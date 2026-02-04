Ministra Delpiano y relación de su sucesor con Pinochet: “Lo lamenté (...) espero que no tenga nada que ver con el desempeño de él”

La ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, se refirió a la conexión de su sucesor, Fernando Barros, con Augusto Pinochet, a quién defendió durante su detención en Londres en 1998.

En conversación con Radio Cooperativa, Delpiano sostuvo que “lo lamenté mucho en su momento, pero espero que no tenga nada que ver con el desempeño de él como ministro. Hoy entra una coalición distinta a la que se va, y uno puede tener opiniones personales, pero yo estoy totalmente a disposición del ministro para poder hacer bien este traspaso”.

Barros, figura emblemática del mundo jurídico y empresarial chileno, tiene importantes nexos en la derecha y colaboró con la defensa de Augusto Pinochet cuando fue su detención en Londres.

Adicionalmente, Delpiano confirmó que sostendrá una reunión bilateral con el próximo titular de Defensa el día 24 de febrero en el marco del traspaso de mando del gobierno de Gabriel Boric al de José Antonio Kast.

La jefa de cartera señaló que había tenido conversaciones breves por teléfono con el próximo mandatario. “Ya tenemos todo el material sobre todas las situaciones en las que se ha avanzado, lo que a nuestros juicio son desafíos pendientes (...) Es parte de lo que es una política de Estado, nunca está terminada, sino que hay cosas que están en desarrollo. El día 24 nos juntaremos con los dos subsecretarios” , confirmó Delpiano.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En esa misma línea, señaló: “El no viene del sector, pero es una persona formada, y viene con un jefe de gabinete, que afortunadamente también fue jefe de gabinete en una situación anterior. Por lo tanto, eso le va a ayudar mucho también al manejo dentro del ministerio mismo".

Delpiano valoró el traspaso de mando como una instancia para transparentar los proyectos que encabeza el ministerio y no generar dudas para la próxima administración. “Que tenga (Barros) realmente la posibilidad de acceder a la información y al avance”.