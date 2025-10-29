SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Matías Walker reprocha tono de comandos de Matthei y Kast: “Ni los funcionarios públicos son parásitos ni el gobierno es una tropa de atorrantes”

El senador y vicepresidente de Demócratas, aseguró que "no es necesario recurrir a ese tipo de descalificaciones", luego de los dichos del jefe de campaña de Matthei, Diego Paulsen.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
26 Marzo 2025 Entrevista a Matias Walker, Senador, desde la Redaccion Foto: Andres Perez Andres Perez

El senador de Demócratas, Matías Walker, se refirió al tono que ha tenido los últimos días el comando de su candidata, Evelyn Matthei, contra el gobierno, así como el de José Antonio Kast sobre los funcionarios públicos.

Las declaraciones de Walker se producen luego de que ayer, desde la campaña de la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, se afirmara que la actual administración “es un gobierno de atorrantes”, lo cual fue expresado por el jefe de campaña de la abanderada, Diego Paulsen.

Dichas declaraciones fueron respaldadas por la propia Matthei, quien hoy volvió a endurecer el tono y agregó que la administración “es incapaz e indolente” y que “vamos a decir todo lo que pensamos de este gobierno”.

“(Me parece) Mal. Discrepo de lo que dijo Diego Paulsen, lo dije públicamente, porque tenemos que cuidar el lenguaje, tenemos que cuidar la forma”, dijo Walker al ser consultado.

El senador por la Región de Coquimbo recalcó que “ni los funcionarios públicos son parásitos ni el gobierno es una tropa de atorrantes”-, también haciendo referencia a la columna de opinión del principal asesor de Kast, Cristian Valenzuela, publicada en La Tercera.

“Yo represento a todo un mundo de centro que apoya a Matthei, porque garantiza gobernabilidad, seriedad, buenas propuestas, una coalición amplia que va desde la centroderecha a la centroizquierda, entonces no es necesario recurrir a ese tipo de descalificaciones", planteó el ex DC.

Los dichos de Walker se diferencian de las declaraciones de la presidenta de Demócratas, la senadora Ximena Rincón, quien desdramatizó las críticas vertidas por el uso de la palabra “atorrantes”.

Un gobierno de indolente, incluso yo hubiese sido más dura, hubiese dicho que es un gobierno frívolo, porque aquí no se dan cuenta que sus errores permanentes, sostenidos, reiterados, en distintas materias, al final le causa un problema tan grande”, sostuvo Rincón en entrevista con Radio Duna.

Más sobre:Matías WalkerDemócratasElecciones 2025PresidencialesGobiernoParásitosAtorrantes

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Gobierno se abre a reponer platas políticas luego de molestia transversal por rebaja en reembolso por voto obtenido

“Muy en la línea de lo que venimos diciendo”: Squella agradece el apoyo de excanciller Ampuero a Kast

Oposición le da duro golpe al gobierno: rechaza casi todas las partidas del Presupuesto y busca forzar una negociación con Hacienda

Presidente Boric aterriza en Corea del Sur para participar en cumbre APEC

La visita de Mauricio Macri, Bernardo Matte y Luis Felipe Gazitúa al estadio Claro Arena

Lo más leído

1.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

2.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

3.
Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

4.
Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

5.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Servicios

Importante baja en la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Importante baja en la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls
Chile

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Gobierno se abre a reponer platas políticas luego de molestia transversal por rebaja en reembolso por voto obtenido

Matías Walker reprocha tono de comandos de Matthei y Kast: “Ni los funcionarios públicos son parásitos ni el gobierno es una tropa de atorrantes”

Oposición le da duro golpe al gobierno: rechaza casi todas las partidas del Presupuesto y busca forzar una negociación con Hacienda
Negocios

Oposición le da duro golpe al gobierno: rechaza casi todas las partidas del Presupuesto y busca forzar una negociación con Hacienda

La visita de Mauricio Macri, Bernardo Matte y Luis Felipe Gazitúa al estadio Claro Arena

Falabella celebra la recuperación de su grado de inversión perdido en 2023

Cuántos chilenos celebran Halloween y qué es lo que más les gusta comer, según un estudio
Tendencias

Cuántos chilenos celebran Halloween y qué es lo que más les gusta comer, según un estudio

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

El movimiento paralímpico del continente elige a sus autoridades
El Deportivo

El movimiento paralímpico del continente elige a sus autoridades

Locura pirata por ser campeones: hinchas de Coquimbo Unido agotan las entradas para el duelo ante Unión La Calera

La ANFP reprograma el duelo entre la UC y O’Higgins en paralelo al de Coquimbo Unido

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos
Cultura y entretención

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos

La gira acústica de Los Bunkers llega a Gran Arena Monticello

Yo La Tengo tendrá sideshow en el Parque de las esculturas

ONU pide “reforma integral” de los métodos policiales tras cruenta operación en Río de Janeiro que se saldó con al menos 120 muertos
Mundo

ONU pide “reforma integral” de los métodos policiales tras cruenta operación en Río de Janeiro que se saldó con al menos 120 muertos

El destructivo paso del huracán Melissa por Cuba tras devastación en Jamaica

Fiscal de París dice que sospechosos del robo del Louvre “admiten parcialmente su participación”

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”