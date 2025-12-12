VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Magdalena Piñera: “No he escuchado nunca, en ninguna parte, una acusación que diga que María Corina haya sido golpista”

    Desde Oslo, donde acompañó a María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz, la hija mayor del expresidente Sebastián Piñera relata el complejo arribo de la líder opositora venezolana, aborda sus expectativas sobre la crisis en Venezuela y el escenario político chileno.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre
    Magdalena Piñera, hija del fallecido expresidente Sebastián Piñera y presidenta de la Fundación Piñera Morel. MARIO TELLEZ

    Junto con otros dirigentes latinoamericanos de derecha, Magdalena Piñera viajó hasta Oslo, Noruega, para acompañar a la líder opositora venezolana María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz.

    Este jueves, luego del rudo periplo para llegar a Europa, la hija del fallecido expresidente Sebastián Piñera pudo encontrarse con la dirigenta venezolana, donde la invitó a visitar Chile.

    “Toda esta ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado ha sido con muchas dificultades. Ella no alcanzó a llegar a la entrega del premio que fue ayer (miércoles). Hoy (jueves) tuvimos un encuentro”, relata Magdalena Piñera.

    ¿Con quién coordinaron el encuentro? ¿Qué mensaje le entregó?

    Lo coordinamos con el equipo de María Corina. Ella está siempre llena de seguridad. Cuando nos vimos, me abrazó con mucho cariño y lo primero que hizo fue preguntarme por mi mamá (Cecilia Morel), por mi familia. María Corina recordó mucho a mi padre, todo lo que lo extrañaba (decía), que él le había ayudado en esta causa.

    ¿Recordó algún momento con el expresidente?

    Ahora vamos a tener una nueva reunión con ella, de manera más tranquila y calmada. Pero sé que ella quiere contarme todo lo que extraña a mi padre. Ellos dos habían hablado el mismo día que lamentablemente mi padre falleció. De hecho, para ese entonces, él estaba muy pendiente de la elección que iba a ocurrir meses después en Venezuela. Tenía muchas ganas de ir a Venezuela, me contó María Corina. Fue un encuentro muy bonito.

    ¿Cuáles son sus expectativas con lo que está pasando actualmente en Venezuela? Se habla de que Estados Unidos podría intervenir para derrocar el régimen de Nicolás Maduro.

    Yo espero que sea lo mejor posible. Estas dictaduras son muy duras y se han mantenido -en el caso de Venezuela- por muchos años. Espero que mi intuición sea la correcta y que esto ya sea un tema que vaya de salida, que pronto los venezolanos puedan encontrarse en paz, en tranquilidad, volver a abrazarse en sus tierras. Espero que este reconocimiento mundial a la lucha que ha dado la oposición logre resultados lo antes posible.

    ¿Pudieron hablar del escenario político en Chile? ¿Tiene alguna impresión de lo que pueda ocurrir en la elección del domingo?

    No, aún no lo hemos hablado. No ha sido tema hasta ahora el escenario chileno.

    ¿Qué le parecen los cuestionamientos a que María Corina haya recibido este reconocimiento? En el último debate, Jeannette Jara señaló que a través de la prensa se ha enterado que Machado “ha tenido ciertos intentonas golpistas”.

    La verdad es que yo no sé a qué se refiere a que lo ha visto en la prensa. Yo no he escuchado nunca, en ninguna parte, una acusación que diga que María Corina haya sido golpista. Su única arma ha sido levantar la voz durante muchos años. Su oposición ha sido siempre pacífica.

    ¿Cuáles son sus expectativas personales para el domingo? Imagino que espera un triunfo de José Antonio Kast. ¿Cree que será holgado?

    Llevo una semana intentísima en Oslo, la verdad que he estado muy desconectada de Chile y apenas pude ver una muy pequeña parte del debate presidencial. Yo he dicho públicamente que mi apoyo está con José Antonio Kast, creo en la libertad, creo en la justicia social, creo en la igualdad de oportunidades, creo en el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, creo en que el Estado nos debe dar las seguridades básicas para que cada uno pueda desarrollar su propio proyecto en libertad, con seguridad, de acuerdo a nuestros intereses, nuestros talentos y que nadie nos imponga lo que nosotros podemos o no podemos hacer o elegir.

    Cuando la familia Piñera Morel dio su apoyo a Kast, se habló de una rendición del piñerismo al proyecto republicano. ¿Qué responde a ello?

    Yo no me equivoco en decir sobre cuáles son mis principios y mis convicciones. Mi candidata no pasó a segunda vuelta y yo pertenezco a un lugar donde me siento muy tranquila, que es Chile Vamos. Hoy estoy apoyando con convicción y sin condiciones a José Antonio Kast.

