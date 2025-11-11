Matthei arremete contra Kast por seguridad: “No me escondí nunca detrás de un vidrio”

La abanderada presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, emplazó directamente a la carta republicana, José Antonio Kast, durante la discusión sobre seguridad pública esta noche en del debate de Anatel.

Esto, al abordar el acto de campaña realizado el pasado 6 de noviembre por el exdiputado en Viña del Mar, donde ocupó un vidrio blindado para su seguridad mientras realizaba un discurso ante sus partidarios.

Así, durante los 30 segundos otorgados a los candidatos para su réplica sobre la materia, la exalcaldesa de Providencia indicó este lunes que, durante su período a cargo del municipio “durante 8 años luché en contra del crimen organizado, en contra de la delincuencia, del comercio ilegal”. Tras lo cual lanzó: “No me escondí nunca detrás de un vidrio, lo que hice, más bien, fue proteger a los vecinos, a los patrulleros, a los carabineros, a la gente que está haciendo la pega”.

Insistió sobre el tema a continuación, al señalar que “en vez de porotegerme yo, voy a protegerlos a ellos y vamos a respaldar con todo a los Carabineros y a las FF.AA. para que puedan hacer uso de su armamento”.

Minutos más tarde, en el marco del mimso bloque, la periodista Soledad Onetto preguntó a Kast si quería responder el emplazamiento hecho por Matthei, a lo que el republicano hizo caso omiso y ocupó su tiempo solo para insistir en sus ejes sobre seguridad.