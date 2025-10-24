MEO entrega detalles de la denuncia que ingresará por caso SQM: “La Fiscalía tiene que hacerse responsable”

Tras casi tres años de juicio, durante la jornada de este miércoles, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago absolvió a los ocho acusados del caso SQM, investigados por los delitos de corrupción en el financiamiento ilegal de la política, entre ellos el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (Ind).

Posterior al veredicto, MEO anunció que ingresaría una denuncia para que se investigue “cómo se creó el caso”. Hoy, en una actividad, entregó detalles de su arremetida judicial.

“Todo esto no puede quedar en nada, ya no por mí. Ya me quedó el pelo blanco y ya mi reputación está dañada. Me quedan 3 semanas para hacer campaña porque estoy recién declarado inocente. Recién estoy libre de poder mirar a los ojos y que nadie dude", comenzó diciendo el abanderado.

“Ahora gané todo. 13 causas penales, 2 juicios penales orales, 1200 de mis días de mi vida en tribunales, en juicio. La Fiscalía tiene que hacerse responsable ”, continuó.

“Por eso, yo propongo una denuncia que la haré el lunes, porque quiero saber quiénes inventaron el caso”, detalló.

“Segundo, quiero los e-mails, que entreguen sus comunicaciones porque sé que a otros presidentes de la República, líderes senadores, los sacaron de las causas y hubo un sesgo. Dijeron, solo Marco”, agregó.

“Tercero, preguntaré formalmente ¿Cuál es la sanción que recibirá la fiscal de Valparaíso, la fiscal regional? ¿Cuál es la actitud de la Fiscalía? ¿Qué van a hacer?“, culminó.