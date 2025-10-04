Matthei cuestiona eliminación de la “glosa republicana” del Presupuesto: “No se opera de esa forma en democracia”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, criticó duramente la decisión del gobierno de dejar fuera del Presupuesto 2026 el fondo de libre disposición —conocido como “glosa republicana”—, mecanismo que tradicionalmente permite al próximo gobierno contar con recursos iniciales para implementar sus prioridades.

En ese sentido, desde el gobierno pretenden que la Ley de Presupuesto tenga la suficiente flexibilidad para reasignar dineros públicos, lo que implicaría recortar ciertas partidas.

Frente a esto, la exalcaldesa de Providencia calificó el hecho de ”inaceptable", asegurando que “nunca antes se había dejado a un gobierno entrante sin presupuesto de libre disposición”.

“Yo espero que lo arreglen, tienen que arreglarlo. No se opera de esa forma en democracia, no es la forma de cuidar la República. No es forma de cuidarnos entre todos, eso es inaceptable”, afirmó.

Respecto al general de la discusión presupuestaria, Matthei enfatizó que “falta todavía una discusión larga, pero aquí hay temas que son bastante incomprensibles”, aludiendo a que “hay deudas que, además, yo las dije hace casi un mes atrás, que están arrastradas y vencidas en el Minvu y Minsal, además del MOP, y todo eso se tiene que transparentar y trabajar en la ley ”.

En ese sentido, la abanderada de oposición aseguró que “las chilenas y chilenos votan por un presidente que tiene que sacar adelante el programa, y si no le dejan ni un peso, y puras deudas, no es posible”.