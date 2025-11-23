Denuncia por disparos injustificados termina con dos detenidos por tráfico de drogas en Maipú

A raíz de una denuncia por disparos injustificados en la calle, Carabineros descubrió y detuvo a dos sujetos que presuntamente se dedicarían a la venta de drogas ilícitas.

El fiscal José Solís relató el origen de este procedimiento: “La investigación se inicia producto de una disputa de tránsito entre un conductor de un camión tres cuartos que se dedicaba al transporte de mercadería de la construcción y el chofer de una camioneta negra”.

Luego de la discusión, que tuvo lugar en el pasaje Río Hurtado de Maipú y que tenía relación con quien adelantaba primero, el camionero siguió su ruta. Sin embargo, mientras se preparaba para descargar el material fue interceptado por el conductor de la camioneta negra, quien habría disparado al menos tres veces un arma de fuego contra el vehículo en el que se encontraba la víctima.

“La investigación se encomendó al Departamento de Armas del SEBV de Carabineros de Chile, quienes a través de imágenes de cámaras de seguridad logran establecer el recorrido del autor de los disparos, el lugar donde éste reside, y producto de la misma vigilancia y análisis de cámaras de seguridad se advierte que utilizaba un segundo domicilio donde con otro sujeto se dedicaban a la venta de droga", añadió el fiscal.

Tras semanas de investigación en torno a este domicilio de venta de drogas, Carabineros allanó tanto este inmueble como en el que pernoctaba el sospechoso de ser autor de los disparos. Allí se detuvo tanto al morador del inmueble de venta de drogas, un sujeto de 24 años de edad con antecedentes policiales, y a quien originó esta denuncia, un hombre de 26 años también con un prontuario policial.

En detalle, según Carabineros, se incautaron tres automóviles; uno marca BMW del año 2020, otro marca Kia del año 2021 y uno marca Chevrolet del 2025; 50 cartuchos balísticos de distinto calibre sin percutir, 32 plantas de marihuana, 2 kilos con 905 gramos de marihuana a granel, 33 gramos de cocaína, 591 gramos de cafeína, un frasco con una sustancia en polvo de origen desconocido, pero que según los policías podría corresponder a ketamina, dos carpas con sistema indoor, tres pesas digitales, más de $500 mil en efectivo, un chaleco antibalas y tres celulares de propiedad de los imputados y prendas que el imputado por disparos injustificados habría vestido el día de la denuncia.

Ambos imputados fueron formalizados el sábado y quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva al menos por los 120 días por los que se extenderá la investigación.

