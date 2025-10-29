SUSCRÍBETE
Política

Matthei intensifica arremetida iniciada por su jefe de campaña en contra del gobierno y lo tilda de “incapaz e indolente”

La abanderada presidencial de Chile Vamos volvió a respaldar la calificación de "atorrantes" que hizo Diego Paulsen sobre la administración Boric. "Nosotros vamos a decir todo lo que pensamos de este gobierno", advirtió.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas. Foto: Diego Martin /Aton Chile. Diego Martin

En el marco de su visita a Arica, la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, intensificó la arremetida que inició ayer martes su jefe de campaña Diego Paulsen en contra del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Esto, en un escenario donde el candidato libertario, Johannes Kaiser, ha ido subiendo en las encuestas de opinión y amenaza tanto a la aspirante de la derecha tradicional como al republicano José Antonio Kast.

Así, en medio de la presentación de propuestas para impulsar el empleo femenino, otro foco que se ha tomado la recta final de la carrera presidencial, Matthei volvió a respaldar la calificación de “atorrantes” que hizo su generalísimo en contra del Ejecutivo y sumó otros adjetivos para hablarle al público general que está desencantado con la actual administración.

“Yo le pregunto a los chilenos, ¿están mejor que hace cuatro años o no? ¿Ustedes creen que este ha sido un gobierno que ha cumplido? ¿Que ha cumplido con las mujeres? Dijeron que iba a ser un gobierno feminista. ¿Dónde está el feminismo? Fuera de pañuelitos y de puro símbolo, nada para las mujeres. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que este es un gobierno muy preocupado de hacer bien las cosas? ¿Llegan a las ocho de la mañana a hacer su pega? ¿Trabajan los sábados? ¿Los han visto trabajar en terreno como trabajaba, por ejemplo, el presidente Piñera?“, cuestionó la exalcaldesa de Providencia.

El golpe lanzado ayer desde el comando de Matthei fue respondido por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien aseguró que “hay comentarios que ni siquiera vale la pena hacerse cargo, la ofensa no tiene justificación en un debate democrático”. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, en tanto, hoy apuntó que con ese comentario “se llegó al nivel más bajo del debate público”.

Lejos de bajar el tono, la exministra del Trabajo también replicó esos dichos con dureza: “La verdad es que les duele. Lo único que quiero decir es que la inmensa mayoría de los chilenos sienten que este gobierno ha sido irresponsable, incapaz e indolente”.

“Nunca había visto que con esas casas que se quemaron, a los dos años todavía no hayan reconstruido más que el 11% (...) entonces, que son indolentes, sí. Que son irresponsables, sí. Y como somos una coalición amplia, cada uno puede ponerle la palabra que quiera. Pero que no ha sido un buen gobierno, eso yo creo que no hay ninguna duda”, remarcó.

No contenta con eso, Matthei volvió a cuestionar también la ofensiva de Boric en contra de Kast, en lo que ha dicho es una estrategia para dejarla fuera de contienda en un eventual balotaje.

“Estamos cansados del mal gobierno. Estamos cansados de la intervención del Presidente Boric, que se mete una y otra vez en lo que no le corresponde. Estamos cansados de que el Presidente Boric se la esté jugando porque llegue un determinado candidato a la segunda vuelta, porque saben que es más fácil ganarle a él. Por lo tanto, nosotros vamos a decir todo lo que pensamos de este gobierno”, zanjó.

