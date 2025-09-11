MEO aborda el no tener partido que lo apoye y acusa a las otras candidaturas de estar respaldadas por tiendas “secuestradas por la corrupción”

Santiago, 1 de octubre de 2022. Marco Enríquez-Ominami, junto a 150 vendedores ambulantes de Talca, presentan carta al presidente de la Republica por vulneraciones laborales; en el frontis del Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile

El abanderado presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, acusó al resto de las candidaturas de estar “secuestradas” por los partidos políticos que las respaldan, lo que consideró como “corruptas”.

Luego de su participación en el debate televisado entre los ocho candidatos, MEO abordó su desempeño en el espacio y destacó que “se hizo dentro de todo con bastante respeto”.

En ese contexto, anunció que su programa de gobierno para esta quinta aventura presidencial lo presentará de regreso de Fiestas Patrias, el lunes 22 de septiembre.

Asimismo, uno de los momentos del debate, fue cuando se le consultó sobre con quiénes gobernaría, al no tener partido político ni legisladores afines, luego de que el Partido Progresista (PRO) fuera disuelto en febrero de 2022.

Durante una de sus intervenciones, Evelyn Matthei le dijo “estás más solo que un dedo”.

“A diferencia de ella, yo creo que ella está espantosamente secuestrada por partidos corrompidos, al igual que los demás candidatos que tienen partidos y corruptos, que los joden”, lanzó MEO.

En la misma línea, durante el punto de prensa posterior, el cineasta sumó que “creo que ellos son candidaturas secuestradas por la corrupción y ser independiente me da mucha más libertad”.