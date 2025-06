Los riesgos para el oficialismo que analiza La Moneda ante la irrupción de Jara

Hasta hace unas dos semanas, en la La Moneda proyectaban un potencial triunfo de Carolina Tohá (PPD) en la primaria presidencial del oficialismo.

La exministra del Interior aparecía como puntera en los todos los sondeos y, aunque oficialmente el presidente Gabriel Boric hizo un llamado a la prescindencia, en el palacio de gobierno apostaban que ella podría ser la carta que ordenara al oficialismo de cara a las presidenciales y que enfrentara a los candidatos de derecha en la primera vuelta presidencial; Evelyn Matthei, de Chile Vamos; José Antonio Kast, del Partido Republicano, y el libertario Johannes Kaiser, así como también a cualquiera de ellos en una hipotética segunda vuelta.

Sin embargo, en los últimos quince días el escenario cambio y en La Moneda ya comienzan a evaluar los escenarios que se abren si el domingo 29 de junio se impone la carta del Partido Comunista, Jeannette Jara, quien -por ahora- tomó la delantera en la carrera contra Tohá y el frenteamplista Gonzalo Winter.

Al gobierno le preocupan varios cosas en la recta final de la competencia por definir quién tomará el liderazgo del oficialismo. Lo primero es que la competencia no termine en una guerra fratricida del sector que termine debilitando las opciones a La Moneda y, tan importante como eso, que debilite la lista parlamentaria. El trasfondo es aun mayor, ya que el temor en el seno del gobierno es ello termine por transformarse en un golpe mortal a la continuidad del proyecto

Por eso esta semana, La Moneda mandató a varios ministros a tomar el teléfono para contactarse con parlamentarios y pedirles que bajen en tono de las críticas.

La solicitud es coherente con el llamado que hizo el lunes el ministro del Interior Álvaro Elizalde en el comité político donde pidió a los jefes de partido cuidar el tono.

En el mismo espacio el jefe del gabinete insistió en que la intención del Ejecutivo es empujar, además, la idea de la lista única para enfrentar las elecciones parlamentarias, más allá del resultado del 29 de junio. Este objetivo, sin embargo, es el que está más cuesta arriba y así lo entienden en La Moneda.

El llamado del jefe de gabinete tenía razón de ser pues la semana pasada el Frente Amplio y el Socialismo Democrático que enfrascaron en una larga disputa por los contenidos de la franja electoral. Primero porque la campaña de Winter incluyó imágenes y mofas a figuras de la Concertación, como Jorge Correa Sutil y Patricio Tombolini.

Esta semana las cosas no están mejor, pues ante la irrupción de Jara en los sondeos, los comandos de Tohá y Winter determinaron que ella será el blanco de las críticas.

En el debate de Cooperativa de este martes hubo un botón de muestra con el enfrentamiento entre Jara y Tohá por seguridad. Allí, una vez más fue la gestión en seguridad de Tohá el punto de la discordia entre ambas abanderadas. “A mí me impresiona cuando veo a Jeannette, que era ministra igual que yo, que habla del tema de los puertos como si viniéramos llegando de Marte. (...) Cuando el actual gobierno llegó, lo que teníamos en los puertos y en las fronteras en Chile era el descampado total“, dijo la extitular del Interior ante la ofensiva de Jara.

Luego, siguió: “Entonces, no nos podemos sentar en esta mesa sin hacernos cargo del esfuerzo enorme que se ha hecho para superar estos déficits”.

Su emplazamiento encontró la respuesta de Jara, contra quien ya había cargado los días anteriores por la idea de que la comunista no es tan competitiva como ella en una disputa con la derecha. “M e preocupa el tono autocomplaciente . La verdad es que encuentro que si aquí estuviera todo tan perfecto, no estaríamos teniendo esta conversación", dijo la exministra del Trabajo.

Tohá no guardó silencio y replicó: “Esto de calificar de autocomplaciente la pega que se hizo no me parece aceptable”.

“Es que no es la pega. Es tu actitud, Carolina”, remató Jara.

¿Quién compite mejor con la derecha?

En el gobierno también se plantean la pregunta sobre quién es la mejor carta para disputar la presidencial con la derecha. A inicios de la campaña daban por descontado un triunfo de Tohá sobre Kast en una virtual segunda vuelta, y una disputa palmo a palmo con Matthei en el mismo escenario. Sin embargo, coinciden en que el panorama con Jara está más cuesta arriba, pese a que el gobierno se pondrá detrás de su posible triunfo.

En favor de la exministra del Trabajo, advierten en Palacio, Jara se ha distanciado desde el primer día de las posturas clásicas del PC al plantear su condena a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta semana insistió en dicha apuesta, al cerrar contundentemente la puerta para que Daniel Jadue -quien ahora podrá deambular por las calles- se integre a su comando de campaña.

Aun así, el Socialismo Democrático ya delineó que su bajada sobre Jara será recalcar que una carta del PC es menos competitiva frente a una derecha unificada.

Una alta fuente de gobierno comenta que si Jara gana la primaria, al día siguiente se abrirá la expectación sobre su continuidad en el Partido Comunista.

La misma Jara abrió este debate sobre su continuidad en el PC al inicio de la campaña aunque después desestimó la idea durante el debate presidencial organizado por La Tercera y Duna.