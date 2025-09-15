SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Ministra Lobos llama al mundo político a “no contaminar” debates parlamentarios con las elecciones

La titular de la Segpres resaltó que quedan al menos cuatro discusiones prioritarias en el Congreso, entre ellas la Ley de Presupuesto.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
Dedvi Missene

La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, hizo un llamado a los actores políticos para “no contaminar” las discusiones que se den en el Congreso con temas electorales, esto considerando que el próximo 16 de noviembre se desarrollarán las elecciones presidenciales.

En ese escenario, en diálogo con Radio Futuro, la secretaria de Estado reconoció que “queda un periodo acotado” de gobierno, por lo que las prioridades se van limitando.

En ese sentido, destacó que dentro de los proyectos que quedan por discutir se encuentra la Ley de Presupuesto, “que muchas veces parece lejana a la ciudadanía, pero es la ley más importante porque fija las prioridades para el próximo gobierno”, sostuvo.

Además, destacó que aún falta discutir “la agenda en las tres seguridades: seguridad ciudadana, seguridad económica y seguridad social".

Junto con ello, se debe debatir la “Ley de Sala Cuna para Chile y la Ley Integral de Cuidados que tienen ahí dos caras de una moneda, son complementarias”.

Lobos también destacó la discusión del “financiamiento de la educación superior, que también estamos en segundo trámite y estamos trabajando ahí para poder tratar de construir un consenso en esta etapa legislativa”.

En ese escenario, señaló que el ambiente electoral “siempre incide”, aunque recordó que en todos los años de la administración de Gabriel Boric se han desarrollado elecciones de diferente tipo.

“Lo que nosotros esperaríamos como Ejecutivo, y un llamado a todos los actores políticos, que efectivamente, no contaminemos el debate, que por un lado esté la campaña y por otro seamos capaces como parlamentarios y como Ejecutivo ponernos de acuerdo para sacar proyectos que son importantes para beneficiar a la ciudadanía, y que son claves para mejorar su calidad de vida", sostuvo.

Más sobre:Macarena LobosLeyesCongresoParlamentoDebateElecciones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los aliados de Bolsonaro presionan en el Congreso para su amnistía tras la condena por golpe de Estado

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos

Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTok tras reunión en Madrid

Por Pudahuel y por La Granja: Mauricio Redolés celebra 50 años de carrera con una serie de shows en Santiago

Continúa búsqueda de adolescente perdido en playa de Valparaíso: se suma un buque OPB y sobrevuelo de helicóptero

La dura arremetida de Kaiser contra el gobierno por eutanasia y aborto legal: “Lo único que le preocupa es poder matar más gente”

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

3.
Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

4.
Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Bárbara Figueroa acusa de “artimaña” al timonel de la UDI y no descarta que Jadue acuda a la CIDH tras rechazo a su candidatura

Bárbara Figueroa acusa de “artimaña” al timonel de la UDI y no descarta que Jadue acuda a la CIDH tras rechazo a su candidatura

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Temblor hoy, lunes 15 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 15 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias

Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

Continúa búsqueda de adolescente perdido en playa de Valparaíso: se suma un buque OPB y sobrevuelo de helicóptero
Chile

Continúa búsqueda de adolescente perdido en playa de Valparaíso: se suma un buque OPB y sobrevuelo de helicóptero

La dura arremetida de Kaiser contra el gobierno por eutanasia y aborto legal: “Lo único que le preocupa es poder matar más gente”

Transportes refuerza llamado a conducir con responsabilidad ante masiva salida por Fiestas Patrias: en 2024 murieron 70 personas

Elon Musk compra US$ 1.000 millones en acciones de Tesla y la firma se dispara en bolsa
Negocios

Elon Musk compra US$ 1.000 millones en acciones de Tesla y la firma se dispara en bolsa

Aranceles: Chile revela que ya se puso fin al proceso técnico y que ahora la Casa Blanca debe ver qué gravámenes aplica

China acusa a Nvidia de violar las reglas antimonopolio: arriesga multa de hasta el 10% de su facturación

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos
Tendencias

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

El sorprendente elogio de Esteban Pavez a la U tras la Supercopa: “Aparecían por todos lados”
El Deportivo

El sorprendente elogio de Esteban Pavez a la U tras la Supercopa: “Aparecían por todos lados”

“Aporta físico y habilidad”: Guillermo Maripán se llena de elogios en Italia tras el triunfo de Torino sobre la Roma

Los dardos de Johnny Herrera a Colo Colo tras perder la Supercopa: “Parecía un equipo de Segunda División”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Por Pudahuel y por La Granja: Mauricio Redolés celebra 50 años de carrera con una serie de shows en Santiago
Cultura y entretención

Por Pudahuel y por La Granja: Mauricio Redolés celebra 50 años de carrera con una serie de shows en Santiago

Emmy 2025: Adolescencia y El Estudio hacen historia, y The Pitt da el batatazo

Los que pueden, pueden: los insaciables Ca7riel y Paco Amoroso dan uno de los mejores shows del año en Chile

Los aliados de Bolsonaro presionan en el Congreso para su amnistía tras la condena por golpe de Estado
Mundo

Los aliados de Bolsonaro presionan en el Congreso para su amnistía tras la condena por golpe de Estado

Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTok tras reunión en Madrid

Tommy Robinson, el rostro de la extrema derecha británica que agita el rechazo contra los musulmanes

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté