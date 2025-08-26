Matthei profundiza en cuestionamiento a propuesta de Kast para modificar la reforma de pensiones

La candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, este martes profundizó en su cuestionamiento a la propuesta contenida en el programa de gobierno del abanderado republicano José Antonio Kast, que busca modificar la reforma previsional.

Específicamente, la idea de Kast -dada a conocer la semana pasada en el programa de gobierno- busca sustituir el préstamo al Estado por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado. Esto, con el objetivo de que “todo el aporte de cotización adicional vaya a las cuentas individuales de cada trabajador”.

La aspirante a La Moneda ya se había referido a esta iniciativa de su contendor en la jornada de ayer, al asegurar que “con todo respeto, no hay cómo hacerlo. No hay quién lo financie”.

Hoy, en tanto, ahondó en estas declaraciones previo a participar en el XXVII Congreso de Organización y Personas “Desatar: liberar el trabajo, activar la productividad, elevar el potencial humano”, organizado por Icare.

“El camino es que ya se llegó a un acuerdo muy amplio, que tiene a todos los trabajadores muy tranquilos, más bien a los jubilados. Y yo creo que cualquier cosa que pueda hacer creer a los jubilados que está en peligro la PGU sería terrible” , dijo.

A eso agregó que “la PGU es una política espectacular social que instauró el Presidente (Sebastián) Piñera, que todos nosotros apoyamos y el financiamiento obviamente que es vital”.

“Estamos seguros que se puede financiar todo el aumento que viene ahora en la PGU, empezando por los mayores de 84 años, pero para llegar finalmente a todos, y eso es imprescindible. Es un aumento bien importante para todos los jubilados y las jubiladas de Chile”, remarcó.

Y luego agregó: “Seguir jugando con un tema que nos costó 10 años para llegar a un acuerdo, que finalmente se llegó a un acuerdo bastante amplio, a mí no me parece. Creo que tenemos que defender la PGU”.

“Tenemos que defender también que las mujeres puedan tener mejores pensiones, porque no es culpa nuestra que vivamos más. Tenemos que preocuparnos también de que aquellas personas que han hecho un esfuerzo mayor y de cotizar más, tengan también mejores pensiones. Todo eso es un tema de asegurarle a la gente que ya está jubilada un mejor pasar”, apuntó.

Finalmente, planteó que: “Seguir jugando con un tema que nos costó 10 años para llegar a un acuerdo, para volver a reabrir ahora, a mí no me parece. Creo que hay que ser súper responsable con las expectativas de nuestros jubilados, que harto mal lo pasan”.