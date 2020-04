Mañalich defiende su gestión: “Tengo claro que este es el momento en que tengo que estar a cargo del Minsal”

“Evidentemente yo soy plenamente consciente de mis defectos y de las pocas virtudes que pueda tener, pero lo que tengo absolutamente claro es que este es el momento en que tengo que estar a cargo del Minsal y hacer todo lo posible, que esté en mi esfuerzo y de todo el equipo que nos acompaña, que ha sido felicitado por autoridades internacionales hasta el cansancio, para sacar adelante a Chile, como creo que está comenzando a verse, de una situación gravísima".

Con estas palabras el ministro de Salud, Jaime Mañalich, abordó este miércoles la consulta respecto a la polémica generada por sus dichos ayer en el Congreso, respecto a que "fue un grave error” cerrar establecimientos educacionales por el avance del virus.

Palabras que generaron la molestia y críticas desde la oposición, así como también en algunas figuras del oficialismo. Y que obligó, además, a tres ministros a salir a defender la determinación de La Moneda respecto a los colegios.

En los días previos Mañalich ya había estado en el centro de la polémica, esto tras los dichos del embajador de China en Chile, Xu Bu, quien aseguró el fin de semana en entrevista con La Tercera que no tenía información de una donación de 500 ventiladores mecánicos por parte de su gobierno a Chile, tal como había señalado semanas antes el titular de Salud.

De hecho, el estilo comunicacional de Mañalich ya había sido tema de cuestionamientos en días previos, incluso por parte de los partidos de Chile Vamos. El lunes, durante el comité político virtual del bloque con el gobierno, la timonel UDI Jacqueline van Rysselberghe criticó al titular de Salud, a lo que se sumó ayer su par de RN, Mario Desbordes.

Esta jornada, en tanto, durante la vocería diaria del Minsal, si bien Mañalich bajó el tono de sus declaraciones, defendió su gestión a cargo de la cartera de Salud.

"Quiero asegurar que mi disposición y ánimo de servir y comunicar a nombre del Minsal y del gobierno, todos estos temas relacionados a esta grave pandemia está absolutamente incólume”, afirmó.

En esa misma línea Mañalich aseguró que “lamento si hay personas que se han pasado a sentir ofendidas. Pero quiero reiterar que es extraordinariamente complejo estar a cargo de la salud de Chile y de todos los chilenos. Es una tarea muy pesada sobre hombros muy débiles. Y evidentemente en esta dificultad, yo, todos, cometemos errores y tenemos momentos virtuosos".

Para agregar que "aquí no está en juicio si el cirujano que está haciendo esta operación es en realidad un cirujano que es medio pesado o simpático. La pregunta crucial es: ¿este cirujano, si este médico o este ministro va a a ser capaz de hacer la pega o no? Y me parece que eso es lo fundamental que tiene que estar en la opinión pública”.

Mañalich también fue consultado por una reunión que sostuvo con el Presidente Sebastián Piñera a solas. A lo que contestó que "yo me junto con el Presidente a lo mejor todos los días (...) el tema de la conversación de hoy fue cómo manejar los exámenes de diagnóstico para la aplicación del Carnet Covid. No tiene nada de extraño que uno tenga reuniones habituales con el Presidente”.