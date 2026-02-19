Los rostros de la derecha, la izquierda y el PDG que van a poner la música en el nuevo Congreso

A 20 días de que comience un nuevo período legislativo, las bancadas de la Cámara y el Senado han retomado el contacto para proyectar el trabajo a partir del 11 de marzo. En esas conversaciones incipientes, en medio del receso -y con varios de vacaciones-, ha comenzado a quedar claro quiénes darán un paso al frente y asumirán la titularidad de las conversaciones estructurales al interior del Parlamento.

Por ejemplo, en el caso del Partido Republicano, uno de ellos es el diputado Benjamín Moreno. El representante por el Maule es parte del equipo negociador que conformó la derecha en la Cámara para arribar a una fórmula que les permita tomar el control de esta corporación a través de la presidencia de la testera y de las comisiones.

Incluso, en la ronda de conversaciones que ha sostenido el republicano ya ha cruzado puentes con representantes de centroizquierda con el objetivo de amarrar votos -particularmente algunos del PPD y de la DC- que puedan plegarse a este diseño.

En la Cámara Alta, el representante republicano clave será el presidente del partido, Arturo Squella. Antes del receso legislativo, el timonel de la colectividad de Kast sostuvo varias rondas de conversaciones con parlamentarios de distintos sectores políticos para monitorear el estado de avance de algunos proyectos de ley, como la reforma al sistema político y el que moderniza el sistema de Inteligencia.

De hecho, esas conversaciones las llegó a sostener con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS).

Su experiencia como diputado y las relaciones que aún mantiene con sus excorreligionarios de la UDI perfilan a Squella como uno de los principales negociadores de la derecha en el próximo gobierno.

Incluso, desde la izquierda también reconocen a Squella -a pesar de que milite en uno de los partidos de la derecha más dura- como un interlocutor con el que se puede dialogar fluidamente y arribar a acuerdos en distintas materias.

En el Frente Amplio (FA) distinguen que serán dos sus liderazgos principales en el próximo Congreso. Uno de ellos es Constanza Schonhaut, quien hará su debut en la Cámara y ya conoce de cerca el trabajo legislativo, al haber sido jefa de gabinete de Gabriel Boric cuando él era parlamentario.

La abogada demostró en la Convención Constitucional que es una articuladora hábil. Ahí fue un eje central de la poderosa comisión de sistema político. Más allá del fracaso del proceso, sus pares distinguían a Schonhaut como una persona más abierta al diálogo político que personeros como Jaime Bassa -otro diputado electo- y Fernando Atria, quienes provenían de la academia. También sumó experiencia a su CV como asesora en el Ministerio del Interior.

Además de la exconstituyente, en el FA reconocen que el actual diputado Diego Ibáñez será una figura que dará de qué hablar a partir de marzo, cuando asuma como senador. Con 37 años recién cumplidos, será el integrante más joven de la Cámara Alta. Ahí representará a Valparaíso, la región más fuerte para el frenteamplismo.

Desde ese espacio, su apuesta es contribuir a que la “agenda progresista” avance lo más posible mientras gobierna José Antonio Kast. A diferencia de la Cámara, en el Senado se dio un empate técnico entre izquierda y derecha, por lo que es ahí donde la futura oposición puede jugar sus fichas para frenar iniciativas del Ejecutivo con las que no estén de acuerdo.

Con los acuerdos como objetivo, Ibáñez ha tendido puentes incluso con personeros de la derecha, como Squella. Ambos representarán a Valparaíso en el Senado a partir de marzo. En el FA también proyectan como liderazgo a la futura senadora y exabanderada Beatriz Sánchez.

Otros rostros que asoman como clave en la derecha están en la UDI. Uno de ellos es su presidente, Guillermo Ramírez. El timonel gremialista también ha estado monitoreando las negociaciones de la derecha por la mesa de la Cámara y, a contar del 11 de marzo, ejercerá su tercer periodo como diputado.

Los ocho años que ya lleva en la Cámara lo han perfilado como uno de los principales rostros del partido y su paso por la estratégica comisión de Hacienda lo perfilan como uno de los principales rostros del futuro oficialismo al interior de esta rama del Congreso.

Otro diputado de la UDI que figura como clave es el futuro jefe de la bancada, Jorge Alessandri. De hecho, para el actual periodo que preside José Miguel Castro (RN), el gremialista también fue candidato a comandar la testera, pero finalmente la derecha se decantó por el RN.

Como jefe de bancada, a Alessandri le tocará asistir a la habitual reunión de comités, donde se definen las tablas de la sala de la Cámara.

En este periodo presidió por varios meses la estratégica comisión de Constitución, luego de un acuerdo con las fuerzas de izquierda -entre ellas el FA- para quitarle poder a la diputada Pamela Jiles (PDG) dada sus constantes arremetidas con el proyecto de retiro de fondos previsionales.

Alessandri, además, ha jugado un rol protagónico en la agenda de seguridad en el gobierno del Presidente Boric. De hecho, es uno de los autores de la actual ley Naín-Retamal.

Para la Cámara Alta, en la UDI mencionan al menos dos nombres que darían un paso al frente para negociar con la centroizquierda. Uno de ellos, es el extimonel del partido, Javier Macaya, quien incluso es uno de los candidatos del sector para presidir la Cámara Alta.

Pese a las últimas tensiones que se desataron con el gobierno de Boric, a lo largo de esta administración Macaya siempre fue uno de los principales senadores con los que contó La Moneda para el despacho de emblemáticas iniciativas.

De hecho, luego del triunfo del Rechazo en el plebiscito de 2022 -en su calidad de presidente de la UDI- fue uno de los primeros en llegar a un acuerdo con el gobierno de Boric para abrir un nuevo proceso constitucional.

El otro actor clave que mencionan en el partido de calle Suecia es el de Iván Moreira. A contar del 11 de marzo, será el parlamentario que más periodos tenga en todo el Congreso Nacional, contando Cámara y Senado.

La vasta experiencia del representante de la región de Los Lagos y los lazos que ha cultivado con otras fuerzas políticas lo posicionan como un rostro clave de la bancada de la UDI.

De hecho, entre sus pares -e incluso ministros del actual gobierno de Boric- le dicen, en modo de broma, “el decano” del Congreso. El día en que se reabra el Congreso cumplirá 32 años como parlamentarios y cuando llegue el final de su periodo, en marzo de 2030, habrá cumplido 36 años legislando de forma ininterrumpida.

En el Partido Socialista (PS), en tanto, la voz que más se hace escuchar es la de su presidenta, la senadora Paulina Vodanovic. En la colectividad asumen que -más allá de su mandato a la cabeza del partido, que se extenderá hasta 2027-, ella será uno de los nombres más influyentes de la nueva oposición.

Su liderazgo fue reconfirmado en los comicios de noviembre: al ser electa como senadora por el Maule, con 56 mil votos, acalló a quienes la cuestionaban por haber sido designada en el cargo. Además, propinó una fuerte demostración de poder al FA, que llevó a Sánchez a competir contra ella en la circunscripción. La socialista superó a la frenteamplista por casi 20 mil votos.

Vodanovic ha tomado un rol activo en el debate sobre la política de alianzas de su partido. Fue ella la que, a fines de enero, convocó una reunión de la centroizquierda que marginó al FA y al PC. Ella misma, además, fue quien más duramente emplazó a esos partidos -y al gobierno del Presidente Gabriel Boric- luego de los cruces que tuvieron por la absolución de Claudio Crespo. Su nombre incluso se perfila como carta para presidir el Senado.

En paralelo, una dupla de socialistas ha ganado protagonismo en el Congreso. Se trata de los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, conocidos en los pasillos del Parlamento como “los Danis”. Ellos se han caracterizado por presentar proyectos de ley en conjunto. Entre ellos, uno orientado a eliminar la UF, a permitir días libres por cumpleaños y muerte de mascotas. También fueron quienes presentaron la acusación constitucional contra Antonio Ulloa, la que finalmente fue aprobada.

Manouchehri, además, logró imponerse como el diputado más votado de toda la Cámara en las pasadas elecciones, con 94.501 votos. Cicardini, en tanto, pasará a ser senadora a partir del 11 de marzo. Ambos han entrado al debate de la política de alianzas del PS como oposición, y promueven un acercamiento con el FA.

En Renovación Nacional (RN) son dos los diputados que jugarán un rol preponderante. Por un lado, estará el futuro jefe de bancada, Diego Schalper -que ejercerá su tercer periodo como diputado-, y también Ximena Ossandón, quien fue recientemente la titular de esta bancada, y se caracteriza por tener buenas relaciones con sus pares de izquierda.

Además, la diputada por el distrito 12 ha ejercido una presión pública al presidente electo, para que tramite rápidamente el proyecto de ley de sala cuna.

Otras bancadas que también jugarán un rol importante de acuerdo a las posiciones políticas que han marcado en torno al gobierno de Kast son la del Partido Nacional Libertario y la del Partido de la Gente.

En la primera, quien jugará un rol activo será Cristóbal Urruticoechea. Dada su experiencia al interior de la Cámara -este será tu tercer periodo– la bancada le confirió el poder para ser el titular de sus diputados.

Además, el legislador del Biobío está en el comité negociador de la derecha que está buscando una fórmula para la presidencia de la Cámara.

En la del PDG, en tanto, que asoma como un bloque clave en función de los equilibrios políticos en la Cámara, serán dos los nombres que jugarán un rol activo. Por un lado, estará el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, quien ha estado en conversaciones con representantes de izquierda y de derecha para negociar la presidencia de la corporación.

Por otro lado, aunque con una voz más disidente, estará Pamela Jiles, quien se caracteriza por tener una agenda propia y jugar con independencia para sacar adelante sus proyectos de ley. Pese a ello, es la carta del partido para presidir la Cámara.

En la bancada de los libertarios estará Vanessa Kaiser, quien será una de las voces más estridentes en la Cámara Alta, y que en su relato político se ha caracterizado por lanzar dardos a prácticamente todos los partidos.

En el PPD está claro que quien pondrá la música en la colectividad durante el nuevo período será el diputado Raúl Soto. Incluso es perfilado como una posible carta para la presidencia del partido. La expectativa que existe en torno a él es que, si llega a ser el timonel de la colectividad, logre que las bancadas y la directiva actúen coordinadas. Un déficit que ha evidenciado la mesa de Jaime Quintana.

En este partido ven como algo positivo que Soto no es obsecuente con el FA, la colectividad de izquierda con la bancada más grande en la Cámara. Prueba de eso, creen, es que evidenció ser crítico del gobierno del Presidente Boric -y de su colectividad- en varios momentos de la presente administración.

Por otra parte, la estrella comunista del Congreso será la diputada Karol Cariola, quien llegará al Senado este año. Con 12 años de trabajo legislativo en el cuerpo, es reconocida por sus pares como una política hábil, inteligente y abierta al diálogo. Ese, comentan múltiples fuentes, fue su estilo cuando encabezó la testera de la Cámara. Eso sí, sus vínculos con el imputado Emilio Yang han logrado quitarle protagonismo en el último tiempo.

Cariola destaca por representar una facción del comunismo alejada de la línea de la directiva y más cercana a Jeannette Jara. Sin ir más lejos, fue una de las militantes que reconoció que en Venezuela impera una “actitud autoritaria y dictatorial”.

En la Cámara, en tanto, quien se proyecta como liderazgo es el exministro y diputado electo Marcos Barraza. En buena parte, al militante comunista se le atribuye que el fallido proceso constituyente haya dado un giro brusco hacia la izquierda. En ese órgano él se caracterizó por articular al PC con los pueblos originarios y movimientos de independientes.