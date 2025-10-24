ME-O afirma que el próximo lunes presentará una denuncia tras ser absuelto en caso SQM

Este jueves, el candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami informó que presentará una denuncia tras ser absuelto del caso SQM, por el que estuvo más de 10 años en investigación, sin que se acreditaran los delitos imputados en su contra.

En el programa de TVN "Candidato, llegó tu hora", ME-O informó que emprenderá acciones legales, pese a que no detalló contra quiénes ni bajo qué figura.

“Quiero hace un anuncio: yo tomé la decisión con los abogados, que leído el veredicto, que el lunes vamos a presentar una denuncia. Primero que se esclarezca cómo se creó este caso; dos, queremos los emails entre los fiscales, que son algunos públicos, de cómo decidieron sólo meterme a mí y no a los demás líderes políticos; y tercero, que haya una consecuencia administrativa ”, sostuvo el exdiputado.

Consultado si la acción judicial será en contra de algún interviniente en el caso, ME-O se limitó a contestar que el lunes 27 se conocerán los detalles de su denuncia.

En la entrevista, en medio de sus descargos tras su absolución, el candidato habló sobre su propuesta de reforma al sistema judicial: “Lo que importa ahora, para adelante, es qué hacemos. Yo propongo una reforma judicial de tres niveles, al menos”.

Entre esas modificaciones, habló de la instauración de un Consejo de Magistratura, un Consejo de Ejecución de Pena y la elección de los fiscales regionales.

En ese sentido, ME-O dijo que su padre Carlos Ominami le comentó sobre una conversación que tuvo con el expresidente Piñera, en que sostuvieron que se cometieron errores en el proyecto de reforma procesal penal: “No le pusieron coto a la Fiscalía, no tienen jefe, nadie fiscaliza a los fiscales. Son seres impunes que pueden tener la mera intuición, convicción o agenda política que yo denuncio”.

“Quiero subrayar que viví un calvario, pero ya soy inocente de 13 causas penales, pero se terminó”, señaló.

Este jueves el abogado defensor de ME-O, Ciro Colombara, ya deslizaba -en entrevista con La Tercera- la posibilidad de acciones.

El penalista insistió en la “falsedad” del caso contra su cliente y defendió la inocencia de ME-O. Requerido por las posibles acciones judiciales, Colombara señaló que “nosotros, desde hace mucho tiempo venimos iniciando acciones en el sentido de que esta era una acusación falsa“, indicó.

De acuerdo al jurista, lo que debe ocurrir ahora “es que el Ministerio Público investigue las actuaciones de algunos de sus miembros, algunos de los cuales aún están en el Ministerio Público y otros ya no están, con el objeto de establecer las infracciones o las causas de las irregularidades en esta investigación. Y, obviamente, en el caso que corresponda aplicar las sanciones”.

“Nos parece que el Ministerio Público institucionalmente debe hacerse cargo de esto. Ese es uno de los pasos y evidentemente vendrán más acciones, pero lo inmediato quien tiene que responder por lo que ha ocurrido institucionalmente es el Ministerio Público", agregó Colombara.

ME-O tilda al FA de “izquierda woke” y los acusa de no respetar presunción de inocencia

Durante su participación en el espacio televisivo, ME-O fue consultado sobre a quién recurrirá en una eventual segunda vuelta, debido a su condición de independiente y sus constantes críticas hacia el gobierno y, por ende, al Frente Amplio.

“En el mundo humanista, progresista, liberal, sin ningún problema. Fui diputado, legislé con la derecha más dura. Alberto Cardemil que fue un golpista, me entendí con él legislativamente. En eso soy un demócrata. Yo reconozco al candidato Kaiser, Kast, tengo la peor opinión (pero) son demócratas. Yo nunca he dudado de que Sebastián Piñera fue electo democráticamente”, señaló .

ME-O apuntó en varias oportunidades hacia la “izquierda woke”, refiriéndose al Frente Amplio. Consultado sobre si a ellos también recurría para ganar en una eventual segunda vuelta, afirmó que “por supuesto”.

“Van a votar por nosotros. Habrá que limar asperezas. Habrá que ponerse de acuerdo. Yo soy muy crítico del gobierno, como es público y notorio. Creo que es el mayor fracaso en la historia, de un gobierno que tenía todo, dos tercios de la constituyente; 15, 16 gobernadores, todos los alcaldes de Chile, salvo Punta Arenas. Mayoría en concejales, mayoría en alcaldes, el presidente más votado, mayoría en Cores. Todo. Y terminamos en el mayor fracaso en la historia del mundo progresista”, lanzó contra la administración frenteamplista.

En esa línea, también abordó respecto a los aprendizajes durante este último tiempo, incluido el proceso judicial del cual finalmente fue absuelto.

“Las cicatrices que tengo en el cuerpo, los dolores que me hayan tratado de meter preso 11 años, y que la clase política ayer y hoy, que ninguno haya tenido la dignidad de pedir perdón, los que me acusaron, de expresarse respecto a la sentencia implacable, es un dolor", lamentó el candidato independiente.

En ese sentido, afirmó que “la clase política, compañeros de ruta, la gran mayoría no reconoció la presunción de inocencia. Que yo sí se la doy a Daniel Jadue, se la doy a Cathy Barriga, de la UDI, se la doy a todos".

Consultado sobre a quién apunta, ME-O afirmó: “La centroizquierda, se aprovecharon de la caída mía. Todo el Frente Amplio se aprovechó de que yo cayera, y me dispararon encima. No reconocen la presunción de inocencia. La izquierda woke no entiende lo que había dicho”.

“Iba a ser presidente de Chile y me fusilaron con una infamia. Y la izquierda dijo ‘nos sacamos a este insolente de encima’. Es difícil ser independiente en Chile y me dolió mucho que gente que apoyé, dijera ‘aprovechémoslo’”, criticó respecto a su situación política y judicial.