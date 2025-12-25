SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Diputados UDI amenazan con acusación constitucional contra Grau en caso de insistir con la denominada "ley de amarre"

    Los diputados Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez acusaron al gobierno de intentar "amarrar" cargos públicos a través del reajuste del sector público y anunciaron gestiones con la oposición para impulsar el líbelo.

    Joaquín Díaz 
    Joaquín Díaz
    Dedvi Missene

    Los diputados de la UDI Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez advirtieron que presentarán una acusación constitucional contra el ministro de Economía, Nicolás Grau, si el gobierno insiste en incorporar, dentro del proyecto de reajuste del sector público, una norma que establece mayores exigencias para el despido de funcionarios a contrata.

    El anuncio se produce luego de que el secretario de Estado confirmara que el Ejecutivo reingresará al Congreso dicha disposición, pese a las críticas expresadas desde la oposición y la resistencia que genera en algunos sectores del oficialismo.

    Al respecto, los parlamentarios gremialistas calificaron la norma como un “amarre” y la tildaron de “inmoral”, acusando al gobierno de intentar asegurar empleos permanentes a personas afines políticamente

    “No vamos a permitir que, sin ningún pudor, se pretenda incluir en una ley de reajuste una norma permanente para dejar con empleos vitalicios a partidarios del actual gobierno”, señalaron.

    En esa línea, advirtieron que “si el ministro Grau no retira esta ley inmoral de amarre para apitutar a operadores políticos, lo vamos a acusar constitucionalmente en marzo".

    “No permitiremos que el Estado se transforme en una agencia de empleo para los partidarios del gobierno, mientras miles de chilenos —especialmente mujeres— sufren el drama de la cesantía”, indicaron los legisladores.

    Ramírez y Alessandri agregaron que iniciarán conversaciones con el resto de la oposición, incluido el Partido de la Gente (PDG), con el objetivo de reunir los apoyos necesarios para una eventual acusación constitucional.

    “El gobierno fue derrotado en las urnas y también culturalmente, y estas malas prácticas deben ser erradicadas de la política chilena. Si insiste con esta norma de amarre, el ministro ya está notificado”, sentenciaron los diputados.

    UDI, Acusación Constitucional, Nicolás Grau, Amarre, Jorge Alessandri, Guillermo Ramírez

