    Machado valora postura del gobierno de Boric ante Venezuela y el respaldo de Kast a una transición democrática

    La líder de la oposición venezolana elogió la ceremonia de traspaso de mando. "Se me paró el corazón, se me heló la sangre, estaba temblando y se me salían las lágrimas de emoción y envidia. Para nosotros es la demostración de que la soberanía popular expresada en el voto es sagrada”, reveló.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Foto referencial: María Corina Machado

    En medio de su visita a Chile para asistir al cambio de mando presidencial, la Premio Nobel de la Paz, Maria Corina Machado, destacó su relación tanto con el gobierno saliente como con el que se acaba de instalar en La Moneda.

    Durante un punto de prensa realizado esta mañana, la dirigente venezolana al ser consultada por su valoración al gobierno saliente, señaló: “Queremos agradecer al (ex)presidente Boric y a su gobierno, porque la defensa de los derechos humanos fue algo que durante su periodo se mantuvo en la agenda como primer punto en su relación con el régimen criminal de Venezuela”.

    Por otra parte, la líder opositora también tuvo elogios para el actual Ejecutivo. “Quiero agradecer al presidente José Antonio Kast por sus palabras de apoyo a la transición democrática en Venezuela. Estoy aquí para ratificar un compromiso de América Latina. Con mi presencia en estos eventos se muestra al mundo que hay una América Latina unida", destacó.

    Respecto al cambio de mando, afirmó: “Pudimos presenciar un acto que en nuestro país no existe, que consiste en que un jefe de Estado se quita la banda presidencial y se la coloca al presidente electo. A mí se me paró el corazón, se me heló la sangre, estaba temblando y se me salían las lágrimas de emoción y envidia. Para nosotros es la demostración de que la soberanía popular expresada en el voto es sagrada”.

    Adicionalmente, Machado pidió ayuda para que sus connacionales que residen en Chile puedan volver a Venezuela. “Quieren volver y lo que estamos haciendo aquí hoy es pidiéndole a todos los chilenos y latinoamericanos que nos ayuden a que cada venezolano pueda volver libremente, dignamente, al país que adoran", dijo.

    Por otra parte, recordó que durante la anterior administración se presentaron antecedentes ante instancias internacionales por el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

    “Ustedes aquí, en este país, lo vivieron con el asesinato del teniente Ronald Ojeda. Para aquellos que tenían dudas sobre los tentáculos criminales de este régimen”, señaló Machado, asegurando que la captura de Maduro abrió un camino.

    Además se refirió a su alianza con el presidente de Estados Unidos, relacionándolo con el caso del teniente Ojeda: “Un aliado fundamental es el gobierno de los Estados Unidos y el presidente Donald Trump porque al final, vimos como finalmente se aplicó la fuerza de la justicia internacional ante una estructura criminal”.

