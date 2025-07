Marcos Ilabaca (PS): “El gobierno llegó tarde, en los meses que quedan ya no va a sacar ninguna reforma política”

Con la reciente aprobación en general de la reforma al sistema político en la Comisión de Constitución de la Cámara, uno de sus integrantes, el socialista Marcos Ilabaca, fue el único de los tres PS en dicha instancia legislativa que votó en contra.

A su juicio, el rediseño que se propone –umbral del 5% para acceder a escaños en la Cámara y la cesación del cargo a aquel parlamentario que se cambie de bancada o partido– es acotado, además de considerar que no se ha discutido en profundidad respecto a esta materia.

A pesar de ello, Ilabaca descarta que esto sea un factor que tensione la negociación del oficialismo por el pacto parlamentario. Asimismo, cree que la candidata del sector, Jeannette Jara (PC), no debiese involucrarse en la tratativas. Sus dardos, eso sí, van en contra de La Moneda. “El gobierno llegó tarde”, acusa.

Dedvi Missene

¿Cuál fue su principal argumento para oponerse?

Hoy día, Chile efectivamente vive un problema grave en el sistema político, pero que es profundo y es necesario rebatirlo con premura. Hoy día se nos presenta un proyecto que es bastante pequeño, que más bien pareciera un cambio cosmético y que a mi parecer intenta ocultar un problema que es mucho más profundo.

Quizás el proyecto no es más profundo porque otro tipo de normas no tienen piso político...

El Senado o algunos senadores cometieron un error grave porque cuando tú quieres desarrollar un cambio profundo o quieres poner sobre la mesa la debilidad que tiene el sistema político, se intenta desarrollar un acuerdo grande. Es malo haber desarrollado un acuerdo entre un grupito selecto de senadores que creen que tienen la visión para entregar una solución mucho más profunda.

Usted votó en contra de la idea de legislar. ¿No lo llamaron al orden desde la bancada o del partido, considerando que el PS es uno de los impulsores?

No, el PS no es uno de los impulsores. Ciertos senadores del partido son impulsores. Esta es una discusión que se ha dado al interior de la institucionalidad del PS. El PS no ha discutido este tema. Este fue, te insisto, un acuerdo entre un grupo de senadores.

¿Por qué no abrirse ni siquiera a debatir el proyecto e intentar cerrarle la puerta a la discusión?

Es que al final del día la idea de legislar no es que vamos a debatir un proyecto profundo, de una discusión profunda respecto a nuestro sistema político y el sistema electoral.

¿Tomó palco, cree usted?

Yo creo que sí. Yo creo que aquí al Ejecutivo le faltó liderazgo en orden a sentar a todos los actores políticos a una mesa y llevar adelante un proyecto mucho más profundo que cambie nuestro sistema.

¿Tampoco se abriría a aprobar la reforma si es que se aplica en las elecciones de 2029?

Es que para mí no es un tema de cuándo se aplica. Para mí es un tema de profundidad. Para mí es un tema del corazón del sistema político actual y del sistema de partidos políticos en particular.

Los impulsores dicen que el corazón es el 5%.

Eso no es el corazón. Si tú me vas a decir que el 5% es el corazón, yo te diría que el problema en Chile, y que es algo que sí lo aborda el Ejecutivo en el proyecto que hoy día está en el Senado, es la facilidad con que se crean partidos políticos.

El Ministro Elizalde habló de pymes políticas. ¿Comparte ese concepto?

Efectivamente, hay partidos políticos que se han transformado en verdaderas pymes familiares. Hoy día los del gobierno y los de la oposición, en su momento, van generando de acuerdo a los nichos que ellos poseen, ofertando puestos, ofertando candidaturas y, en definitiva, eso no le hace bien a la institucionalidad

¿El avance de esta reforma complica al oficialismo en su intención de arribar a un pacto parlamentario?

Yo creo que no, porque son asuntos que caminan por carriles absolutamente separados. Si la decisión del Frente Regionalista Verde es la postura oficial del diputado Mulet, que pareciera ser la voz del Frente Regionalista Verde, está bien que vaya en lista única.

Dedvi Missene

Pero no es solo el FRVS uno de los partidos que estaría siendo afectado por esta reforma

Pero te insisto, la discusión de este proyecto de ley yo no creo que vaya a afectar en este proceso porque además trae normas transitorias. La propuesta que se va a empezar a aplicar efectivamente en el año 2029 no va a afectar esto.

¿La candidata Jeannette Jara debería interceder en esta discusión?

No le hace bien a la candidata presidencial meterse en esta discusión. A ella en realidad la invitaría a una gran discusión respecto al sistema de partidos políticos.

El gobierno ya ingresó su proyecto paralelo. ¿Espera algún otro gesto del Ejecutivo para ponerle cortapisas a la reforma?

El gobierno llegó tarde, en los meses que quedan ya no va a sacar ninguna reforma política.

¿Ni la propia ni la que presentó en el Senado?

Yo creo que no.

¿Le sorprendió la actualización de la tabla para que se votara esta semana?

Absolutamente. Yo siento que existe un nivel excesivo de atención y premura, por parte del presidente de la comisión, de poner temas que pareciera que solamente les hablan a los políticos, y no la misma intensidad para sacar temas que son complejos y son urgentes. Se citaba con mucha facilidad a sesiones de la comisión para temas de estas características y no existe la misma voluntad para citar, por ejemplo, el fortalecimiento del Ministerio Público.