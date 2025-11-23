BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    El diputado socialista Daniel Manouchehri destacó que "acá se está abriendo una caja de Pandora y hay poderosos intereses que están operando por cerrarla”.

    María José HalabiPor 
    María José Halabi
    Dedvi Missene

    Los parlamentarios socialistas Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini ingresaron una denuncia ante el Ministerio Público, para que se investigue la presunta entrega de $1,7 millones desde el conservador de Bienes Raíces, Sergio Yáber, al diputado republicano Cristián Araya.

    De acuerdo a la denuncia a la que accedió La Tercera, los diputados solicitaron que se inicie una investigación por “la eventual comisión de una serie de ilícitos penales en contra de quienes resulten responsables por los delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias y cualquier otro ilícito penal que surjan”.

    El miércoles 19 de noviembre, Ciper publicó un reportaje donde mostró el registro de llamadas telefónicas interceptadas por el OS7 de Carabineros al conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber.

    Por este registro se estableció Yáber habría entregado al parlamentario Cristián Araya -y hermano de la jefa de gabinete del abanderado presidencial José Antonio Kast, Carolina Araya- una suma de $1,7 millones.

    Y no en cualquier momento, sino que justo cuando en el Congreso se discutía sobre el futuro de la acusación constitucional contra el ahora exministro Antonio Ulloa.

    Además, los registros demostraron que Araya le entregó antecedentes que afectarían al diputado socialista Daniel Manouchehri, quien lideró en el Congreso la acusación constitucional en contra Ulloa.

    Dedvi Missene

    Según la declaración, los hechos se “suman otras articulaciones que habría desarrollado Sergio Yáber en nuestra contra, quienes habríamos sido mencionados en sus conversaciones que dan cuenta de una serie de acciones realizadas para perjudicarnos y desprestigiarnos comunicacionalmente".

    Manouchehri: “Se está abriendo una caja de Pandora y hay poderosos intereses que están operando por cerrarla”

    Contactado por La Tercera, el diputado Daniel Manouchehri explicó que con esta denuncia esperan que " que la Fiscalía abra esta investigación. Nosotros creemos y confíamos de que el Ministerio Público va investigar y esclarecer sin hacer una protección a los involucrados".

    El diputado explicó que “lo que corresponde es que la Fiscalía pueda informar qué fiscal va a estar a cargo de la investigación y yo espero que esta institución pueda decretar diligencias, que pueda citar a declarar al diputado Araya y que pueda declarar al señor Yáber. Creo que todo este periodo que pasa es donde los involucrados deben estar intentando borrar toda la evidencia que puedan”.

    Por las acciones que han entramado Yáber y Araya para apuntar contra los diputados socialistas, Manouchehri detalló que “la reacción de los senadores cuando hicimos la presentación de la acusación constitucional en contra de Antonio Ulloa dejó en evidencia el nerviosismo que hay en el Congreso. Ahora, cuando empiezan a aparecer antecedentes relevantes demuestra que efectivamente ese nerviosismo, ese ataque que nosotros sufrimos, no fue casualidad sino fue la reacción de aquellos que quieren cerrar la caja de Pandora“.

    “Acá se está abriendo una caja de Pandora y hay poderosos intereses que están operando por cerrarla”, determinó.

    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    “Evidentemente va a haber una va a haber una reacción por parte de esta red liga al caso Hermosilla y el caso de la muñeca (trama) bielorrusa, no nos cabe duda alguna. Pero nosotros vamos a enfrentarlos con la misma fuerza sabiendo que la ciudadanía nos respalda. También tenemos claro que existen operaciones de esta red para intentar amedrentarnos, para intentar difamarnos, para intentar que nosotros dejemos de perseguir estos casos”, concluyó.

    Sobre las presiones de externos para controlar las decisiones del Congreso, Manouchehri subrayó que “recordemos que, paralelamente, se ha estado tramitando en el Congreso la ley que justamente tocaba los intereses de los notarios y los conservadores. Hablamos de gente que se este proyecto les ponía en juego sus remuneraciones. Hay notarios que hoy día ganan cifras sobre los $50 millones y conservadores, como el señor Yáber, que están ganando alrededor de $300 millones mensuales".

    “Es evidente que los intereses de esta gente son intereses poderosos y además se le ha visto involucrado en una trama para difamar a colegas parlamentarios que persiguen la corrupción”, comentó para La Tercera.

    Consultado por las respuestas que dio el candidato presidencial José Antonio Kast y el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quienes desacreditaron el reportaje de Ciper, el diputado socialista indicó que “Kast y el Partido Republicano están encubriendo de una manera vergonzosa una situación que se debe investigar a fondo”.

    “Es extraño que con todos los antecedentes que hayan no se le haya suspendido la militancia al diputado Araya. El diputado Araya es alguien muy cercano a José Antonio Kast, su hermana, Carolina Araya, es el brazo derecho de José Antonio Kast. Nosotros vemos que ya se vuelve una tónica por parte de Kast y el Partido Republicano que es encubrir los casos de corrupción que afectan a su entorno", sumó.

    Lee también:

    Más sobre:Trama bielorrusaCristián ArayaDaniel ManouchehriDaniella CicardiniSergio YáberCámara de Diputados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump acusa a Ucrania de ingratitud ante esfuerzos estadounidenses para poner fin a la guerra con Rusia

    Armada detalla complejidades en búsqueda de joven argentino desaparecido en La Serena

    Para celebrar sus 50 años: Metro de Santiago realiza intervención artística que recrea su logo con tejidos

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Fiscalía indaga muerte del fotógrafo Iván Konar en Lago Ranco

    “No sirve estar encerrado en una caja de cristal”: Jara emplaza nuevamente a Kast a no restarse de debates

    Lo más leído

    1.
    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    2.
    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    3.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    4.
    Festival de Viña: te odio

    Festival de Viña: te odio

    5.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Armada detalla complejidades en búsqueda de joven argentino desaparecido en La Serena
    Chile

    Armada detalla complejidades en búsqueda de joven argentino desaparecido en La Serena

    Para celebrar sus 50 años: Metro de Santiago realiza intervención artística que recrea su logo con tejidos

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”
    Negocios

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”

    El desconocido accionista chileno de Abra Group, futuro dueño de Sky Airline

    El nuevo mapa del poder en el Congreso que desafía las reformas del próximo gobierno

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5
    Tendencias

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    El lamento de Manuel Pellegrini tras empate del Betis: “Perdimos dos puntos que debemos recuperar en el derbi”
    El Deportivo

    El lamento de Manuel Pellegrini tras empate del Betis: “Perdimos dos puntos que debemos recuperar en el derbi”

    Diego Parra le da la primera medalla al Team Chile en los Juegos Bolivarianos

    Todo mal para el Betis de Manuel Pellegrini: empata ante un colista y pierde a su gran precio para el derbi ante Sevilla

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio
    Cultura y entretención

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Rodrigo García, cineasta: “Me impresiona la inteligencia de algunas personas con bipolaridad”

    Trump acusa a Ucrania de ingratitud ante esfuerzos estadounidenses para poner fin a la guerra con Rusia
    Mundo

    Trump acusa a Ucrania de ingratitud ante esfuerzos estadounidenses para poner fin a la guerra con Rusia

    Israel ejecuta primer ataque aéreo en meses contra Beirut: apuntan al jefe de Estado Mayor de Hezbollah

    Europa y EE.UU. se reúnen en Suiza para analizar el plan de paz para Ucrania

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”