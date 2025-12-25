SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Oficialismo y oposición cruzan opiniones tras advertencia de la UDI de AC contra Grau por “amarres”

    El anuncio de los diputados gremialistas generó críticas transversales, con cuestionamientos al uso del líbelo y reparos, incluso desde la oposición, a avanzar en una ofensiva contra el titular de Hacienda.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Múltiples reacciones generó el anuncio de los diputados de la UDI Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez, quienes advirtieron que impulsarán una acusación constitucional contra el ministro de Economía, Nicolás Grau, si el Ejecutivo insiste en reincorporar al proyecto de reajuste del sector público una norma que establece mayores exigencias para el despido de funcionarios a contrata.

    La advertencia de los parlamentarios gremialistas surgió luego de que el propio secretario de Estado confirmara que el gobierno reingresará dicha disposición al Congreso, pese a las críticas de la oposición y las aprensiones que ha generado incluso en sectores del oficialismo.

    Desde la UDI han calificado la norma como un “amarre” y una medida “inmoral”, acusando al Ejecutivo de buscar asegurar empleos permanentes a personas afines políticamente antes del término del mandato.

    Al respecto, el diputado Roberto Arroyo (PSC), comentó que “lo que el Gobierno intenta imponer con esta llamada ley de amarre es grave. Usar una ley anual para fijar normas permanentes que amarran al Estado y condicionan a los próximos gobiernos vulnera la probidad y la democracia”.

    “Esto ocurre además en un contexto donde han aumentado los tratos directos observados y los contratos cuestionados por los organismos fiscalizadores. La señal correcta es más control y más transparencia, no blindajes”, sumó

    Si el ministro Nicolás Grau insiste, la acusación constitucional no es un exceso: es una obligación del Congreso para defender el Estado de Derecho”, subrayó.

    Oficialismo sale al cruce

    Frente a esto, el diputado del Frente Amplio Diego Ibáñez cuestionó duramente la ofensiva anunciada por la UDI, asegurando que esta corresponde a “una utilización no democrática del instrumento de acusación

    En esta línea, agregó que la propuesta del Ejecutivo sería incluso “menos restrictiva para las jefaturas que una votada a favor en la Comisión de Trabajo por los propios diputados de la UDI y de Chile Vamos”, y recordó que la derecha ha presentado nueve acusaciones constitucionales durante el actual gobierno, todas rechazadas.

    El jefe de bancada del PPD e independientes, Raúl Soto, manifestó su desacuerdo con la norma propuesta respecto de los funcionarios públicos, apuntó a que “una cosa muy distinta es que la derecha nuevamente aproveche la contingencia para llevarnos a un escenario de confrontación y guerrilla política, mal utilizando herramientas excepcionales como las acusaciones constitucionales”, señaló.

    Soto subrayó que el país se encuentra a meses del término del actual gobierno y en pleno período de transición, con un nuevo Presidente electo, afirmando que una situación como esta “evidentemente no es para acusación constitucional”, y llamó a la “prudencia y reflexión”.

    Pérez marca distancia con la AC

    Desde la oposición, la diputada de Demócratas Joanna Pérez también marcó distancia de una eventual acusación constitucional, asegurando que “si bien esta es una acción desesperada del gobierno para mantener a sus amigos en los cargos, creo que no dan los argumentos para una acusación constitucional”, sostuvo.

    Más sobre:Nicolás GrauAcusación ConstitucionalDiego IbáñezRaúl SotoJoanna PérezLey de amarreUDIRoberto Arroyo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Santiago vive la segunda Navidad más calurosa de los últimos 25 años

    Detienen a presunto homicida en Talca: víctima fue atacada con arma blanca en su domicilio

    Jorge Said, a la espera del alta médico tras sufrir atropello de una moto en África

    Kast felicita a Nasry Asfura y señala que va a “enriquecer y profundizar” relación diplomática con Honduras

    Declaran alerta roja en Pichidegua por incendio forestal y ordenan evacuación de sector Larmahue

    Incendio forestal en Maule: piden evacuar Loteo San Francisco mientras Conaf trabaja en cortafuegos para detener avance

    Lo más leído

    1.
    Diputados UDI amenazan con acusación constitucional contra Grau en caso de insistir con la denominada “ley de amarre”

    Diputados UDI amenazan con acusación constitucional contra Grau en caso de insistir con la denominada “ley de amarre”

    2.
    De Cicardini a republicanas: diputadas defienden rol de primera dama tras críticas de Irina Karamanos

    De Cicardini a republicanas: diputadas defienden rol de primera dama tras críticas de Irina Karamanos

    3.
    Llamada “ley de amarre” se desfonda en el oficialismo y su falta de apoyo presagia su rechazo en el Congreso

    Llamada “ley de amarre” se desfonda en el oficialismo y su falta de apoyo presagia su rechazo en el Congreso

    4.
    “Será relevante impulsar hitos de movilización amplia”: el llamado del PC para enfrentar al gobierno de Kast

    “Será relevante impulsar hitos de movilización amplia”: el llamado del PC para enfrentar al gobierno de Kast

    5.
    “Los votos están”: confesión de Ramírez (UDI) de que ya tienen la mayoría para controlar a la Cámara incomodó en la derecha

    “Los votos están”: confesión de Ramírez (UDI) de que ya tienen la mayoría para controlar a la Cámara incomodó en la derecha

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial y Bulnes por incendios forestales

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial y Bulnes por incendios forestales

    De Washington al Vaticano: así se vive la Navidad en distintas partes del mundo

    De Washington al Vaticano: así se vive la Navidad en distintas partes del mundo

    Incendio forestal en Maule: Senapred solicita evacuar Loteo San Francisco

    Incendio forestal en Maule: Senapred solicita evacuar Loteo San Francisco

    Santiago vive la segunda Navidad más calurosa de los últimos 25 años
    Chile

    Santiago vive la segunda Navidad más calurosa de los últimos 25 años

    Oficialismo y oposición cruzan opiniones tras advertencia de la UDI de AC contra Grau por “amarres”

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial y Bulnes por incendios forestales

    Sernac oficia a Clínica Dávila por masiva filtración de datos sensibles tras ataque informático
    Negocios

    Sernac oficia a Clínica Dávila por masiva filtración de datos sensibles tras ataque informático

    Directora del SEA: “Nunca antes en la historia se había aprobado tanta inversión en un año calendario”

    Expertos proyectan que IPC de diciembre podría ser negativo y una inflación bajo 3% en primer trimestre

    Padre de Tylor Chase sobre la actual condición de su hijo: “Requiere constante tratamiento médico”
    Tendencias

    Padre de Tylor Chase sobre la actual condición de su hijo: “Requiere constante tratamiento médico”

    Qué es la gota y por qué están aumentando los casos alrededor del mundo

    El sencillo truco para comunicarte con tu gato, según un reciente estudio

    Uno de los más cotizados de la Primera B deja Copiapó y se marcha al lejano fútbol de Kazajistán
    El Deportivo

    Uno de los más cotizados de la Primera B deja Copiapó y se marcha al lejano fútbol de Kazajistán

    Unión Española confirma el retorno de Emiliano Vecchio para competir en la Liga de Ascenso

    A un paso de salir de Colo Colo: Alan Saldivia prepara su arribo a un grande de Río de Janeiro

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Todos los mares de La Odisea: el eterno retorno de Ulises en Homero, Kazantzakis y Joyce
    Cultura y entretención

    Todos los mares de La Odisea: el eterno retorno de Ulises en Homero, Kazantzakis y Joyce

    Last Christmas: el éxito de Wham! que se escribió en una hora y que tardó 36 años en conquistar la Navidad

    Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?

    Israel dice que hay un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica entre los fallecidos tras ataques al sur del Líbano
    Mundo

    Israel dice que hay un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica entre los fallecidos tras ataques al sur del Líbano

    Esposa de Jair Bolsonaro confirma que operación del exmandatario fue exitosa

    Reportan ataque con drones ucranianos en planta petrolera de Temruyk, Rusia

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación