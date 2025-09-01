SUSCRÍBETE
Política

Mellado participa de primer punto de prensa con Kast y responde a la arremetida del esposo de Matthei contra el republicano

“Él está defendiendo a su señora, pero la verdad es que yo espero que él entienda que las cosas se hacen por el bien del país y que si él tiene una mejor propuesta", sostuvo el exRN.

Helen MoraPor 
Helen Mora
Foto: Prensa Partido Republicano

Esta mañana el candidato presidencial José Antonio Kast y su equipo se reunieron con un grupo de pequeños agricultores, colectiveros y otros gremios en Paine.

Tras la cita, el abanderado brindó un punto de prensa, en el que participó el diputado Miguel Mellado (Ind.-exRN), uno de los primeros descolgados de la candidatura de Evelyn Matthei que ahora respaldan a Kast.

En esta vocería, la primera en que Mellado participa con Kast, el exRN abordó la situación de La Araucanía y se refirió a los dichos de Jorge Desormeaux, economista y esposo de Matthei.

“Estuvimos conversando hace un rato con unos agricultores que nos pedían mano dura, que nos pedían que hagamos todo lo posible para que en el campo no exista delincuencia, no exista crimen organizado. En mi región de La Araucanía aún no son capaces de ir a buscar a las hordas terroristas que asolan en ciertos lugares y que no dejan al agricultor producir en paz, queman maquinarias, asesinan trabajadores”, comenzó señalando el legislador.

Luego agregó: “Nosotros queremos que José Antonio Kast tenga la mano dura que todo el mundo dice que tiene. Algunos hemos adherido a la fuerza del cambio con algunos costos personales, pero acá estamos porque sabemos que el futuro de Chile es más importante que uno mismo”.

“En 2018 con José Antonio y Harry Jürgensen fuimos a La Moneda a decirle a (Andrés) Chadwick, en ese tiempo ministro del Interior, que en La Araucanía había terrorismo y nos miraban con caras raras, como que no pasaba nada, como que estábamos locos. La verdad es que no estábamos locos”, continuó.

Consultado sobre los dichos del esposo de Matthei, quien sostuvo que el país va a tener “menos paz social” en un eventual gobierno de Kast que de Matthei, Mellado dijo que “no vale la pena polemizar con el marido de la candidata”.

“Él está defendiendo a su señora, pero la verdad es que yo espero que él entienda que las cosas se hacen por el bien del país y que si él tiene una mejor propuesta, la ponga sobre la mesa para poder incorporarla a los planes y programas del próximo presidente”, agregó.

“Yo creo que para entrar en política, si él quiere entrar, que se haga candidato, me parece muy bien. Tuvo expresiones no muy felices incluso con el Consejo Fiscal Autónomo, y si él dice que si José Antonio Kast llega a la presidencia va a haber estallidos prácticamente, entonces quiere decir que él no vivió en Chile los cuatro años del presidente Piñera, donde en un gobierno de centro-derecha, la izquierda lo quería derrocar”, lanzó.

“Por lo tanto, yo espero que exista mesura en este debate. Los chilenos tienen claro quién tiene la mano firme para conducir el país en los próximos años”, concluyó el parlamentario.

El rol de Mellado

Dada la presencia de Mellado en el punto de prensa, el presidente de republicanos, Arturo Squella, fue consultado sobre qué rol tendrá en la campaña.

Al respecto, Squella respondió: “Yo creo que el rol del diputado Mellado queda lo suficientemente claro con su intervención. Poner a disposición del equipo de seguridad y de los equipos que tenemos, particularmente estudiando la realidad de La Araucanía, todo su conocimiento, toda la trayectoria en un lugar muy complejo en donde el Estado no ha estado a la altura”.

“Nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder contar con esa experiencia, con ese trabajo, en uno de los principales nudos que tenemos como país y que lo tomamos responsablemente en un futuro gobierno de José Antonio Kast”, finalizó el líder opositor.

