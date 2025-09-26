SUSCRÍBETE
Política

Matthei afirma que Claudio Bravo aceptó ser su ministro del Deporte de llegar a La Moneda

"Me puse brava completa", afirmó la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, al señalar que, además, el pianista chileno Roberto Bravo sería uno de sus asesores.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, afirmó esta noche que el excapitán de la Selección Chilena, Claudio Bravo, habría aceptado ser parte de su eventual gobierno como ministro del Deporte.

Esto, luego de que el pasado 29 de agosto, la exalcaldesa de Providencia afirmara en 24H que le “encantaría” tener al exportero en su gabinete.

Y este jueves, Matthei confirmó que su deseo podría hacerse realidad, en caso de llegar a La Moneda: “Hemos conversado y él (Bravo) aceptaría”, sostuvo en el programa “Candidato, llegó tu hora” de TVN.

“Y quiero decirle, además, que no solamente Claudio Bravo”, continuó la carta opositora. “Me puse brava completa, porque también estoy conversando con (el pianista chileno) Roberto Bravo, no para que sea ministro”, relevó. “No va a tener ningún tipo de puesto, pero me va a asesorar”, añadió.

En este sentido, Matthei explicó: “Nosotros siempre hablamos y vamos a hablar acá de seguridad. Pero rara vez estamos hablando de cómo están creciendo los niños en Chile”. Al respecto, relevó la importancia de contar en su gobierno con “personas que inspiren, en deportes, en fútbol, en música, en ajadrez”, para alejar a los menores de la violencia y la delincuencia.

El pianista Roberto Bravo. Foto: Mario Téllez. MARIO TELLEZ
