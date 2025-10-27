Matthei desliza posibilidad de cerrar el Instituto Nacional de la Juventud: “Uno se pregunta qué hacen”

La carta de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, aseguró este domingo que dentro de los recortes propuestos en materia fiscal, evaluaría el desempeño del Instituto Nacional de Juventud (Injuv) y la posibilidad de su cierre.

En el segundo bloque del debate presidencial organizado por Canal 13, los abanderados de las distintas coaliciones abordaron la temática de economía, empleo y pensiones, donde lanzó la idea.

En esa línea, Matthei fue consultada sobre algún proyecto o institución a cerrar durante su eventual gobierno, cuando nombró al Instituto Nacional de la Juventud (Injuv).

“El Injuv. Dígame usted qué hacen. US$ 9 millones de dólares. Y como ese, varios otros programas, que realmente uno dice, ‘qué es esto’. Al final son puros pitutos políticos”, planteó la carta de la derecha.

Con todo, la pregunta inicial a la carta presidencial fue respecto a la gratuidad universitaria, la que descartó eliminar y afirmó que complementaría con nuevos créditos, sin la banca.

“Lo que nosotros vamos a hacer, es tener una mezcla de gratuidad para las personas que cumplen con la ley hoy, pero al mismo tiempo créditos sin banca, con tasas de interés, con garantía del Estado, de tal manera que las tasas de interés sean mucho más baja y manteniendo obviamente que no pueden pagar más del 10% de lo que ganan, si es que están cesante no pagan nada, todas esas normas que hoy ya existen y que son bastante buenas. Va a ser una mezcla, porque nos interesa que cada persona que tenga talento pueda llegar a la universidad y pueda educarse", planteó Matthei.