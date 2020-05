Manuel José Ossandón se convierte en el tercer parlamentario con coronavirus

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, se convirtió en el tercer parlamentario en dar positivo por coronavirus.

La información fue confirmada por el mismo legislador a través de su cuenta de Twitter: “Di positivo a PCR que me tomé el viernes de manera preventiva por el contagio del senador Quinteros”, indicó.

Para agregar que “continuaré la cuarentena que inicié en mi casa desde ese día. Estoy bien, no tengo síntomas y seguiré trabajando por los chilenos tomando las medidas y recomendaciones de salud”.

Minutos más tarde, en entrevista con CNN Chile y CHV, Ossandón reveló que el viernes, antes de hacerse el test PCR sostuvo una reunión con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel y el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli.

“Llegué a su oficina a las 13.30, tenía un pequeño almuerzo, almorzamos él, Galli y yo (...). El viernes, después del almuerzo con el ministro Blumel y el subsecretario Galli (...) me fui al consultorio Dr. José Manuel Balmaceda de Pirque y les pedí si me podían hacer el PCR por el anuncio del senador Quinteros y me fui a la casa porque hay que ser responsables", contó.

Ossandón se suma así a sus pares Rabindranath Quinteros (PS) y Jorge Pizarro (DC), quienes también salieron positivo para Covid-19.