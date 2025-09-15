Ministra Lobos llama al mundo político a “no contaminar” debates parlamentarios con las elecciones

La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, hizo un llamado a los actores políticos para “no contaminar” las discusiones que se den en el Congreso con temas electorales, esto considerando que el próximo 16 de noviembre se desarrollarán las elecciones presidenciales.

En ese escenario, en diálogo con Radio Futuro, la secretaria de Estado reconoció que “queda un periodo acotado” de gobierno, por lo que las prioridades se van limitando.

En ese sentido, destacó que dentro de los proyectos que quedan por discutir se encuentra la Ley de Presupuesto, “que muchas veces parece lejana a la ciudadanía, pero es la ley más importante porque fija las prioridades para el próximo gobierno”, sostuvo.

Además, destacó que aún falta discutir “la agenda en las tres seguridades: seguridad ciudadana, seguridad económica y seguridad social".

Junto con ello, se debe debatir la “Ley de Sala Cuna para Chile y la Ley Integral de Cuidados que tienen ahí dos caras de una moneda, son complementarias”.

Lobos también destacó la discusión del “financiamiento de la educación superior, que también estamos en segundo trámite y estamos trabajando ahí para poder tratar de construir un consenso en esta etapa legislativa”.

En ese escenario, señaló que el ambiente electoral “siempre incide”, aunque recordó que en todos los años de la administración de Gabriel Boric se han desarrollado elecciones de diferente tipo.

“Lo que nosotros esperaríamos como Ejecutivo, y un llamado a todos los actores políticos, que efectivamente, no contaminemos el debate, que por un lado esté la campaña y por otro seamos capaces como parlamentarios y como Ejecutivo ponernos de acuerdo para sacar proyectos que son importantes para beneficiar a la ciudadanía, y que son claves para mejorar su calidad de vida", sostuvo.