SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

ME-O afirma que el próximo lunes presentará una denuncia tras ser absuelto en caso SQM

El abanderado presidencial independiente evitó adelantar detalles de la acción judicial. Asimismo, criticó duramente al Frente Amplio y los acusó de "no reconocer" la presunción de inocencia.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Marco Enríquez-Ominami anuncia denuncia tras ser absuelto del caso SQM.

Este jueves, el candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami informó que presentará una denuncia tras ser absuelto del caso SQM, por el que estuvo más de 10 años en investigación, sin que se acreditaran los delitos imputados en su contra.

En el programa de TVN "Candidato, llegó tu hora", ME-O informó que emprenderá acciones legales, pese a que no detalló contra quiénes ni bajo qué figura.

“Quiero hace un anuncio: yo tomé la decisión con los abogados, que leído el veredicto, que el lunes vamos a presentar una denuncia. Primero que se esclarezca cómo se creó este caso; dos, queremos los emails entre los fiscales, que son algunos públicos, de cómo decidieron sólo meterme a mí y no a los demás líderes políticos; y tercero, que haya una consecuencia administrativa”, sostuvo el exdiputado.

Consultado si la acción judicial será en contra de algún interviniente en el caso, ME-O se limitó a contestar que el lunes 27 se conocerán los detalles de su denuncia.

En la entrevista, en medio de sus descargos tras su absolución, el candidato habló sobre su propuesta de reforma al sistema judicial: “Lo que importa ahora, para adelante, es qué hacemos. Yo propongo una reforma judicial de tres niveles, al menos”.

Entre esas modificaciones, habló de la instauración de un Consejo de Magistratura, un Consejo de Ejecución de Pena y la elección de los fiscales regionales.

En ese sentido, ME-O dijo que su padre Carlos Ominami le comentó sobre una conversación que tuvo con el expresidente Piñera, en que sostuvieron que se cometieron errores en el proyecto de reforma procesal penal: “No le pusieron coto a la Fiscalía, no tienen jefe, nadie fiscaliza a los fiscales. Son seres impunes que pueden tener la mera intuición, convicción o agenda política que yo denuncio”.

“Quiero subrayar que viví un calvario, pero ya soy inocente de 13 causas penales, pero se terminó”, señaló.

Este jueves el abogado defensor de ME-O, Ciro Colombara, ya deslizaba -en entrevista con La Tercera- la posibilidad de acciones.

El penalista insistió en la “falsedad” del caso contra su cliente y defendió la inocencia de ME-O. Requerido por las posibles acciones judiciales, Colombara señaló que “nosotros, desde hace mucho tiempo venimos iniciando acciones en el sentido de que esta era una acusación falsa“, indicó.

De acuerdo al jurista, lo que debe ocurrir ahora “es que el Ministerio Público investigue las actuaciones de algunos de sus miembros, algunos de los cuales aún están en el Ministerio Público y otros ya no están, con el objeto de establecer las infracciones o las causas de las irregularidades en esta investigación. Y, obviamente, en el caso que corresponda aplicar las sanciones”.

“Nos parece que el Ministerio Público institucionalmente debe hacerse cargo de esto. Ese es uno de los pasos y evidentemente vendrán más acciones, pero lo inmediato quien tiene que responder por lo que ha ocurrido institucionalmente es el Ministerio Público", agregó Colombara.

ME-O tilda al FA de “izquierda woke” y los acusa de no respetar presunción de inocencia

Durante su participación en el espacio televisivo, ME-O fue consultado sobre a quién recurrirá en una eventual segunda vuelta, debido a su condición de independiente y sus constantes críticas hacia el gobierno y, por ende, al Frente Amplio.

“En el mundo humanista, progresista, liberal, sin ningún problema. Fui diputado, legislé con la derecha más dura. Alberto Cardemil que fue un golpista, me entendí con él legislativamente. En eso soy un demócrata. Yo reconozco al candidato Kaiser, Kast, tengo la peor opinión (pero) son demócratas. Yo nunca he dudado de que Sebastián Piñera fue electo democráticamente”, señaló .

ME-O apuntó en varias oportunidades hacia la “izquierda woke”, refiriéndose al Frente Amplio. Consultado sobre si a ellos también recurría para ganar en una eventual segunda vuelta, afirmó que “por supuesto”.

“Van a votar por nosotros. Habrá que limar asperezas. Habrá que ponerse de acuerdo. Yo soy muy crítico del gobierno, como es público y notorio. Creo que es el mayor fracaso en la historia, de un gobierno que tenía todo, dos tercios de la constituyente; 15, 16 gobernadores, todos los alcaldes de Chile, salvo Punta Arenas. Mayoría en concejales, mayoría en alcaldes, el presidente más votado, mayoría en Cores. Todo. Y terminamos en el mayor fracaso en la historia del mundo progresista”, lanzó contra la administración frenteamplista.

En esa línea, también abordó respecto a los aprendizajes durante este último tiempo, incluido el proceso judicial del cual finalmente fue absuelto.

“Las cicatrices que tengo en el cuerpo, los dolores que me hayan tratado de meter preso 11 años, y que la clase política ayer y hoy, que ninguno haya tenido la dignidad de pedir perdón, los que me acusaron, de expresarse respecto a la sentencia implacable, es un dolor", lamentó el candidato independiente.

En ese sentido, afirmó que “la clase política, compañeros de ruta, la gran mayoría no reconoció la presunción de inocencia. Que yo sí se la doy a Daniel Jadue, se la doy a Cathy Barriga, de la UDI, se la doy a todos".

Consultado sobre a quién apunta, ME-O afirmó: “La centroizquierda, se aprovecharon de la caída mía. Todo el Frente Amplio se aprovechó de que yo cayera, y me dispararon encima. No reconocen la presunción de inocencia. La izquierda woke no entiende lo que había dicho”.

“Iba a ser presidente de Chile y me fusilaron con una infamia. Y la izquierda dijo ‘nos sacamos a este insolente de encima’. Es difícil ser independiente en Chile y me dolió mucho que gente que apoyé, dijera ‘aprovechémoslo’”, criticó respecto a su situación política y judicial.

Más sobre:Elecciones 2025Marco Enríquez-OminamiFrente AmplioDenunciaMinisterio PúblicoSQM

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Corea del Norte construye monumento en memoria de las tropas caídas en la guerra de Ucrania

Senado de EE.UU. rechaza propuesta republicana para pagar a militares y otros trabajadores durante el cierre gubernamental

Autoridades de Gaza afirman que prórroga a la entrada de prensa busca “ocultar crímenes” de Israel

Hijo de Bolsonaro pide a EE.UU. bombardear barcos de narcotraficantes en Brasil

Fallece hombre tras ser baleado en Recoleta: agresor descendió de automóvil y abrió fuego

Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

Lo más leído

1.
“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

2.
Temblor hoy, jueves 23 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 23 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

4.
Parlamentarios del oficialismo buscan activar proyecto de ley que sube requisitos para realizar despidos por necesidad de la empresa

Parlamentarios del oficialismo buscan activar proyecto de ley que sube requisitos para realizar despidos por necesidad de la empresa

5.
Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Servicios

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

ME-O afirma que el próximo lunes presentará una denuncia tras ser absuelto en caso SQM
Chile

ME-O afirma que el próximo lunes presentará una denuncia tras ser absuelto en caso SQM

Fallece hombre tras ser baleado en Recoleta: agresor descendió de automóvil y abrió fuego

Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

Ya hay fecha para presentar ofertas por la empresa dueña de estaciones de servicio de Aramco
Negocios

Ya hay fecha para presentar ofertas por la empresa dueña de estaciones de servicio de Aramco

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

Rodrigo Castillo y error en cuentas de luz: “Los clientes están obligados a pagar ese sobrecosto, pero no lo han pagado todavía”

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”
Tendencias

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile

Este es el libro que comenzó la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner

Tiago Nunes brilla en Ecuador: Liga de Quito golea a Palmeiras y sueña con la final de la Libertadores
El Deportivo

Tiago Nunes brilla en Ecuador: Liga de Quito golea a Palmeiras y sueña con la final de la Libertadores

Regreso triunfal: Christian Garin debuta con una sólida victoria en Costa do Sauipe

Gustavo Álvarez revela diálogo clave para igualar ante Lanús: “En el 0-2 estaba convencido de que no lo íbamos a perder”

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto
Finde

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”
Cultura y entretención

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”

10 lugares imperdibles de la Noche de Museos 2025 en Santiago y regiones

El sorprendente regreso de la Sodamanía a Chile: shows de Soda Stereo agotan boletos y se podrían sumar nuevas fechas

Corea del Norte construye monumento en memoria de las tropas caídas en la guerra de Ucrania
Mundo

Corea del Norte construye monumento en memoria de las tropas caídas en la guerra de Ucrania

Senado de EE.UU. rechaza propuesta republicana para pagar a militares y otros trabajadores durante el cierre gubernamental

Autoridades de Gaza afirman que prórroga a la entrada de prensa busca “ocultar crímenes” de Israel

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales