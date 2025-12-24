SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    “Los votos están”: confesión de Ramírez (UDI) de que ya tienen la mayoría para controlar a la Cámara incomodó en la derecha

    En Chile Vamos y en el Partido Republicano se encendieron las alertas tras la aseveración del presidente de la UDI, ya que podrían comprometer el éxito de las negociaciones para lograr presidencia de la Cámara a partir de marzo de 2026.

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    José Miguel Wilson
    Foto: Cámara de Diputados. RENE LESCORNEZ

    “No sé si todo el mundo sabe esto, pero los votos para poder tener la mesa ya los tenemos. No voy a desclasificar acá con quiénes ya tenemos los votos en la Cámara de Diputados... Los votos ya están... Ahora, yo por supuesto que preferiría un acuerdo más amplio y me encantaría que en ese acuerdo más amplio esté el PDG, porque también fueron oposición a Boric”.

    Las declaraciones fueron realizadas por el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en el podcast ‘Cómo Te Lo Explico’, respecto de las negociaciones que están llevando los partidos de oposición para la conformación de la próxima mesa directiva de la Cámara de Diputados.

    Si bien sus revelaciones se condicen con el viento a favor que tienen las tratativas que realiza un comité de negociación, encabezado por el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), provocaron incomodidad en la derecha, pues podrían comprometer el éxito de esas conversaciones, cuyo resultado recién se verá el 11 de marzo de 2026, cuando asuman los diputados para un nuevo período parlamentario.

    Quien logre la presidencia de esta rama del Congreso tiene, además, la potestad de conformar las comisiones legislativas, que son cruciales para asegurar la gobernabilidad y manejar los ritmos de tramitación de proyectos de ley.

    Por ahora, objetivamente la derecha tiene una ventaja. Las fuerzas que apoyaron al presidente electo, José Antonio Kast, eligieron a 76 diputados. Pese a ello, el futuro oficialismo igualmente necesita de dos votos más para alcanzar la mayoría (78 votos de 155 diputados) con el fin de tomar el control absoluto de la corporación.

    Por tal razón, el comité que lidera Castro, junto a los diputados Benjamín Moreno (republicano), Jorge Alessandri (UDI) y Cristóbal Urruticoechea (libertario), ha desplegado varias conversaciones con legisladores que no serán del oficialismo en el próximo período, tratando de mantener un bajo perfil para no alertar movimientos a las bancadas de izquierda y centroizquierda.

    Consultado por los dichos de Ramírez, el mismo presidente de la Cámara prefirió no confirmar ni descartar esas afirmaciones.

    “Que quede claro que los presidentes de partido no están negociando por la mesa”, señaló Castro.

    “Aquí se está negociando entre parlamentarios, y yo he asumido el rol de llevar a cabo esta negociación. Lo que quiero agregar es que los votos nunca están hasta el día de la votación, por eso es que yo prefiero no adelantarme, pero decir que, por lo menos, siento que estoy en buen camino de poder conseguir una mayoría, donde ojalá también se integren distintos actores de lo que va a ser quizás la oposición el día de mañana. Para mí lo importante es que sea una mesa que permita también un adecuado funcionamiento del próximo gobierno”, cerró el titular de la corporación.

    Su par de RN -que se ha perfilado como uno de los candidatos a suceder al representante por Antofagasta-, Diego Schalper, complemento: “Los que llevamos años en el Congreso sabemos que las conversaciones tienen sus tiempos”.

    Y añadió: “Yo sería cauto y dejaría que las cosas tomen su curso, de manera que contemos con una Cámara que aporte a la gobernabilidad y a la estabilidad”.

    En el Partido Republicano fue el diputado Agustín Romero -quien es uno de los candidatos de esta colectividad para la presidencia- quien salió al paso de los dichos de Ramírez.

    “En esto hay que ser cuidadoso”, consideró el republicano, y agregó que, dada la importancia del Partido de la Gente para el armado de este puzle, “hay que trabajar con mucho cuidado y no ser soberbios”.

    Las dos llaves de la derecha

    Una de las alternativas para tomar el control de la Cámara era cerrar un acuerdo con los 14 diputados electos del PDG, que -si bien eligieron a Juan Marcelo Valenzuela como jefe de bancada- siguen teniendo a Pamela Jiles como principal carta para presidir la Cámara, según ha reiterado el líder de la colectividad, Franco Parisi.

    Sin embargo, no es el único camino hacia la mayoría. La otra vía era llegar a un acuerdo amplio con la centroizquierda (DC, PPD, PS, liberales) o bien cerrar un acuerdo con algunos descolgados del actual oficialismo, como los diputados Jaime Mulet (FREVS) o René Alinco (independiente FREVS).

    Esta última opción es, hasta ahora, la más atractiva y la que ha tomado más fuerza en la derecha.

    ¿Y la izquierda?

    En el actual oficialismo -que a partir del 11 de marzo serán oposición- no solo han mirado con atención el movimiento de piezas en la derecha, sino que activaron sus propios canales de conversación, particularmente con el PDG.

    El diputado Raúl Soto (PPD) -quien es uno de los negociadores de su sector para el acuerdo administrativo- señaló que lo afirmado por el presidente de la UDI “es falso, es un bluf”. Esto, agregó Soto, “por la sencilla razón de que cualquier independiente que decida cruzar la línea no se puede quedar sin bancada y veo difícil que pasen a integrar una de derecha”.

    “Por lo tanto, lo más probable es que se pueda generar un acuerdo entre el progresismo y el PDG con una consideración especial a cada uno de los independientes”, agregó el jefe de bancada del PPD.

    “Por nuestro sector estamos tranquilos, tenemos una coordinación desde la DC hasta el PC y hemos tendido puentes con el PDG”, remató Soto.

    El jefe de bancada de la DC, Héctor Barría, afirmó que “cuando se habla de diputados descolgados, como Mulet o Alinco, ellos son personas de centroizquierda que no creo que estén en la lógica de ser pirquineados por la UDI”.

    “Son temas que uno anota, forman parte de los diálogos, pero cuando se anuncian cosas, el pan se quema en la puerta del horno”, agregó.

