Ministra Lobos descarta que exista una “ley de amarre” y sostiene que el concepto no es “ajustado a la realidad”

La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, se refirió a los cuestionamientos que han surgido contra el Gobierno por una supuesta norma de “amarre” de funcionarios públicos apuntando que no es “ajustado a la realidad”.

En conversación con Radio Futuro es que la ministra se refirió a las críticas de la oposición, señalando que “se ha destacado mucho el punto 14 que hay que decir que no es la posibilidad de que no se desvincule al personal, sino que sea justificado y que efectivamente un acto motivado”.

“Si uno va a las reglas generales en el derecho administrativo, la ley 19.880, todos los actos tienen que ser fundados. Y esto ha sido ratificado de manera muy importante, no solo por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, sino también de los tribunales de justicia, y por tanto acá lo que se explica es que tiene que ser fundado en causales objetivas y tiene que notificarse con un plazo de 30 días”, explicó.

Además añadió que en el caso del punto 15 del protocolo, que apunta a las autoridades que prestan asesoría directa a los gabinetes, se está estableciendo una norma para identificarlos con mayor facilidad y “de acuerdo a las propias reglas que establece el protocolo y que se van a incorporar de manera permanente en la ley de reajuste, tienen que cesar el día que cesa la jefatura que los nombró”

Es así como la ministra Lobos añadió, “yo descartaría de plano que es una ley de amarre”, enfatizando que “a mí no me parece ajustado a la realidad porque, como digo, acá hay dos partes que están en el protocolo de acuerdo. Hay una norma expresa que facilita, justamente, la posibilidad de que quienes cumplen labores de asesoría directa en los gabinetes efectivamente se identifiquen y puedan cesar cuando cesa el jefe que lo nombró“.

La ministra en la ocasión, además defendió que estos instructivos ya se utilizaban en gobiernos anteriores y que los “han repetido los ministros de Hacienda, desde el primer gobierno de la Presidenta Bachelet ininterrumpidamente”.

“Los temas de reacción pueden variar, pero el sentido es el mismo”, mencionó.

Finalmente, a ministra también cuestionó a la oposición apuntando que “a mí no me parece ajustado a la realidad establecer ese tipo de concepto", enfatizando que “esto parece más, este discurso y este encuadre, como de campaña que de Gobierno electo”.