PDG se bajó de las conversaciones, pese a que cuenta con 14 legisladores.

    En ese marco, Parisi planteó: “Yo le diría a la gente que se tome un armonyl, esta negociación es todos los años al inicio de una nueva temporada. Esta decisión se va a terminar y zanjar el día de la votación y quizás en segunda vuelta. El 11 de marzo, pero en segunda vuelta".

    “Esta cuestión es así, los cuchillazos en el momento de la votación son gigantes (…) esta es una pelea política del mundo del reality de los políticos. El PDG tiene bien clara la película, que sabemos lo que queremos", indicó.

    En esa línea, aseguró que en su colectividad les “encantaría que Pamela Jiles sea la presidenta de la Cámara, primero porque (alcanzó) la votación más alta a nivel nacional, un tremendo cerebro político, una sintonía fina con la sociedad en general, pero si no logramos un acuerdo, vamos solos, si nosotros estamos acostumbrados a no tener nada, así que no nos quita el sueño”, aseveró.

    Revisa aquí la entrevista completa:

    Más sobre:Franco ParisiJosé Antonio KastCámara de DiputadosPamela JilesSurDesde la Redacción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Afectó la integridad del sistema de justicia”: exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco queda en prisión preventiva

    Luis Hermosilla confirma gestiones en favor de la fiscal que lo investiga: “Ella me pidió cuenta y me apuró”

    Mallplaza debuta en el mercado de capitales peruano y recauda cerca de US$45 millones

    Reportan masivo corte de luz en regiones del sur: más de 100 mil clientes sin suministro

    CMF multa a Banco Santander por error en cálculo de valor económico que afectó requerimientos patrimoniales

    Tras cifras sectoriales, expertos proyectan un Imacec de diciembre incluso bajo 1%

    Lo más leído

    1.
    Kast releva modelo de seguridad de Bukele en El Salvador: “Valoramos que haya paz”

    Kast releva modelo de seguridad de Bukele en El Salvador: “Valoramos que haya paz”

    2.
    Acompañado de Frei y sus futuros ministros: Kast se reúne con Cámara de Comercio de Panamá

    Acompañado de Frei y sus futuros ministros: Kast se reúne con Cámara de Comercio de Panamá

    3.
    Boric se une a ofensiva de La Moneda en contra de la UDI por sala cuna: “Creo que hubo maniobras dilatorias”

    Boric se une a ofensiva de La Moneda en contra de la UDI por sala cuna: “Creo que hubo maniobras dilatorias”

    4.
    Lobos afirma que el gobierno de Gabriel Boric ha sido el que ha tenido la “mayor producción legislativa en los últimos 20 años”

    Lobos afirma que el gobierno de Gabriel Boric ha sido el que ha tenido la “mayor producción legislativa en los últimos 20 años”

    5.
    Nuevo cruce previo a bilaterales: gobierno enfrenta a Poduje y llama a evitar “caricaturas” en materia medioambiental

    Nuevo cruce previo a bilaterales: gobierno enfrenta a Poduje y llama a evitar “caricaturas” en materia medioambiental

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por la Liga de Primera

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por la Liga de Primera

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Luis Hermosilla confirma gestiones en favor de la fiscal que lo investiga: “Ella me pidió cuenta y me apuró”
    Chile

    Luis Hermosilla confirma gestiones en favor de la fiscal que lo investiga: “Ella me pidió cuenta y me apuró”

    Reportan masivo corte de luz en regiones del sur: más de 100 mil clientes sin suministro

    Gobierno declara emergencia agrícola para la Región de la Araucanía por los incendios forestales

    Mallplaza debuta en el mercado de capitales peruano y recauda cerca de US$45 millones
    Negocios

    Mallplaza debuta en el mercado de capitales peruano y recauda cerca de US$45 millones

    CMF multa a Banco Santander por error en cálculo de valor económico que afectó requerimientos patrimoniales

    Tras cifras sectoriales, expertos proyectan un Imacec de diciembre incluso bajo 1%

    De qué trata el documental de Melania Trump y por qué fue cancelado en cines de Sudáfrica
    Tendencias

    De qué trata el documental de Melania Trump y por qué fue cancelado en cines de Sudáfrica

    “Si me tocas, te atraparé”: graban a un agente del ICE intentando entrar al consulado de Ecuador en Minneapolis

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Tras amenazas de la barra: autoridades le exigen más medidas de seguridad a la U para su debut ante Audax en el Nacional
    El Deportivo

    Tras amenazas de la barra: autoridades le exigen más medidas de seguridad a la U para su debut ante Audax en el Nacional

    Sin cuerdas ni arneses y a 15 metros de altura: el festival de escalada que se toma Valdivia

    Histórico: Novak Djokovic vence a Jannik Sinner y chocará contra Carlos Alcaraz en la final del Abierto de Australia

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    El Cuarteto de Nos: los niños primero
    Cultura y entretención

    El Cuarteto de Nos: los niños primero

    Opeth vuelve a Chile con show en el Movistar Arena

    Favoritos, horarios y shows: lo que hay que saber antes de los Premios Grammy 2026

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump
    Mundo

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump

    El Kremlin afirma que Putin acordó detener los ataques contra Kiev hasta el 1 de febrero

    Trump califica de “agitador” y presunto “insurrecto” al enfermero que agentes de ICE mataron en Minneapolis

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas
    Paula

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago