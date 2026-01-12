SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    “Me llama la atención que se plantee que no hay derecho a expresión”: Carmona (PC) reafirma distancia con Boric por Cuba

    El Mandatario postuló recientemente que en la isla está sometida a un régimen de partido único y que no hay libertad de expresión. Este lunes, no obstante, el timonel comunista discrepó de esta idea.

    Por 
    Paz Rubio
     
    David Tralma
    12/01/2026 - LAUTARO CARMONA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, reafirmó esta jornada las discrepancias que tiene su colectividad con el planteamiento que hizo el Presidente Gabriel Boric, en una entrevista concedida a El País, respecto de que Cuba “desde cualquier punto de vista es una dictadura”.

    Es muy claro que en Cuba no hay una democracia, es un régimen de partido único, no hay libertad de expresión (...) La primera responsabilidad es de quienes gobiernan Cuba, aunque no se pueden negar los efectos del bloqueo”, sostuvo Boric, a contrapelo de la postura oficial del PC, que ha reivindicado tanto la revolución cubana como los gobiernos —de los hermanos Fidel y Raúl Castro así como el actual de Miguel Díaz-Canel— que le sucedieron.

    Antes de que iniciara el habitual comité político ampliado de los lunes, el timonel sostuvo un diálogo con la prensa sobre Cuba y la postura de Boric, cuya tónica ha sido evitar profundizar en la situación política cubana durante su mandato. En primer lugar, Carmona aclaró que sus planteamientos en materia internacional no pretenden desconocer la competencia exclusiva del Presidente para llevar las relaciones diplomáticas.

    El Presidente Gabriel Boric MARIO TELLEZ

    Respecto de Cuba acotó que "es de público conocimiento para todo el país, la relación de amistad que tiene el Partido Comunista de Chile con el Partido Comunista de Cuba. Eso es lo primero. No estoy diciendo ninguna novedad, Lo segundo es, sin entrar en profundidades, no tengo ánimo de hacer de esto una controversia que sea de complejidad, más cuando la contraparte es el Presidente de la República, nosotros tenemos una mirada distinta del proceso cubano. Nuestra mirada no nace hoy día".

    “Yo no tengo ningún problema con eso. No tengo ningún problema que alguna vez, referido a Cuba, se haga un encuentro, se plantee frente a los medios, porque tenemos un juicio de valor lo más acentuado posible. Decir que uno tiene una relación de amistad, de valoración de lo que es el proceso cubano, no significa que uno esté postulando para Chile una propuesta igual que la de Cuba, porque Chile es otro país, tiene otra idiosincrasia, tiene otra cultura", añadió.

    12/01/2026 - LAUTARO CARMONA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Al ser consultado sobre restricciones a la libertad de expresión en la isla, Carmona lo negó: “Si tú vas a Cuba y que alguien me diga que no puede tener derecho a expresión, digamos, son miles, digamos, millones los turistas que visitaban Cuba con pensamientos muy distintos. Yo he ido, y lo digo a mucha honra, fui parte de quienes promovieron el intercambio entre el Parlamento Cubano y el Parlamento Chileno”.

    Luego de aludir al bloqueo económico contra Cuba, el exdiputado hizo sus reparos: “Me llama la atención que se plantee que no hay derecho a expresión, ellos tienen un sistema político y derecho a expresión hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no va a aceptar que capitales extranjeros hagan lo que quieran. ¿Aquí hay mucho derecho a expresión?, ¿acaso no hay monopolio en los medios? Bueno, esos son debates que... que pueden ayudar, digamos, a que uno tenga un discernimiento más centrado, no pasándose de largo, desde la mirada nuestra".

