De cara al comité central: Martínez reitera que Beatriz Sánchez y Gonzalo Winter figuran como las cartas presidenciales del FA

La timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, reiteró que la colectividad ha mantenido conversaciones con Beatriz Sánchez y Gonzalo Winter como potenciales candidatos a La Moneda. Si bien, se esperaba una decisión del FA a mediados de marzo, el partido aplazó el nombramiento hasta este jueves, fecha en que se realizará un nuevo comité central para zanjar la definición de cara a las elecciones de noviembre.

La embajadora de México y el parlamentario desde un inicio han sido parte de la tombola con los nombres que podrían aspirar a representan al FA en las presidenciales, sin embargo, hasta ahora ninguno ha sido confirmado por la directiva.

En conversación con T13 Radio, este martes la presidenta de la tienda afirmó que Sánchez representan un lidrazgo importante debido a su rol diplomático.

“ Hemos estado en conversaciones con ella , porque además hay un proceso interesante en la mirada de gobiernos progresistas de Latinoamérica, que además tienen el tipo de respaldo de AMLO y de Claudia Sheinbaum, que creo que es digno de mirar en términos de un país que también tiene varios problemas similares emergentemente. Creo que la experiencia que tiene Beatriz hoy día es muy importante para pensar nuevos ciclos políticos que admitan más tiempo, que tengan cierto trabajo con la sociedad. Así que yo creo que también es un nombre relevante”, destacó Martínez.

Asimismo, resaltó que Winter “es uno de los candidatos naturales del partido, tanto por su consolidación, como por cuadro político. Pasó a ser la tercera mayoría nacional en un solo periodo. Hay varios otros nombres que han estado sobre la mesa y con los cuales hemos tenido distintas conversaciones para poder ir haciéndonos una convicción como partido de cara a este jueves”.

La presidenta también amplió la baraja de presidenciales y afirmó que hay varios otros cuadros por analizar entre ellos, la diputada Gael Yeomans, a quien calificó como un liderazgo “muy importante en la reforma de pensiones”.

Acusa a la derecha de usar “excesivamente el orden público” en 2019

Martínez abordó los cambios del FA durante los últimos años, especialmente tras las manifestaciones que comenzaron en octubre de 2019.

Ante esto, señaló: “El purismo es algo que se nos achaca harto y probablemente es uno de los elementos que puede ser analizado, pero para mí la política pasa por lograr cambios, no por ser más puro. En eso nosotros, yo en general, he tenido una posición certera. En seguridad, por ejemplo, yo estuve a cargo del tema y lo que hemos dicho permanentemente es que para nosotros hay un problema que tenía que ver con cómo se utilizaba el orden público para resolver problemas políticos, el que había habido violación a los derechos humanos. Eso no quiere decir que estuviéramos en contra de las políticas de seguridad, al contrario”.