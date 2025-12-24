Vocera de Kast defiende rol de primera dama ante críticas de Karamanos y no cierra la puerta ministerial a Kaiser

En la antesala de la Navidad, la vocera de la oficina del Presidente electo José Antonio Kast, Mara Sedini, entregó un punto de prensa.

Allí fue consultada por las críticas de la expareja del Presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos, al rol de primera dama, que asumirá María Pía Adriasola, esposa de Kast.

“Parece todo un dilema el de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que -retrocediendo el reloj- llena el ‘vacío’ dejado por reinados. Sacos de dormir o tronos en el Palacio. Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea”, posteó Karamanos en X, aludiendo a su vez a los dichos de Kast, quien indicó que si La Moneda no estaba preparada, no tenía problema con dormir en el tercer piso, y si no podía llevar su cama, llevaría un saco de dormir.

Ante la crítica de la expareja de Boric, Sedini contestó: “El rol de primera dama en latradición chilena es algoprofundo, sincero, y cercano a la gente más vulnerable. Muchas mujeres en la historia denuestro país han cumplido ese rol de manera muy cercana de la política hacia los que más lo necesitan”.

“María Pía Adriasola es una persona con una vocación tremenda de servicio. Esto es una familia muy cercana al servicio público y ella va a profundizar en la cercanía con los que más lo necesitan, con la gente más vulnerable, y estamos seguros que hará una gran labor en ese sentido”, acotó.

En esa línea, agregó: “Yo creo que le queda claro a toda la ciudadanía, a todos los chilenos, el gran rol que han tenido muchas mujeres de manera transversal en las ideologías políticas, de distintos partidos, de distintas generaciones, en distintos años, con distintas miradas, y en el único gobierno donde no vimos ese tipo de presencia fue en el de Gabriel Boric, y lo importante son los legados, lo importante es estar con la gente, y finalmente hacer aporte a nuestra sociedad, y si una primera dama tiene la capacidadde hacerlo, bienvenido sea”.

Finalmente defendió que el retorno de este rol “no es retroceder”, pues a su juicio, “ayudar a los más vulnerables, siempre es avanzar, y por supuesto que va a tener una mirada de austeridad como va a hacer todo el gobierno del Presidente electo José Antonio Kast”.

¿Kaiser sí o no?

Las declaraciones entregadas ayer por el vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, dejaron ver que la posibilidad de que Johannes Kaiser lidere un ministerio, era básicamente nula.

“Hay una definición de la oficina del Presidente electo de no tener ningún miembro del gabinete que además sea pariente de un parlamentario, así que probablemente como tenemos a la senadora Vanessa Kaiser, Johannes no pueda integrar por definiciones del mismo partido republicano”, dijo Marowski.

Hoy Sedini dio a entender otra cosa. “Existe un criterio claro de que la el servicio público, que los funcionarios públicos están para servir a la gente, servir a los chilenos, y no para ayudar a sus parientes, a sus amigos, a entrar a cargo, o a, digamos, beneficiarse del estado. En ese sentido, el criterio es claro, lo que no quiere decir que hay personas con mérito suficiente para poder optar a ciertos cargos. Eso no se le cierra la puerta”, dijo.

Consultada en específico por un eventual ingreso de Kaiser al gabinete, sostuvo: “Eso es una decisión exclusiva del Presidente electo”.

Luego añadió: “Hay que evaluar caso a caso y que personas que en su carrera, en su mérito, pueden optar a ciertos cargos sin ninguna relación asus parientes”.

“Voy a insistir en que e Presidente quién va a elegir quiénes lo van a acompañar desde el gabinete, va a elegir a quien él considere los mejores y los más preparados para los distintos cargos y eso es lo lo principal”, cerró Sedini.