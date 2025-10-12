Matthei libera adelanto de su franja: “Cuando los chilenos estamos juntos, no nos para nadie”

Este fin de semana, la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos por Chile, Evelyn Matthei, publicó en sus redes sociales un adelanto de su franja electoral.

En su cuenta de X, Matthei comentó este domingo “les quiero presentar un adelanto de nuestra franja. Vamos a reflejar lo que somos: personas distintas, pero unidas por un mismo propósito”.

“Cuando trabajamos en equipo, cuando damos lo mejor de nosotros, Chile avanza. Esa es la fuerza que quiero para nuestro futuro: un país que se levanta, que se cuida y que no deja a nadie atrás”, señaló.

En el video, se ve a una multitud de personas cantando el himno nacional. Así también a la misma candidata diciendo “ cuando los chilenos estamos juntos, no nos para nadie. Nadie”.

También, en la franja se agregaron unas letras blancas que decían: “Elijamos a la candidata que nos une para ser una fuerza imparable”.

De acuerdo a información del Servicio Electoral de Chile (Servel), el próximo viernes 17 de octubre comenzará el periodo de propaganda electoral en sitios públicos autorizados y en espacios privados con autorización de propietario.