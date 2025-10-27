SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Matthei desliza posibilidad de cerrar el Instituto Nacional de la Juventud: “Uno se pregunta qué hacen”

La carta de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, sostuvo que el costo del organismo asciende a US$ 9 millones.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La carta de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, aseguró este domingo que dentro de los recortes propuestos en materia fiscal, evaluaría el desempeño del Instituto Nacional de Juventud (Injuv) y la posibilidad de su cierre.

En el segundo bloque del debate presidencial organizado por Canal 13, los abanderados de las distintas coaliciones abordaron la temática de economía, empleo y pensiones, donde lanzó la idea.

En esa línea, Matthei fue consultada sobre algún proyecto o institución a cerrar durante su eventual gobierno, cuando nombró al Instituto Nacional de la Juventud (Injuv).

“El Injuv. Dígame usted qué hacen. US$ 9 millones de dólares. Y como ese, varios otros programas, que realmente uno dice, ‘qué es esto’. Al final son puros pitutos políticos”, planteó la carta de la derecha.

Con todo, la pregunta inicial a la carta presidencial fue respecto a la gratuidad universitaria, la que descartó eliminar y afirmó que complementaría con nuevos créditos, sin la banca.

“Lo que nosotros vamos a hacer, es tener una mezcla de gratuidad para las personas que cumplen con la ley hoy, pero al mismo tiempo créditos sin banca, con tasas de interés, con garantía del Estado, de tal manera que las tasas de interés sean mucho más baja y manteniendo obviamente que no pueden pagar más del 10% de lo que ganan, si es que están cesante no pagan nada, todas esas normas que hoy ya existen y que son bastante buenas. Va a ser una mezcla, porque nos interesa que cada persona que tenga talento pueda llegar a la universidad y pueda educarse", planteó Matthei.

Más sobre:Elecciones 2025Evelyn MattheiDebateInjuv

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Matthei fija postura en relaciones internacionales y afirma que no habrá relaciones con grupo Brics

Mayne-Nicholls por operaciones de Trump en Venezuela: “No estoy de acuerdo con que Estados Unidos sea el sheriff del continente”

Elecciones legislativas en Argentina: La Libertad Avanza de Milei se impone en casi todo el país

Desde el ajuste de Kast a la fijación de precios de Artés: candidatos detallan sus propuestas económicas en el debate

Secreto bancario, construcción de penales y barco cárceles: los candidatos remarcan sus propuestas de seguridad en nuevo debate

Cuerpo de Krishna Aguilera aparece luego de 21 días

Lo más leído

1.
Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

2.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

3.
Temblor hoy, domingo 26 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 26 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

5.
Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Matthei fija postura en relaciones internacionales y afirma que no habrá relaciones con grupo Brics
Chile

Matthei fija postura en relaciones internacionales y afirma que no habrá relaciones con grupo Brics

Mayne-Nicholls por operaciones de Trump en Venezuela: “No estoy de acuerdo con que Estados Unidos sea el sheriff del continente”

Desde el ajuste de Kast a la fijación de precios de Artés: candidatos detallan sus propuestas económicas en el debate

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes
Negocios

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes

Tras reunión en cumbre de Asean en Malasia: Lula y Trump negociarán los aranceles

El reajuste del sector público pone presión a la tramitación del Presupuesto 2026

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China
Tendencias

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

La emoción de Coquimbo tras quedar a un paso del título: “Estamos haciendo historia; se lo merece toda la región”
El Deportivo

La emoción de Coquimbo tras quedar a un paso del título: “Estamos haciendo historia; se lo merece toda la región”

El pirata se prueba la corona: el intratable Coquimbo gana en Rancagua y necesita una victoria más para ser campeón

Nicholas Paul, estrella del Centro Mundial de Ciclismo: “En Chile la gente te alienta como si fueras uno de ellos”

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”
Cultura y entretención

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”

Lo que pasa, lo que queda

Elecciones legislativas en Argentina: La Libertad Avanza de Milei se impone en casi todo el país
Mundo

Elecciones legislativas en Argentina: La Libertad Avanza de Milei se impone en casi todo el país

Argentina registra la participación más baja desde el retorno de la democracia en elecciones legislativas: solo votó el 66% del padrón

Jornada clave para Milei: inicia cierre de mesas por elecciones legislativas en Argentina

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal