Matías Walker reprocha tono de comandos de Matthei y Kast: “Ni los funcionarios públicos son parásitos ni el gobierno es una tropa de atorrantes”

El senador de Demócratas, Matías Walker, se refirió al tono que ha tenido los últimos días el comando de su candidata, Evelyn Matthei, contra el gobierno, así como el de José Antonio Kast sobre los funcionarios públicos.

Las declaraciones de Walker se producen luego de que ayer, desde la campaña de la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, se afirmara que la actual administración “es un gobierno de atorrantes”, lo cual fue expresado por el jefe de campaña de la abanderada, Diego Paulsen.

Dichas declaraciones fueron respaldadas por la propia Matthei, quien hoy volvió a endurecer el tono y agregó que la administración “es incapaz e indolente” y que “vamos a decir todo lo que pensamos de este gobierno”.

“(Me parece) Mal. Discrepo de lo que dijo Diego Paulsen, lo dije públicamente, porque tenemos que cuidar el lenguaje, tenemos que cuidar la forma”, dijo Walker al ser consultado.

El senador por la Región de Coquimbo recalcó que “ni los funcionarios públicos son parásitos ni el gobierno es una tropa de atorrantes” -, también haciendo referencia a la columna de opinión del principal asesor de Kast, Cristian Valenzuela, publicada en La Tercera.

“Yo represento a todo un mundo de centro que apoya a Matthei, porque garantiza gobernabilidad, seriedad, buenas propuestas, una coalición amplia que va desde la centroderecha a la centroizquierda, entonces no es necesario recurrir a ese tipo de descalificaciones", planteó el ex DC.

Los dichos de Walker se diferencian de las declaraciones de la presidenta de Demócratas, la senadora Ximena Rincón, quien desdramatizó las críticas vertidas por el uso de la palabra “atorrantes”.